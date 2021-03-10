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10 мар 2021

Land Rover Defender прокачают в заводских условиях

Land Rover Defender прокачают в заводских условиях
Автор фото: фирма-производитель

У концерна JLR присутствует придворное тюнинг-ателье SVO (Special Vehicle Operations). Недавно глава ателье заявил о разработке заряженного Defender

В недавнем интервью изданию Сar Sales Майкл ван дер Занде заявил, что заряженному «Дэфу» быть, однако, в данной модели упор будет сделан не на динамике, а на внедорожной составляющей. Да, ждать машину типа «пушка-гонка» не стоит, а вот некоего ультимативного проходимца – вполне.

Ван дер Занде сообщил, что у инженеров стоит задача не «оспортивить» внедорожник, а улучшить его характеристики на бездорожье.  Отчасти в этом специалистам из SVO будут помогать инженеры из недавно приобретённой компании Bowler, которая известна постройкой раллийных автомобилей.

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