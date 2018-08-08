Подчас невероятно интересные места находятся у нас чуть ли не под боком. Вот и Соколиный центр, который мы посетили в компании Mitsubishi Pajero Sport, расположился практически у самой МКАД на юге столицы

Считается, что для «слияния» с природой непременно нужно отправляться в дальние путешествия. Чаще всего это на самом деле так, но есть и исключения. К примеру, в подмосковном Соколином центре можно не только полюбоваться на разнообразных крылатых хищников, но и узнать о них немало интересных, а порой и просто потрясающих фактов. При этом столь увлекательная экскурсия не займет много времени – ехать-то из столицы всего ничего.

Гордая птица

И все же в условиях мегаполиса поездка отнимет какое-то время. Нам оно пригодилось, чтобы оценить по достоинству Pajero Sport. В компании этого автомобиля мы осуществили уже немало экспедиций, и всякий раз он радовал своей универсальностью. На первый взгляд «японец» выглядит истинным внедорожником, стихия которого не дороги, а всевозможные грунтовки, горы, реки. И, хотя модель последнего поколения получила нарядный, современный облик, фамильные черты никуда не делись: характерные пропорции, внушительный дорожный просвет, короткие свесы. А в качестве вездехода Pajero Sport действительно великолепен.

Однако и в городских условиях он не обделяет седоков комфортом! Отличная шумоизоляция прекрасно защищает от басовитого рокота 2,4-литрового 181-сильного дизеля, новейший 8-диапазонный «автомат» по плавности переключений и скорострельности претендует на звание идеальной коробки, а длинноходная и очень энергоемкая подвеска «в каменных джунглях» работает так, что крупный вседорожник по поведению на асфальте мало отличается от легковушки.

Да и по уровню оснащения этот Mitsubishi не отстает от современных трендов. Тут есть абсолютно все для комфортной жизни – внушительный запас пространства, продуманная эргономика, удобные сиденья, отличная климатическая установка, многофункциональная аудиосистема. А последнее обновление принесло еще и совсем свежие «фишки». Теперь в этом SUV имеется не только парковочная камера и ультразвуковые датчики «по кругу», но и система мониторинга слепых зон BSW, а также функция смягчения последствий столкновения FCM. Последняя, кстати, умеет не только предупреждать об опасности, но и самостоятельно задействует тормоза в случае, если водитель проигнорировал сигнал тревоги.

Перечислять достоинства Pajero Sport можно долго. Но, пожалуй, главное впечатление – автомобиль вселяет в вас восхитительное чувство уверенности в собственных возможностях. И проявляется оно независимо от того, какое покрытие под колесами – гладкий асфальт, грунт, камни или брод через реку.

N 55°34’41.1”, E 37°33’29.4”

В очередной раз оценив возможности Pajero Sport на «цивильных» трассах, съезжаем с кольцевой и следом сворачиваем на неприметную дорожку. Еще чуть-чуть и – стоп, здесь автомобиль следует оставить. Дальше придется около километра пройти пешком по территории охраняемой природной зоны. А по дороге желательно позвонить и предупредить о своем приезде. К слову, зайти в Соколиный центр просто так, без подготовки, не получится – нужно заранее договориться о времени экскурсии. При этом вам сообщат и стоимость – 500 рублей за взрослого посетителя и 250 – за ребенка.

Соколиный центр не совсем туристическое место, здесь расположен сектор организации ВНИИ «Экология». Экскурсию с нами провел тоже не простой сотрудник, а инженер-эколог. Наблюдая, с каким увлечением он рассказывает о питомцах центра, становится понятно: здесь работают настоящие энтузиасты.

Пернатых хищников тут множество. Есть некрупные пустельги и несколько видов соколов, есть более массивные кречеты, балобаны и курганники. Имеются и крупные птицы – беркут, бородач, белоплечий орлан и красавец белоголовый орлан. Кроме того, в центре живут несколько филинов, включая редчайшего рыбного филина. Говорят, что именно этот – единственный, живущий в неволе.

Судьба многих здешних птиц непростая. Ведь Соколиный центр не только ведет исследовательскую работу, но и активно сотрудничает с таможенными органами. Дело в том, что отлов и вывоз за границу редких хищных птиц – довольно развитый браконьерский бизнес, а потому немало обитателей попало сюда после конфискации у нарушителей закона. И далеко не все из них прибыли здоровыми. Кроме того, живут в центре «ветераны». К примеру, нам рассказали, что сейчас здесь обитает взрослый крупный беркут, несколько лет охранявший один из московских аэропортов. Ныне его служба кончилась и он на почетной пенсии.

Впрочем, сотрудники центра не только собирают и выхаживают все новых и новых питомцев, они активно работают и над восстановлением популяций. Для этого предусмотрены специальные закрытые вольеры, где птицы могут без опаски высиживать яйца и вскармливать птенцов. Часть потомства остается в центре, других впоследствии выпускают на волю.

Но бывает и так, что сюда доставляют яйца без мамы. В этом случае сотрудники внимательно следят за инкубатором, а затем заботливо выкармливают новорожденных. Таких птиц тут называют импринтными – они воспринимают человека как свою мать и впоследствии остаются жить в центре, отказываясь покидать свою приемную «родню».

Слушая увлеченный рассказ экскурсовода, невольно и сам по-иному воспринимаешь особенности этих грациозных представителей фауны. И лишь краем глаза замечаешь, что тут все устроено не парадно, не для туристов, – в первую очередь здесь заботятся о подопечных. И это по-настоящему здорово! Ведь, несмотря на непростые характеры хищников, все местные обитатели выглядят потрясающе. Пожалуй, особенно впечатлила семейка курганников в составе мамы, папы и четырех уже подросших птенцов. Правда, сфотографировать их как следует не получилось – увидев незнакомцев, разъяренная самка приняла угрожающую позу у самой решетки и подняла изрядный шум. Решив не раздражать ее без необходимости, мы отошли от клетки.

Как-то совсем незаметно пролетело почти полтора часа экскурсии. После нее мы еще долго не могли расстаться с нашим экскурсоводом – кажется, он готов был рассказывать о подопечных бесконечно. Например, о том, что некоторые выпущенные на волю соколы поселились не где-нибудь, а в центре столицы, на шпилях московских высоток. И наблюдения показали, что там они отлично себя чувствуют! Можно узнать и немало других интересных фактов. Каких именно, раскрывать не будем. Вместо этого рекомендуем выбрать время, договориться об экскурсии и отправиться в Соколиный центр всей семьей. Разумеется, в компании вместительного, быстрого, уютного и универсального автомобиля. Такого, как Mitsubishi Pajero Sport.