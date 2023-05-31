Range Rover Velar станет электрокаром

Руководство концерна JLR решило продлить жизнь модели Velar, однако, трансформировать ее совершенно в иной продукт

Судьба Velar уже находилась под вопросом несколько лет. Дело в том, что продажи модели неуклонно снижались и в какой-то момент проект стали считать, едва ли, не убыточным. Все же высокие боссы решили дать «Велару» шанс.

Правда, в новом исполнении машина превратится в электрокар. Он будет построен на платформе EMA с поддержкой функции быстрой зарядки. Инженеры сообщают, что под «тележку» уже разрабатывают мощные двигатели, однако, с экономичным расходом электричества. Тестовые прототипы электрического Velar должны появиться на дорогах в ближайшие месяцы. Основным рыночным конкурентом будущего электрокара считается Porsche Macan EV.