Позволить себе содержать животных дома могут далеко не все, притом что польза от общения с ними очевидна, – это даже не научный факт, а жизненная необходимость. Мы предлагаем вариант ее реализации в компании с внедорожником Mitsubishi Pajero Sport

Рано или поздно у многих автомобильных журналистов начинает проявляться своего рода профдеформация: машины постепенно превращаются в сплошную массу «рабочего материала». К счастью, встречаются и крайне приятные исключения. Mitsubishi Pajero Sport – как раз из них. Пока он был в моем распоряжении, сериалы, прослушивание грампластинок, да и любое домашнее занятие, ради которого я обычно спешу домой, отошли на второй план. Хотелось ездить!

Провокатор

Этот серьезный рамный внедорожник умеет «завести». Забыл купить хлеб? Можно метнуться в гипермаркет в области, и неважно, что в соседнем доме есть универсам. Увидел в соцсети фото из питомника «Хас­ки Лэнд» в Подмосковье? Надо ехать!

Честно говоря, об этом питомнике я слышал не раз и исключительно хорошее. Располагается он неподалеку от аэропорта Домодедово: село Молоково, Володарское шоссе. Комплекс находится на территории Семейного клуба «Остров» – этакой продвинутой турбазы, куда можно и с компанией на рыбалку съездить, и семейный праздник в выходные провести. Огороженная территория, уютные деревянные домики, собственный водоем – просто оазис для утомленных мегаполисом.

«Хаски Лэнд» организован людьми, что называется, неслучайными, они не только разводят собак, но и спасают животных, от которых отказались не самые ответственные хозяева. И нельзя недооценивать их труд с точки зрения тех, кто хочет общаться с животными, но содержать своих не в состоянии в силу каких-либо причин. Простой пример: те же хаски – животные гиперактивные. Да, добрые, предрасположенность к человеку у них генетическая. Однако любым животным, а особенно таким крупным и сильным, как хаски, надо заниматься, обеспечивая ему достаточную активность. Просто гулять утром и вечером – категорически недостаточно, в противном случае питомец устроит в квартире локальный, но ощутимый апокалипсис.

Поэтому лично я, пока не дострою собственный дом, о собаке и мечтать не смею. А вот поехать за город и провести день в компании с этими чудесными мохнатыми товарищами – идея здравая и в моральном, и в физическом плане.

Mitsubishi Pajero Sport тоже своего рода питомец. Его также нужно выгуливать – техника должна работать. Особенно столь серьезная: рама, полный привод с продвинутой трансмиссией Super Select II и современный тяговитый турбодизель 4N15 – 181 л.с. и 430 Нм. Для любителей бездорожья (а именно на нем Pajero Sport раскрывается на все 100%) необходимы следующие данные – клиренс 218 мм, угол въезда 30°, угол съезда 24,2°, а угол рампы 23,1°. Глубина преодолеваемого брода стала и вовсе 700 мм. И это не просто цифры, автомобиль умеет ездить там, где хаски хулиганить боятся.

Собачья работа

И перед въездом в клуб, и на территории (для проживающих) есть парковки. Я же воспользовался «служебным положением» и заехал внутрь: Сергей, заводчик хаски и один из главных энтузиастов «Хаски Лэнда», любезно заказал пропуск. Зачем – стало понятно позже.

Все знают про собачьи упряжки обитателей Крайнего Севера. В центральной полосе России необходимости в использовании тяговых животных меньше, хотя прокатить туристов тоже иногда нужно. Правда, в идеале в дополнение к собакам идут сани, а значит, и снег.

С последним нынешней зимой, мягко говоря, не сложилось. «Хаски Лэнд» вышел из ситуации изящно: гостей катают на тележке, сделанной по заказу на танковом заводе. Конструкция серьезная – с тормозами, рулевым управлением и пассажирским отсеком, рассчитанным на двоих. Говорят, хаски без усилий разгоняют тележку до 50 км/ч…

Но то тележка, даже с самыми упитанными седоками и «кучером» она не может весить больше полутонны. Хозяева же не просто запустили наш Pajero Sport на территорию – они предложили оценить потенциал экологически чистых «собачьих сил» и запрячь животных в наш внедорожник. Напомню: снаряженная масса Pajero Sport 2095 кг. Со мной за рулем – еще плюс полтора центнера.

Запрягли пять пар хаски. Подготовка к заезду заняла всего пару минут, но насколько насыщенными они оказались! Животные прыгали, то и дело пытались разбежаться в разные стороны, раз десять собирались всей группировкой кинуться на уток в пруду... И все эти маневры сопровождались громогласным лаем. До хрипоты.

