Вы знаете, что общего у Mitsubishi Pajero Sport и альпак – удивительных животных, обитающих высоко в горах Южной Америки? Делимся секретом: первый помог нам познакомиться со вторыми и узнать о них немало интересного и весьма полезного

Природа России невероятно богата и щедра, каких только животных и растений нет в нашей стране! Впрочем, некоторых и на самом деле нет. Зато есть энтузиасты, способные уменьшать число белых пятен на зоологической карте. К примеру, до относительно недавнего времени никто из частных заводчиков не рисковал заво­зить альпак – парнокопытных, испокон веков живших на высоте 3500–5000 м совсем в другом уголке планеты, в Андах. Около 6 тыс. лет назад индейцы Перу одомашнили их и стали разводить для стрижки шерсти, которая не только в семь раз теплее обычной овечьей, но также водонепроницаема и не вызывает аллергии. Из нее делают необычайно теплые и мягкие одеяла, пледы, одежду, а из меха – различные предметы для дома. И вот теперь андские овцы обрели новое «гражданство» – они отлично прижились... в Подмосковье.

Мастер на все руки

Наверняка многим знакомо ощущение, которое появляется, когда надеваешь привычную, продуманную и очень комфортную одежду, – сразу становится спокойно и уютно. То же самое происходит с нами, когда мы вновь отправляемся куда-нибудь на Mitsubishi Pajero Sport. В компании этого внедорожника мы совершили уже немало путешествий, но всякий раз снова понимаем, насколько хорош автомобиль.

Прежде всего следует отметить, что его внешний вид в полной мере соответствует современным трендам – недавний рестайлинг добавил «японцу» «мускулистости» и шарма, при этом сохранив фирменную стилистику модели. Да и продвинутых технологичных «фишек» в нем хватает. Тут вам и радарный круиз-контроль, и система, предотвращающая столкновения, и индикаторы помех в слепых зонах, и камеры кругового обзора, которые можно включить кнопкой на руле, и светодиодная LED-оптика. Есть и такие востребованные среди водителей функции, как подогрев руля и кресел (в том числе на втором ряду), продвинутая мультимедийная система Mitsubishi Connect, дающая возможность подключить практически любой смартфон, климат-контроль, датчики дождя и света. И все это в сочетании с давно и хорошо известными достоинствами автомобиля. Имею в виду простор салона и вместительность багажника, отличную геометрию кузова, 218-миллиметровый клиренс, великолепную проходимость и возможность преодолевать 70-сантиметровый брод – черты, заставившие полюбить Pajero Sport жителей самых разных континентов.

Перечислять достоинства этого внедорожника можно долго. Взять, например, то, сколь органичен он в разных условиях. Так, несмотря на внушительные габариты, маневрировать на таком SUV несложно даже на узких городских улочках – шутка ли, радиус его разворота составляет всего 5,6 м, не каждый конкурент похвастается подобным! А выехав на шоссе, можно легко поддать «газу» – благо под педалью акселератора в любой момент вы чувствуете солидный запас тяги 181-сильного 2,4-литрового турбодизеля. Под стать ему и современный 8-диапазонный «автомат», который переключает передачи быстро и без каких-либо рывков или задержек. Кстати, этот силовой агрегат не только весьма экономичен (расход топлива всего 8 л/100 км в смешанном цикле), но обладает и еще одним важным качеством: для дизеля он очень тих, а потому во время движения в салоне можно вести спокойную беседу или наслаждаться музыкой. Впрочем, за это следует благодарить и инженеров, которые обеспечили внедорожнику высокий уровень вибро- и шумоизоляции.

И как бы ни был хорош Pajero Sport на асфальте, на бездорожье он впечатляет еще больше – потенциал фирменного полного привода Super Select II огромен! Причем в большинстве случаев – будь то разбитая грунтовка, раскисший глиняный склон, рыхлый песок или свежий снег – достаточно просто выбрать с помощью селектора один из режимов для езды по различным типам покрытия, чтобы автомобиль без труда преодолел сложные участки. Если же ситуация потребует дополнительных усилий, то у «японца» есть еще более эффективный арсенал «рычагов воздействия» на бездорожье – пониженная передача, блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Признаться честно, иногда так и тянет забраться куда-нибудь в снежные или грязевые дебри лишь ради того, чтобы использовать все возможности этого настоящего, честного внедорожника, построенного на проверенной годами и необычайно прочной стальной лонжеронной раме.

