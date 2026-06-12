Танцующие антропоморфные роботы и робособаки, летающие машины, беспилотный транспорт — подобных, теперь уже традиционных, чудес на 19-м Пекинском международном автосалоне было предостаточно. Но то, чем выделялся в этом году главный смотр китайской автомобильной промышленности, — это особенно ярко выраженные амбиции его участников на освоение не только внутреннего, но и внешних международных рынков

Китайский бренд Hongqi при участии западной автокорпорации Stellantis ведет переговоры о размещении в Испании производства, где к 2028 году будет налажен выпуск более десятка моделей бренда. Во Франции намерена развивать свои производственные мощности корпорация Dongfeng. Заводы в Австрии и Германии собирается приобретать компания Xpeng. О новых инвестициях в развитие продаж на канадском, а также на мексиканском рынке объявила Chery. BYD и SAIC планируют солидные финансовые вложения в продвижение своей продукции на рынке Германии. На фоне таких новостей с 24 апреля по 3 мая проходила выставка Auto China 2026, которая, согласно официальным данным, заняла рекордную за всю историю площадь в 380 тыс. м². На ней в общей сложности был представлен 1451 автомобиль, из которых 181 серийная модель носила статус мировой премьеры, а 71 экспонат предстал перед публикой в виде прототипа.

Пузырь, который лопнет

Сам по себе внутренний китайский автомобильный рынок в предыдущие месяцы въехал в один из самых турбулентных участков в своей новейшей истории. Последние годы продажи здесь более или менее устойчиво росли: по итогам 2025 года в КНР было реализовано 26,8 млн авто, что на 5,6% больше, чем в 2024 м, а за последние 15 лет китайский авторынок вырос почти вдвое. Однако в начале текущего года спрос на китайском авторынке буквально рухнул: по результатам февраля спрос на новые легковые автомобили здесь опустился до отметки 1,03 млн авто, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте спрос немного пришел в себя, но все равно продажи оказались в ощутимой отрицательной зоне в минус 15% по сравнению с прошлым годом (1,65 млн авто).

На обвал продаж в Китае повлияло сокращение государственного субсидирования: компенсации налога на покупку электромобилей в стране были снижены на 50%. Помимо того, регулятор объявил о новых планах ценообразования, которые запрещают продавать автомобили ниже себестоимости. Как известно, сейчас на китайском авторынке бушуют ценовые войны, в ходе которых в погоне за потребительским пристрастием автоконцерны зачастую опускают розничные цены даже в убыток себе, надеясь окупить их в будущем. Государство видит в такой практике высокие риски подрыва всей автомобильной промышленности и теперь строго следит за тем, чтобы игроки были поосторожнее с демпингом. В итоге цены на новые авто в Китае поползли вверх, хотя продавцы и стараются хитрить и компенсировать их рост различными акциями вроде беспроцентных рассрочек и низких кредитных ставок.

Впрочем, главной проблемой китайского автопрома остается его сильная раздробленность: на внутреннем китайском авторынке сейчас присутствует свыше сотни активных игроков, и многие из них остаются на грани выживания. Внутренний китайский авторынок сравнивают с пузырем, который скоро лопнет: в ближайшее время тут ожидается большое число банкротств и сделок по слиянию и поглощению. На плаву останется лишь десяток-другой компаний, способных удерживать объе­мы на приемлемом для ведения бизнеса уровне.

Бум на электрокары

Во многом из-за все ужесточающейся конкурентной борьбы внутри страны ведущие китайские компании делают все более значимые попытки пробиться на зарубежные рынки. Еще в 2023 году Китай обогнал Японию, став главным мировым экспортером автомобилей, и продолжает укреплять лидерство: по итогам 2025 года КНР отправила за пределы страны 8,3 млн новых машин, что на 30% превышает показатель предыдущего года. Но сегодня Поднебесная штурмует новые рекордные вершины по автомобильному экспорту, и на руку ей играет сложная международная обстановка вокруг Ормузского пролива.

Китай добился успехов в первую очередь в выпуске электрокаров, а стремительное подорожание ископаемого топлива всколыхнуло в мире потребительский интерес к машинам на электрическом ходу. В результате, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), только в марте на фоне войны с Ираном отгрузки китайских электромобилей за пределы КНР выросли почти в два с половиной раза и достигли 349 тыс. единиц, что на 140% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

На пекинской выставке топ-менеджеры китайских компаний сравнивали нынешнюю ситуацию с нефтяным кризисом 1970 х годов. Тогда рывок на мировых рынках сумели совершить японские автомобильные компании, сумевшие быстро предложить в тех же США экономичные модели авто вместо прожорливых Chrysler или Cadillac. Такой же мировой взлет сейчас может произойти и с китайскими производителями электрокаров, которые у китайцев получаются дешевле и при этом не уступают по качеству и функционалу продукции прежних лидеров мирового автопрома.

Этап зрелости

Что касается конкретных примечательных новинок пекинского автосалона, то, как и раньше, тон здесь задавали китайские компании, которые, к слову, уже смогли оттеснить зарубежных игроков со своего внутреннего рынка: если еще относительно недавно доля иностранных брендов составляла 60–70% от всех продаж новых автомобилей в КНР, то сейчас она сжалась до уровня в районе 30%.

