Land Rover Defender прокачают в заводских условиях

У концерна JLR присутствует придворное тюнинг-ателье SVO (Special Vehicle Operations). Недавно глава ателье заявил о разработке заряженного Defender

В недавнем интервью изданию Сar Sales Майкл ван дер Занде заявил, что заряженному «Дэфу» быть, однако, в данной модели упор будет сделан не на динамике, а на внедорожной составляющей. Да, ждать машину типа «пушка-гонка» не стоит, а вот некоего ультимативного проходимца – вполне.

Ван дер Занде сообщил, что у инженеров стоит задача не «оспортивить» внедорожник, а улучшить его характеристики на бездорожье. Отчасти в этом специалистам из SVO будут помогать инженеры из недавно приобретённой компании Bowler, которая известна постройкой раллийных автомобилей.