Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2025

Кибератака парализовала предприятия Jaguar Land Rover

Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar Land Rover сообщила о серьезном киберинциденте, который привел к остановке части производственных процессов и нарушению работы розничной сети

На данный момент признаков утечки данных клиентов не выявлено. Однако сам факт атаки стал очередным ударом по компании, которая уже сталкивается с серьезными трудностями в этом году. К примеру, из-за технических трудностей Jaguar Land Rover в июле снова перенесла дату рыночного дебюта электрических Range Rover и Jaguar. На такое решение мог повлиять и недостаточно высокий спрос на электромобили в ключевых для брендов регионах.

Примечательно, что JLR не единственная британская компания, которая подвергалась кибератакам в этом году. За последние месяцы хакеры взламывали базы данных ритейлеров M&S и Co-op Group. Эксперты отмечают, что атаки становятся все более изощренными и способны парализовать бизнесы на недели и даже месяцы.

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

