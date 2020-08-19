Дождавшись лета, мы подчас быстро забываем, как долго мечтали о тепле. Теперь уже все наоборот – думаешь, куда же деть себя от всепроникающего зноя? Ответ прост: бежать из бетонных джунглей за город. Как выяснилось, Mitsubishi Outlander с обновленным салоном и мультимедийной системой «Яндекс.Авто» – отличный союзник в таких марш-бросках

Этот японский SUV знаком российским водителям уже не первый год, но инженеры продолжают его совершенствовать. Казалось бы, уже есть и семиместная версия модели, и салон неоднократно дорабатывали… Но дело в том, что постоянное улучшение – «Кайдзен» – это целая философия. Вот и сейчас в портфолио «Трех бриллиантов» появилась еще пара моментов, ради которых хочется заново испытать автомобиль.

Для очередного побега из Первопрестольной мы выбрали Outlander 2020 модельного года с мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Ценность этой коллаборации – полноценная адаптация известного интерфейса под особенности машины. Все служебные настройки интегрированы в простое логичное меню, привычное тысячам водителей по приложению «Яндекс.Навигатор», которое наверняка есть во всех смартфонах. Кроме того, обновленный кроссовер, пожалуй, первый за многие месяцы автомобиль, где ни разу не пришлось доставать мобильник из кармана: голосовой помощник «Алиса» умеет все, что надо. Жаль, технологии беспроводных зарядок еще не могут подпитывать гаджеты на расстоянии – для этого пока нужен традиционный провод и USB-разъем. Зато они в этом «японце» – в изобилии.

Дела заповедные

Конечной точкой маршрута в прошедшие выходные стал Приокско-Террасный заповедник, что недалеко от Серпухова, рядом с деревней Данки. Ранее это был сугубо функциональный биосферный объект, но в последние годы из заповедника сделали туристическую точку притяжения: сотрудники говорят, что каждую неделю их посещают десятки тысяч гостей. Что, впрочем, немудрено – Приокско-Террасный заповедник известен во всем мире как один из важнейших питомников зубров. Животных, родившихся и воспитанных здесь, отправляют в природные и искусственные резервации многих стран.

Добраться до заповедника можно по Варшавскому, затем по Симферопольскому шоссе, проехать указатель «97 км» и свернуть направо после знака «Серпухов/Данки». Затем налево к Данкам, под автомобильный мост, и прямо еще около 4 км. А там уже заблудиться не дадут указатели. Впрочем, у нас на борту «Алиса», а она знает все дороги и с радостью поможет найти самую короткую (ну, или самую быструю). Достаточно лишь сказать: «Алиса, поехали в Приокско-Террасный заповедник», и «Яндекс.Навигатор» выстроит маршрут на экране штатной мультимедиа автомобиля так же, как в вашем смартфоне.

Один из приятных моментов – быстрая персонализация системы. Я пользуюсь и навигатором, и музыкальным сервисом «Яндекса», то есть у меня есть учетная запись. В меню настроек Outlander нахожу пункт «Войти в учетную запись», ввожу логин и пароль – и через минуту система уже адаптирует интерфейс под мои привычки: включила темную тему, поставила на картах Tie Fighter вместо стандартного курсора, подсказки по маршруту озвучивает Вася Уткин. Но главное – вся моя музыкальная коллекция так же, по облаку, синхронизировалась с автомобилем. Хочешь – слушай радио, хочешь – любимые плейлисты. И все это можно включить, ни разу не коснувшись экрана, а просто попросив «Алису». А «вишенка» на торте – бесконтактная заправка. Для оплаты топлива не надо выходить из автомобиля, достаточно выбрать опцию «Заправиться» прямо на карте, заехать на АЗС, выбрать номер колонки и объем горючего, оплатить привязанной банковской картой или через Apple/Google Pay – и все. Удобно – не то слово! И мне кажется, примерно к этому же алгоритму обязаны прийти все мультимедийные системы в ближайшем будущем.

От раскаленной Москвы до заповедника – 119 км по вполне приличным дорогам, что эквивалентно примерно двум часам езды. В случае с Outlander – очень мало. На этом кроссовере хочется кататься, особенно если выезжаешь в не самое загруженное время. Вокруг Серпухова полно приятных извилистых дорог – на них автомобиль охотно раскрывает многие таланты. Я не хочу сказать, что раньше модель была хуже. Нет. Но вот совсем недавно все без исключения ее версии 4х4 получили систему полного привода S-AWC, прежде доступную лишь на 3-литровой модификации GT. То есть теперь такие машины оснащены управляемым вектором тяги. Звучит серьезно и, что важно, реально работает!

