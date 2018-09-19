"Интервью с Вячеславом Кузяковым, генеральным директором компании «Jaguar Land Rover в России» на ММАС-2018"

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Российские продажи Jaguar Land Rover в январе выросли на 0,2 процента
Британский автопроизводитель за месяц сумел реализовать 535 автомобилей в РФ
Продажи Jaguar Land Rover в России сократились на 11 процентов
В 2016 году россияне приобрели почти 11,2 тысячи британских автомобилей
Российские продажи Jaguar Land Rover сократились на 3,7 процента
В ноябре британская группа компаний продала почти тысячу автомобилей на российском рынке
В Jaguar Land Rover раскритиковали саму идею водородных автомобилей
Британцы полагают, что гораздо полезнее было бы сфокусироваться на разработке электрических автомобилей
Jaguar Land Rover получил патент на систему распознавания лиц
Британский автопроизводитель планирует использовать новую систему в качестве ключа к автомобилю
Российские продажи Jaguar Land Rover в октябре вышли из минуса
Продажи британской группы компаний по итогам месяца выросли на 1,6 процента
Российские продажи Jaguar Land Rover в сентябре сократились почти на 15 процентов
За месяц в России было продано 1 014 британских автомобилей