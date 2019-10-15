Место, где сбываются детские мечты... Ну как же его не посетить? Вот и мы, взяв в спутники Mitsubishi Outlander, отправились в Кратово – на Московскую детскую железную дорогу

Считается, что можно бесконечно долго смотреть на огонь и воду. Я бы добавил к этому еще и… поезда, несущие людей вдаль – за горизонт, к новым местам, открытиям. Помню, как в своем школьном детстве с друзьями убегал к железной дороге и с замиранием сердца наблюдал за пролетающими мимо электричками, весело пересчитывающими стыки рельс составами дальнего следования, размеренно тянущимися бесконечными товарняками. И всякий раз в окне локомотива был виден машинист, которому мы искренне завидовали: еще бы, движением руки он мог ускорить или же остановить громадную металлическую «гусеницу», весящую десятки тысяч тонн!

Увы, нам тогда не приходило в голову, что можно и в реальности попробовать себя на этом месте. Как, впрочем, не всегда знают об этом и нынешние школьники. А ведь в подмосковном Кратово есть учебный центр Московской детской железной дороги, где дети в возрасте 11–17 лет постигают тонкости профессии железнодорожника.

Секрет молодости

Каждая новая встреча с Mitsubishi Outlander убеждает, что этот кроссовер по праву остается одним из самых популярных SUV в своем сегменте. Тем более что он постоянно обновляется – японцы модернизируют модель, добавляя ей те или иные дизайнерские и технические «фишки». Вот и сейчас у нас есть возможность оценить автомобиль следующего модельного года.

Снаружи вседорожник получил несколько измененный дизайн фронтальной части кузова, новую головную оптику и колесные диски, что сделало его харизматичнее. Внутри же первым делом обращаю внимание на передние сиденья. Они и раньше были хороши, но теперь их профиль доработали, появилась более выраженная боковая поддержка. Изменения вроде бы и небольшие, но важные – и в городских заторах, и в дальнем путешествии водитель и его сосед будут уставать меньше. Совсем нелишними в эпоху всевозможных гаджетов станут и дополнительные разъемы USB спереди и сзади. Как, впрочем, и воздуховоды для обитателей второго ряда, позволяющие создать в задней части салона свой микроклимат.

В остальном же Outlander верен себе – по прежнему удобный, вместительный, отлично оснащенный. Причем в движении позитивные эмоции только нарастают. Тандем 2,4-литрового 167-сильного бензинового двигателя MIVEC и бесступенчатого вариатора работает отлично: дает возможность и потихонечку ползти по московским пробкам, и резко обгонять, когда потребуется, и от души припустить на загородной трассе. При этом ни силовой агрегат, ни прочие звуки извне в салоне практически не слышны, поскольку шумоизоляцию автомобиля доработали. Благодаря этому на любой скорости внутри кроссовера можно вести расслабленную беседу или наслаждаться музыкой.

На столь же спокойный, даже лирический лад настраивает и подвеска. Она великолепно отрабатывает всю дорожную мелочь, а крены и в крутых поворотах остаются незначительными. При этом ощущение огромного запаса по энергоемкости будто бы призывает испытать SUV на бездорожье. Каюсь, я не удержался от подобного соблазна и съехал с ровной глади асфальтированной трассы. Должен признать: кроссовер с испытанием справился отлично! Даже на крупных ухабах подвеска уверенно держит удар, а клиренс в 215 мм и продуманная геометрия кузова (углы въезда и съезда одинаковые – 21°) позволяют штурмовать вполне серьезные препятствия, будь то вязкая грязевая ванна, покрытый скользкой травой холм, глубокая колея, оставленная самосвалами, или песчаный зыбкий берег озера. Конечно, тут в игру вступает фирменная система полного привода All-Wheel Control, поддерживаемая комплексом надежных электронных ассистентов. Как результат, Outlander снова доказал, что готов к любым условиям эксплуатации – от рутинных городских поездок до дальних (в том числе экстремальных) путешествий.

N 55°35´20.0?, E 38°09´26.1?

Тем временем мы добрались до цели путешествия. Любопытно, что Московская детская железная дорога в нашей стране была организована много десятилетий назад – ее открыли еще в 1937 году. Затем случился перерыв: во время Великой Отечественной войны обучение на ней было приостановлено, а саму узкоколейку использовали для перевозки грузов. Впрочем, перерывы случаются и в наше время – в частности, поезда не ходят в дни проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС), проводимого в Жуковском. Есть и сезонные ограничения: с осени до конца весны юные железнодорожники изучают профессию в теории и лишь в период с мая по конец августа получают возможность применить свои знания на практике.

Тем, кто решит приехать сюда на экскурсию, полезно ознакомиться с некоторыми фактами. Так, ширина колеи на детской железной дороге составляет 750 мм (против 1524 мм стандартной колеи). Маршрут не слишком длинный – около 5 км, на нем четыре станции: конечные «Юность» и «Пионерская», а также промежуточные «Школьная» и «Детская». Последняя рассчитана на прием только двух вагонов (притом что в пассажирском составе их шесть), поэтому в пассажироперевозках ее почти не используют. Стоимость проезда невысока – цена детского билета в одну сторону – 60 рублей, взрослого – на 20 рублей больше.

Первое, что видят посетители, это уютная территория с высоченными соснами. Тут же небольшое депо и административное здание. Есть и свой буфет, где можно перекусить и скоротать время в ожидании очередного рейса. Поезда обычно ходят с интервалом в полчаса, но порой расписание корректируют. Например, по погодным условиям: при температуре воздуха выше 29 °C рейсы могут быть отменены. Однако юные железнодорожники все-таки стараются работать строго по расписанию.

Попав на платформу, вы немедленно получите заряд позитива. Уже сам состав с небольшими вагончиками и таким же компактным тепловозом вызывает невольную улыбку – он словно игрушечный. Но нет, перед вами вполне серьезная, настоящая техника! Необычен и персонал: странно видеть в роли обходчиков, кондукторов, начальника поезда подростков (это мальчики и девочки из 25 школ Люберецкого, Раменского, Воскресенского районов и города Жуковский, а также ребята из московских кружков «Юный железнодорожник»). А, пожалуй, еще больше удивляет то, насколько серьезно они относятся к своей работе.

К примеру, прямо перед отправлением мимо нас прошел озабоченный обходчик лет двенадцати, четко и со знанием дела сообщавший по рации о неисправности тормозов в одном из вагонов. Из-за этого, к слову, наш рейс задержали – поездная бригада решала, можно ли ехать в таких условиях. Решили: можно, но с небольшой скоростью. И мы с удовольствием прокатились в аккуратном, уютном вагончике. А на конечной станции понаблюдали, как локомотив перестыковывается с одного конца поезда к другому.

Удалось узнать, что многие ребята, прошедшие здесь обучение, впоследствии действительно связывают жизнь с профессией железнодорожника. Чем и объясняется их серьезный, не по годам сосредоточенный вид – они относятся к делу по-взрослому, а не как к игре или забаве. Наверное, именно этот солидный вид и вызывает у взрослых гостей добрые улыбки, а у детей – признаки некоторой зависти в глазах.

Поездка туда и обратно длится недолго, чуть меньше часа. Так что вскоре пришло время прощаться с этим, в самом деле, интересным местом. Тем, кто, как и мы, предпочитает необычные поездки выходного дня, советуем дождаться нового сезона и непременно посетить Московскую детскую железную дорогу. А если вас в этом путешествии будет сопровождать просторный, комфортабельный, универсальный и надежный автомобиль (такой, как наш Mitsubishi Outlander), то максимально позитивные впечатления от такого путешествия будут обеспечены!