До этого я ездил на Outlander не раз, модель мне хорошо знакома – крепкий, добротно собранный кроссовер с предсказуемыми манерами и надежной управляемостью. В этот раз я взял «японца» с 2,4-литровым бензиновым мотором и полным приводом – оптимальную по характеристикам комплектацию: этот мотор и тянет задорно, и прожорливостью не страдает.

Каких-то полчаса за рулем, и я, что называется, «вкатился». Прочувствовал машину. И теперь могу смело заявить – в Mitsubishi сделали исключительный, по-настоящему драйверский автомобиль. Если бы не зубры, читать вам еще пару тройку страниц моих восторгов… Но и про заповедник рассказать необходимо, он того стоит. Так что выдам впечатления в концентрированном виде: Outlander управляется великолепно!

Хотя словосочетание «управляемый вектор тяги» звучит грозно, на самом деле оно означает довольно логичную функцию дифференциала – направлять больше крутящего момента на внешнее, более загруженное в повороте колесо. Благодаря этому автомобиль поворачивает не только с помощью рулевого управления, но и за счет перераспределения тяги и массы кузова. Чем активнее входишь в поворот, тем отчетливее эффект подруливания. Работают, казалось бы, взаимоисключающие факторы: чем быстрее едешь, тем азартнее машина ввинчивается в вираж. И далее – по нарастающей. Но аккуратнее, так и до пачки «писем счастья» от ГИБДД недалеко…

Небесная тропа

Экскурсия по заповеднику стоит 400 рублей. За эти деньги вы получите часовую прогулку по зубровому питомнику, увидите самих животных и узнаете много нового. Например, что у зубров существует строгий принцип номенклатуры: всех выращенных в Приокско-Террасном заповеднике животных называют на «Му…». Почему? Сходите на экскурсию – узнаете.

Зубр – животное крупное. Да, те же лоси, коих в подмосковных лесах немало, могут быть выше, но зубры массивнее. Самцы достигают массы под полторы тонны. И, когда видишь это нагромождение мышц с рогами и мордой борца без правил, поневоле чувствуешь себя неуютно. Однако я отметил куда более любопытный факт – зубры… не пахнут. Я ожидал вдохнуть привычный по зоопарку аромат «скотины», но нет, даже от стоявшего буквально в паре метров от меня гиганта по кличке Мураками не исходило вообще никакого запаха. Свежий, чуть влажный после (или между) дождя воздух, аромат сосен и растоптанной мощными копытами травы – и все. Так природа помогла зубрам выжить: без запаха да при маскировочной коричневой раскраске это животное в лесу трудно увидеть. Вглядываешься в чащу – одни сосны. И вдруг у одного из деревьев зашевелился хвост – так прячутся самки с детенышами.

После часовой экскурсии по питомнику можно (то есть нужно) зайти в Музей Природы, экспозиция которого рассказывает об экосистеме Подмосковья. Если же не хочется долго находиться в помещении, есть опция – пройтись по подвесной «экотропе». Цепь мостиков-переходов между смотровыми площадками построена на высоте около восьми метров. Опытных туристов, избалованных западными аттракционами, может, и не удивит, а дети точно будут в восторге.

А после нескольких часов прогулок, когда едешь домой, переживая все перипетии подмосковного трафика, можно оценить еще одно нововведение в салоне Outlander – электрорегулировку поясничного подпора, которую японские инженеры добавили в модернизированные кресла именно по просьбе российских дилеров. Приятно выпрямить спину, пока стоишь в традиционной толкотне на «Симферопольке». И насладиться мощным ледяным дыханием двухзонного климат-контроля, который, кстати, получил новый, более понятный блок управления с вращающимися регуляторами температуры вместо кнопок.

За время путешествия 2,4-литровый мотор показал: 167 л.с. для этого кроссовера – оптимальный запас мощности. Крутящего момента в 222 Нм хватает и для набора скорости в городе, и для обгонов на шоссе. И это не дежурные слова. Но все-таки именно добавление в «средние» комплектации системы S-AWC полностью поменяло мое отношение к модели. Если учесть, что в ее гамме есть и семиместные версии, то Mitsubishi Outlander предлагает ранее невиданный набор качеств: идеальный семейный автомобиль, оснащенный передовым (и реально удобным) электронным комплексом от российского разработчика, на котором глава ячейки общества может иногда «выпустить водительский пар» эффективно и, главное, безопасно. И как раз сейчас знакомый многим автомобиль явно находится на «пике» формы.