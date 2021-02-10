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10 фев 2021

Классический Defender возвращается на производство

Классический Defender возвращается на производство
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Jaguar Land Rover решил возобновить производство классических внедорожников Defender. Правда, такое счастье не будет продолжаться долго

Да, компания выпустит всего лишь 25 машин, которые посвящены юбилею легендарного ралли Camel Trophy. Каждый из автомобилей будет окрашен в специальный песочный цвет и оборудован полноценным набором аксессуаров для покорения бездорожья.

В техническом плане под капотом автомобиля расположится бензиновый двигатель V8 – объемом в пять литров и мощностью в 400 лошадиных сил. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Интересно, что такая агрегатная пара никогда не применялась на классическом Defender. Вся сборка будет производиться подразделением Land Rover Classic, которое занимается реставрацией Ленд Ровер по индивидуальным заказам. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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