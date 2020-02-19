Свежий воздух и правильная добрая энергетика. После праздников это все, что нужно истощенному столичной суетой человеку. Едем на Mitsubishi Outlander в Сергиев Посад, чтобы вернуться оттуда с запасом новых сил и позитивных эмоций

Предпраздничная суета выматывает. Нужно переделать месячную норму дел за одни выходные, и даже о том, чтобы тихо выпить дежурную кружку кофе с молоком, порой можно только мечтать. Единственное, чего хочется, это спокойствия. Возможности не просто очистить мозг от накопившейся информации, но и вдохнуть свежего воздуха, восполнить энергетический баланс, в конце концов.

У многих на этот случай есть собственные «места силы», где тело и разум в полной гармонии с окружающей обстановкой могут беспрепятственно, а главное, гарантированно пополнить заряд. Для меня это – Сергиев Посад. Вообще, северо-восточное направление от Третьего кольца столицы и до бесконечности действует на меня (и, что важно, на мою половину) умиротворяюще. Нет спешки, нет суеты. Много зелени. Старые добрые районы, знакомые с детства. Кусочек моего Советского Союза. И надежный современный автомобиль, в котором всегда уверен, который довезет куда надо легко и без лишних «спецэффектов». Mitsubishi Outlander – кроссовер, которому можно доверять.

Главное – спокойствие

После реконструкции Ярославского шоссе добираться до Посада стало легче. Почти исключен фактор пробок: по крайней мере, за последние пару лет, когда я ездил туда на перезарядку духовную и физическую, мне каждый раз везло. Вот и на этот раз мы с «японцем» не сбрасываем темп ниже приемлемых 60–80 км/ч даже в местах вечных дорожных строек.

Автомобиль у меня на тесте впервые со времен последнего рестайлинга, но на самом деле мы знакомы уже давно. Смена дизайна, технических наворотов не меняет сути: Outlander – квинтэссенция понятия «кроссовер». Абсолютно универсальный аппарат, который подойдет и молодому главе семейства, и бизнесмену, и офисному служащему. И все они найдут, за что сказать спасибо японским инженерам. В этот раз чуть подморозило, и я безумно рад, что машина «обута» в шипованную резину. При каждом отклонении руля чувствую, как все четыре колеса цепляются за ледяную корку (вот она – та самая безопасность, которую способен гарантировать по-настоящему эффективный полный привод), а жесткий кузов перемещается именно по той траектории, которая требуется для оптимального сочетания «скорость-безопасность».

По пути заезжаю на крупную сетевую заправку, и тут еще один знак того, что выбор машины и места был правильным: на 92-й бензин действует акция, позволяющая сэкономить чуть ли не четверть стоимости полного бака. А ведь 2,4-литровый мотор Outlander можно и нужно заправлять бензином Аи-92, все заявленные характеристики выведены именно на таком топливе. Это означает абсолютную мобильность в любом, даже самом отдаленном уголке страны, и, как бонус, отсутствие головной боли у владельца – моторы MIVEC славятся всеядностью и беспроблемными длинными пробегами. Причем 167 честных атмосферных «лошадей» хватает и в городе, и на трассе, а если хочется этот «табун» еще пришпорить, есть подрулевые «лепестки», благодаря которым можно живо скинуть пару «виртуальных» передач отлично работающего вариатора CVT и получить необходимую порцию тяги в единственно верный момент.

Келарский пруд

Мое любимое место в Сергиевом Посаде. Отсюда открывается вид и на саму Троице-Сергиеву Лавру, и на массив территории с частными домиками. И, разумеется, на редкость умиротворяющую картинку водоема с прогуливающимися по берегам парочками. Не знаю, чем это объяснить, но факт остается фактом: при каждом посещении Посада (а делаю я это нередко) именно сюда сворачиваю в первую очередь. И никогда меньше чем на пару часов не остаюсь. Неподалеку от «Старой Ярославки» есть парковка, так что за сохранность Mitsubishi я не беспокоюсь. Да и вообще не волнуюсь ни по какому поводу: Келарский пруд обладает удивительной способностью «быстрой зарядки» духа. Традиционно берем в ближайшем магазинчике по вафельному рожку фисташкового пломбира и идем гулять.

Большинство архивных записей говорит, что историю Келарского пруда следует исчислять от 1552 года, когда, по указанию монастырского келаря Адриана Ангелова, на месте мелкого прудика обустроили крупный водоем с набережными, достаточно широкими, чтобы по ним было приятно гулять. Келарь Адриан – личность неоднозначная, но весьма знаменательная. Он принимал участие в строительстве нескольких храмов в Москве и Сергиевом Посаде, был на редкость начитанным человеком и даже организовывал библиотеки при религиозных учреждениях. Больше всего Адриан известен описанием взятия Казани в 1552 году.