Понятно, что на большинстве стендов главенствовали электрокары и гибриды, в чем китайцы особенно сильны. Однако прорывных технологий в Пекине все же представлено не было. Массовых серийных машин на тех же твердотельных батареях и других новых типах аккумуляторов, которые уже давно обещают совершить революцию, на выставке не наблюдалось. Китайские компании продолжают совершенствовать традиционные литий-ионные батареи. Как было заявлено в официальном буклете выставки, рекордный запас хода от одной зарядки для чистых серийных электрокаров, предлагаемых на китайском авторынке, сегодня достигает 900 км, что не является кардинально более высоким показателем по сравнению с тем, что было 1–2 года назад.

Разве что китайские компании заметнее улучшают скорость зарядки автомобильных батарей. Например, BYD представила на выставке батареи второго поколения Short Blade, которые оснащаются системой сверхбыстрой зарядки: для пополнения запаса энергии, достаточного на 230 км пути, здесь потребуется всего пять минут. А полная зарядка аккумулятора на 500 — 600 км занимает 9–10 мин.

С точки зрения дизайна экспонаты Пекинской выставки создавали впечатление того, что китайские автопроизводители сейчас скорее переходят от периода броских экспериментов с автомобильными формами к этапу зрелости с более сдержанными, прочными и не столь мимолетными дизайнерскими решениями. В частности, в этом году в Пекине было особенно много больших и солидных кроссоверов и внедорожников. Например, Li Auto выкатил на своем стенде роскошный кроссовер L9 Livis с последовательной гибридной силовой установкой. Роль генератора здесь выполняет модернизированный полуторалитровый турбомотор мощностью 156 л.с., на чистой электротяге кроссовер способен проехать внушительные 420 км, в гибридном режиме — свыше 1500 км. На звание же самого крупного электрического кроссовера на выставке претендовал новый Nio ES9, длина которого составляет почти 5,4 м, а колесная база превышает 3,2 м. Этот почти трехтонный электрокар имеет три ряда сидений и оснащается тяговой батареей емкостью 102 кВт⋅ч, что позволяет ему проехать без подзарядки около 700 км.

Уроки китайского

Зарубежные автоконцерны, со своей стороны, продемонстрировали на выставке укрепляющийся тренд использования китайских технологий. Если раньше европейские, японские, корейские компании выступали в роли учителей, то в последнее время они уже идут на то, чтобы сесть за школьную парту, перенимая инженерные решения у китайских партнеров. К примеру, немецкая Audi устроила в Пекине презентацию нового кроссовера E7Х, созданного в сотрудничестве с шанхайской автокорпорацией SAIC. Вместе с той же SAIC немецкий Volkswagen разработал представленный на выставке новый полноразмерный кроссовер ID.Era 9X. Корейская же компания Hyundai на своем стенде сдернула покрывало с электрокара Ioniq V, созданного в тандеме с пекинским автоконцерном BAIC.

Пока преимущественно на своих инженерных компетенциях работает BMW, которая устроила в Пекине мировую премьеру обновленного флагманского седана 7 Series. Новинка выделяется широким выбором силовых агрегатов: традиционалисты могут заказать новую «семерку» только с двигателем внутреннего сгорания. На выбор также есть гибридная версия, а в чисто электрическом виде модель можно выбрать из трех версий, которые дают возможность без подзарядки преодолевать расстояние от 686 до 728 км.

Решительный настрой по удержанию своих рыночных позиций продемонстрировала Mercedes-Benz. На выставке компания из Штутгарта привезла удлиненный кроссовер GLC L, который специально для Китая будет предлагаться в том числе в шестиместном варианте. Также в Пекине дебютировал новый флагман марки — S-Class с обновленной подвеской Airmatic с интеллектуальным демпфированием. О передовой пневмоподвеске на выставке заявила и шведская марка Volvo (которая уже давно находится под контролем китайской корпорации Geely). Благодаря ей эксклюзивный комфорт передвижения обещает новый электрический минивэн EM90, имеющий запас хода от одной зарядки 738 км.

Указатель на Россию

Часто на Пекинской выставке вспоминали и Россию, являющуюся вторым по значимости внешним рынком для китайского автомобильного экспорта (после Мексики). Например, о скором старте официальных продаж в РФ объявила китайская компания BAW, которая будет бороться за потребителя с помощью нескольких моделей под новым брендом «212». Среди них — гибридный внедорожник 212 T02 с мощной рамной конструкцией кузова.

Гибридным мотором оснащен и внедорожник iCaur V27, появление которого также скоро обещают в РФ. Выезд на российские дороги планирует и такая пекинская новинка, как полноразмерный рамный внедорожник Jetour G700. Он отличается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 892 л.с. и, в частности, способностью преодолевать броды глубиной почти в метр. К другим ожидаемым в России пекинским премьерам можно отнести новую Omoda 4, EXEED EX7, Deepal S09, Voyah Taishan.

Жалко, что в ближайшее время в нашей стране не планируются официальные продажи такого представленного на выставке суперкара, как новый электрический спортивный кабриолет Denza Z (суббренд от BYD). Он оснащен тремя электромоторами, достигающими суммарную пиковую мощность 1000 л.с., что позволяет новинке выстреливать до 100 км/ч с менее чем за 2 с. Заявлено, что в конструкции шасси здесь применена интеллектуальная электромагнитная адаптивная подвеска DiSus-M с функцией предиктивного сканирования дорожного покрытия.