N 56°10´58.3?, E 37°20´14.9?

Однако на пути к альпакам задействовать весь потенциал машины нам не довелось. Хотя на финальном отрезке маршрута полный привод все же пригодился – в окружении неуверенно крадущихся легковушек и «паркетников» на заснеженной деревенской дорожке наш Pajero Sport чувствовал себя настоящим королем.

Но вот мы наконец у цели – на въезде в экоферму «Российские альпаки». Преду­предим сразу: приезжать сюда просто так, «с улицы», не стоит – необходимо предварительно позвонить и записаться на определенный день и время. Стоимость визита приемлемая: 1000 рублей со взрослого и 300 – с ребенка от 7 до 14 лет.

К слову, в числе обитателей фермы отнюдь не одни альпаки. Имеется, например, отдельный загон с кроликами. Точнее, с огромными, упитанными кролями, которые набрасываются на угощение с энтузиазмом пираний, чем приводят детей в настоящий восторг. Неподалеку обитает семейство лам – папа Степан Карлович, мама Марго и умильная маленькая Лайма. Чуть дальше расположилось неожиданное трио – пара пожилых верблюдов и… коза. Говорят, эти «корабли пустыни» раньше выступали в цирке, а теперь здесь как бы на пенсии. Коза же прибилась к ним позже – животные сдружились и ведут мирное совместное существование.

И все же гвоздь программы – альпаки. Они некрупные, даже самая рослая ростом едва ли превышает метр. Родина этих животных – Анды, причем три четверти альпак обитают на территории Перу. Со временем их стали разводить и в других странах, по большей части в США. Именно оттуда владельцы нашей фермы и привезли первых зверей. Правда, есть тут один настоя­щий «перуанец» – самец по кличке Игорь. Заводчики объясняют свой выбор тем, что американские альпаки выделяются более крепким здоровьем.

Вообще андские овцы отличаются любопытством и добродушным характером. Они охотно встречают гостей в своих вольерах, с энтузиазмом выхватывают из рук угощение. Однако, гостей тут предупреждают: животных нельзя нервировать. Оказывается, они склонны… к истерикам, которые могут серьезно отразиться на их состоянии. Поэтому обычно посетители ведут себя разумно. Да и как можно устоять перед такими очаровашками! Стоит только разок погладить «овечку», и навсегда запомнишь, какой у нее густой и мягкий мех.

Конечно же, прием экотуристов – только одна из функций местной фермы. Помимо этого тут «добывают» и обрабатывают шерсть. Стригут альпак всего один раз в год. Но даже этого благодаря высокой стоимости продукта достаточно, чтобы окупать расходы на содержание животных. Любопытно, что процесс стрижки российские заводчики освоили не сразу – дело это оказалось непростым, потребовалось время, чтобы мастера приноровились. Зато сегодня они не просто получают от животных шерсть, но и… делают им разнообразные, подчас весьма замысловатые «прически».

После подробного знакомства с поголовьем и процессом переработки шерсти посетители могут зайти в местный магазин. В его ассортименте не только фермерские продукты, но и кое-какие изделия из шерсти верблюдов, лам и, разумеется, альпак. А потом мы, например, опять решили вернуться к животным – захотели погладить их, насладиться мягкостью шерсти, а заодно еще раз поднести угощение малышам, живущим в отдельном вольере. И в очередной раз удивиться, до какой степени разнообразна фауна нашей планеты. Ну как тут не сказать спасибо людям, решившим, несмотря на множество проблем, создать экоферму, ставшую замечательным местом для семейного отдыха в любой выходной день. Если надумаете, не пожалеете. Но в путь, само собой, советуем отправиться на комфортабельном, вместительном, мощном, современном и по-настоящему универсальном автомобиле. К примеру, на Mitsubishi Pajero Sport, ведь он полностью отвечает всем перечисленным параметрам.