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31 май 2023

Range Rover Velar станет электрокаром

Range Rover Velar станет электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Руководство концерна JLR решило продлить жизнь модели Velar, однако, трансформировать ее совершенно в иной продукт

Судьба Velar уже находилась под вопросом несколько лет. Дело в том, что продажи модели неуклонно снижались и в какой-то момент проект стали считать, едва ли, не убыточным. Все же высокие боссы решили дать «Велару» шанс.

Правда, в новом исполнении машина превратится в электрокар. Он будет построен на платформе EMA с поддержкой функции быстрой зарядки. Инженеры сообщают, что под «тележку» уже разрабатывают мощные  двигатели, однако, с экономичным расходом электричества. Тестовые прототипы электрического Velar должны появиться на дорогах в ближайшие месяцы. Основным рыночным конкурентом будущего электрокара считается Porsche Macan EV.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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