Келарский пруд соединен с известным многим Загорским морем речкой Копнинкой. Редкий случай, когда реставрация и так называемое облагораживание реально сработали во благо: после реконструкции 2014–2017 годов Келарка стала чуть ли не самым любимым местом посадцев (да и некоторых москвичей). Лавочки, широкие вьющиеся дорожки, чудесные виды и… да, та самая сумасшедшая энергетика. От религии я далек так же, как от Кассиопеи, но не могу не отметить невероятную силу места. Моя жена, напротив, женщина верующая и не упускает возможности зайти в здешнюю Лавру. Как правило, я провожаю ее до ворот и разворачиваюсь, чтобы снова вернуться к воде. И на час-полтора остаюсь наедине со своими мыслями.

Будущее семейное гнездо

Признаюсь, в этот раз в Сергиевом Посаде нас интересовала не только прогулка по любимой Келарке, но и осмотр потенциального места под семейное гнездо. Знакомый предложил купить участок неподалеку от Посада, в 15 км севернее. Места красивые, как на картинах Шишкина, цена заманчивая, район любимый. Значит, надо ехать и смотреть. Сам «продавец» сначала ворчал, что не любит ездить сзади. Мол, тесно, да и укачивает. Но час в Outlander не доставил хлопот ни ему, ни мне: и места сзади полно, и раскачкой машина не страдает. Баланс управляемости – абсолютно нейтральный. Кроссовер едет правильно, при каждом повороте будто бы поучая: «Вот так должен себя вести семейный автомобиль». Плюс целый пакет различных приятных мелочей – электронные системы контроля слепых зон и помощи при трогании на подъеме, обогрев руля и лобового стекла, двухзонный «климат», качественная «мультимедийка»…

GPS-навигация – это, конечно, одно из величайших достижений человечества, но некоторые местные тропинки на карты еще не нанесены. Поэтому как нельзя кстати пришелся дорожный просвет в 215 мм и опять-таки фирменный полный привод AWC: смартфон, подключенный к экрану штатной мультимедийной установки через Apple CarPlay, направил нас по маршруту, который, видимо, ранее использовался исключительно гусеничными тракторами. Промерзшая до каменной твердости глубокая колея и густая растительность по бокам от тропы не дали возможности ехать «по бортику» – пришлось довериться инженерам и спуститься в колею, надеясь, что днище ровное и зацепиться нечем. И уже через несколько минут я понял: даже передвигаясь по такой глубокой, явно накатанной тяжелой техникой колее можно поднажать – подвеска длинноходная, энергоемкая, запас по амплитуде у кроссовера на зависть некоторым рамным внедорожникам, а полноприводная трансмиссия позволяет не замечать раскисшие участки, снежные заносы и лужи. Впрочем, пару раз все же пришлось задействовать систему кругового обзора с помощью четырех камер – благодаря ей удалось не поцарапать кузов и колеса об острые края камней и бревен. Но в целом добрались отлично, невозмутимо и без задержек. Причем чуть позже выяснилось, что буквально в сотне метров есть и вполне приличная асфальтовая дорога – по ней мы уже ехали домой.

Один из минусов зимнего периода – исчезающе короткий световой день. Пока мы гуляли вокруг Келарского пруда, было светло. Ко времени же прибытия на участок стемнело бесповоротно. Поэтому как следует осмотреть территорию и окрестности помогли полностью светодиодные фары, которые появились у Outlander после недавнего рестайлинга. И ближний, и дальний свет теперь основаны на технологии LED, а значит, световой пучок характерного холодного оттенка равномерно охватывает пространство – без пятен и градиен­тов. Другой приятный момент, добавленный японскими инженерами совсем недавно: все четыре стеклоподъемника оснащены автоматическим режимом и подсветкой клавиш. То есть просьбы клиентов были услышаны – это хорошая тенденция. Кроме того, добавили USB разъемы спереди и сзади, зарядить смартфон или планшет можно без опасений за перепады напряжения.

…Участок пока не купили, но деньги копим. К моменту, когда сможем приобрести будущую «фазенду», думаю, уже выйдет следующее поколение Mitsubishi Outlander. Верится, что японцы не станут жертвовать ни одним из лучших качеств нынешней, прекрасно сбалансированной модели. Такой набор управляемости, проходимости и комфорта за абсолютно разумные деньги – редкое сочетание.