«Предстартовая агония. Это нормально, – успокоил Сергей. – Садись за руль. Заводи мотор и ставь коробку на «нейтраль», будь готов рулить и нажать на тормоз». Я-то был готов, но в голове не укладывалось: как, пускай и сразу десять, но собак, смогут сдвинуть с места тяжелый рамный внедорожник?.. Зря волновался. Смогли. Легко. Будто делают такое каждый день. Рекордов скорости мы ставить не собирались, но до 30 км/ч на узкой дорожке поселка разогнались, и это еще Сергей собачек осаживал, а я периодически придавливал педаль тормоза.

Заезд сопровождался бодрым лаем и щелканьем электронных затворов камер всех мастей: такое зрелище даже здесь – эксклюзив. Мы парализовали спокойную выходную жизнь нескольких десятков свидетелей, явно не рассчитывавших на то, что по прогулочным дорожкам клуба собаки будут машину таскать. Но, судя по состоянию животных после того, как их распрягли, они даже размяться не успели – легко прокатили бы Pajero Sport до МКАД и обратно.

Впрочем, в «Хаски Лэнд» и без того есть чем заняться: посмотреть шоу факиров, поучаствовать в конкурсах для детей и взрослых, посетить хижину шамана или просто погулять. Но главное – пообщаться с хаски и лайками всевозможных видов и окрасов, взять собачку на прогулку и войти в образ хозяина, пусть и ненадолго. Тоже тест-драйв, знаете ли…

Почему именно хаски идеальный вариант для такого краткосрочного общения? Они никогда не причинят вред человеку. Такова особенность породы, которую выводили долго и кропотливо. Животное не лишено хищных инстинктов: взрослый хаски легко может завалить упитанного барашка. Но человек для этой собаки чуть ли не бог – будет облизан, обнюхан и обсмотрен со всех сторон. Внимание! Берегите одежду – животные сразу начинают играть, покусывая рукава, карманы. Моя жена, например, чуть не получила «модифицированную» шубу с дополнительной вентиляцией: один из псов явно не хотел расставаться и вцепился в рукав мертвой хваткой.

А потом Сергей достал… губную гармошку. Никакому караоке и не снилось такое многоголосие. Видимо, это была «последняя капля» для уток, на которых псы посягали ранее, – птицы слушать песнопения хвостатых не захотели и спешно улетели.

Отдельно надо поблагодарить Хошу – вожака стаи, любезно согласившегося попозировать в необъятном багажнике Pajero Sport. Ему уже второй десяток, и на всю нашу суету он поглядывал снисходительно. Но при ближнем общении показал себя крайне галантным и добродушным – давал лапу, глядел разноцветными глазами и всем своим видом показывал: пускай, мол, молодняк бесится, а мы и без лая да скачек общий язык найдем.

Стальной друг человека

По дороге домой я снова стал жертвой провокации со стороны Pajero Sport. Краткий анализ топографической ситуации показал, что маршрут до дома можно проложить через лес и поля, а значит, и проторенные тракторами направления. Тут стоит отметить, этот Pajero Sport (из ограниченной серии автомобилей, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы») выглядит просто потрясающе: бамперы в цвет кузова, шикарные накладки на колесные арки, черные диски, на кузове видны все сложные поверхности. Чувствуется и порода, и серьезные внедорожные данные.

«Киноверсия» подразумевает богатую комплектацию Instyle – кожаный салон, мультимедийный центр с ярким тачскрином и поддержкой синхронизации со смартфонами, подогревы всего и вся… Для уверенности, что не заеду в болото, я подключил смартфон через Apple CarPlay и картографический сервис. Какое удовольствие просто нестись за рулем этого «японца» по разбитой грузовиками просеке и чувствовать, как подвеска отрабатывает все неровности: с запасом, уверенно, бодро. Ни разу не пришлось сбавлять темп.

Выезд на раскисшее поле – развлечение не хуже катания в упряжке, попробуй удержать руль, пока машина скачет по колее! В совсем уж глубоких рытвинах я начал было «играть» с вариантами программы полного привода (его, кстати, можно включать и выключать на ходу), но быстро понял, что едва ли найду условия, где эти программы будут необходимы. Pajero Sport оснащен самоблокирующимся межосевым дифференциалом, поэтому даже на «повышенном» ряду уверенно продирается сквозь липкую грязь.

Тяговые характеристики 181-сильного дизеля и настройки 8-ступенчатого «автомата» позволяют ехать, как хватит смелости: спокойные предпочтут «внатяг», я же проскакал по всем кочкам, аки конь. И в каждом движении руля, в каждой реакции на мои команды чувствовался такой приятный для любого владельца (и архиважный для простого человеческого спокойствия) запас прочности.

К слову, за неделю теста Pajero Sport мне пришлось его заправить лишь однажды – расход топлива составил около 8,5 л/100 км. А вот на мойку заезжал чуть ли не каждый день: после ежевечерних выездов за пределы города приходилось сбивать грязь, дабы скульптурные бока внедорожника оставались не только у меня в памяти и на фотографиях, но и на виду у окружающих.