В будущем 2020 год мы наверняка будем вспоминать с улыбкой – как год, который поставил на паузу планету и изменил многие привычки. Вот и мы, обратив взоры на родные просторы, после самоизоляции сделали для себя массу интересных и приятных открытий, в чем нам помог Mitsubishi Outlander Black EDITION – новая эксклюзивная версия японского внедорожника

За что путешественники – и россияне тут не исключение – любят старушку Европу? За колорит небольших городков, за пасторальные пейзажи, старинную архитектуру, за простую, но вкусную еду. Жажда путешествий, которая в условиях закрытых границ стала еще острее, помогла нам понять – все это есть и в России. Так, в считаные часы поездки на автомобиле из Москвы можно найти уголки, где трудно поверить, что ты еще на родине.

Идею этого путешествия подарило одно из интернет-сообществ, посвященных рыбалке: на фоне пожелтевшего осеннего леса возвышались ярко-красные норвежские домики и... на­с­тоя­щий маяк. Контраст был настолько необычным, что фотография казалась коллажем. Но, как выяснилось, «Рыбацкая деревня» – именно так называется этот комплекс в норвежском стиле неподалеку от деревни Шумашь в Рязанской области – действительно существует. Причем «живьем» выглядит еще интереснее.

Из Москвы до Шумаши примерно 210 км – расстояние, которое можно преодолеть за пару часов. Поэтому команду энтузиастов, жадных до открытий, для поездки в необычный для наших широт пункт мы сформировали быстро. Более того, выяснилось, что в одну машину все не поместятся, так что постановили ехать караваном.

Главным автомобилем был выбран белый Mitsubishi Outlander Black Edition – специальная версия популярного японского внедорожника (всего по дорогам России бегает более 200 тыс. представителей этой модели). Под его капотом – прекрасно зарекомендовавший себя бензиновый двигатель 2.4 MIVEC, в салоне – улучшенные кресла с боковой поддержкой и электрорегулировкой зоны поясничного отдела спины. Это делает самые продолжительные переезды комфортными – даже попав в 10-километровую пробку на выезде из столицы, никто из нас в машине не устал.

Вторым автомобилем нашей мини экспедиции стал черный Mitsubishi Outlander 2020 модельного года. Его технические характеристики и интеллектуаль­ная начинка оказались идентичны внедорожнику в комплектации Black Edition. Тем интереснее будет сравнить ощущения водителей и пассажиров во время поездки – по общей договоренности экипажи решили поменяться машинами на обратном пути.

Правильные разговоры

До Шумаши мы долетели ровно за два часа, и это несмотря на кофе-брейк с горячими калачами в Коломне и не­идеальное дорожное покрытие Северной окружной дороги под Рязанью. По шоссе Mitsubishi Outlander Black Edition идет уверенно, обгоны выполняет легко и непринужденно. Пару раз пришлось совершить резкие уходящие маневры от несущихся по встречке любителей быстрой езды: молниеносный отклик внедорожника на поворот руля и прекрасная работа подвески, компенсирующая раскачивание, а увлеченные разговорами пассажиры даже не заметили маневров.

Разговаривать в салоне обновленного Outlander (вне зависимости от комплектации) можно негромко и спокойно – японские инженеры хорошо поработали над шумо- и вибро­изоляцией. Да и двухзонный климат-контроль «дышит» на удивление тихо: его мерное урчание мы услышали только, когда подъезжали к «Рыбацкой деревне» с открытыми от удивления ртами – она и правда существует!

На фоне синего неба и смешанного русского леса ярко-красные домики смотрелись еще эффектнее, чем на всех фото. Под маяк авторы комплекса замаскировали водонапорную башню – и эта картина действительно врезается в память. Естественно, мы не могли не углубиться в историю появления этого необычного для Рязанщины объекта. Возведение туристического комплекса «Рыбацкая деревня» из более чем двух десятков домиков на берегу озера Старая Тишь началось в 2015 году, однако, когда основная часть работ была завершена, инвесторы заморозили строительство и перенаправили финансовые потоки на другой туристический объект, находящийся в Рязани. Но в этом году работы на берегах Старой Тиши возобновились – между домиками дорогу выложили плиткой, и, видимо, в ближайшее время комплекс примет первых гостей. Плитка и асфальт – дело хорошее, особенно там, где жители ждут их годами. А вот для нас эта новость оказалась неожиданной: именно здесь мы думали проверить внедорожные качества автомобиля – и состоя­ние грунта, и перепады высот на берегах озера обещали небольшое оффроуд-приключение. Увы, не в этот раз.

Следующий пункт путешествия – усадьба барона фон Дервиза в Кирицах, одно из немногих дворянских гнезд Российской империи, которое не пострадало во время революции. Добрались мы до родового имения железнодорожного магната Павла Григорьевича фон Дервиза не без приключений. Версия Mitsubishi Outlander 2020 модельного года (и эксклюзивная версия Black Edition в том числе) оснащена мультимедийной системой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса». Попросив ее проложить маршрут до «Усадьбы фон Дервиза», мы по своему недосмотру не указали, какую именно усадьбу хотим посетить. И «Алиса» отправила нас в деревню Соха, где тоже есть имение, принадлежавшее когда-то семейству обрусевших немецких промышленников. Вернее, то, что от него осталось.

Подвох мы заметили в тот момент, когда приехали в Соху и взору предстало совсем не то, что мы рассчитывали увидеть. Усадьба в аварийном состоянии, и если не предпринять решительных действий, то барский дом скоро обрушится. Его построил, как считается, архитектор Александр Красовский, автор проекта здания Павелецкого вокзала в Москве, по заказу Павла Павловича фон Дервиза, сына Павла Григорьевича. И в соховской усадьбе безошибочно угадываются очертания столичного вокзала, даже несмотря на то, что купольная центральная часть и мансарды с торцов давно обвалились.

В 17 км от Сохи находится Старожиловский конный завод – еще один объект, принадлежавший когда-то фон Дервизам. Чтобы не терять время и не нарезать круги по рязанским грунтовкам, мы решили перед Кирицами заехать и в Старожилово, тем более что посещение этого старинного села тоже было одним из пунктов нашей программы.

Комплекс конного завода, некогда состоявший из почти 15 сооружений, включая центральную конюшню, скотный двор, манеж, коровник, завод по переработке молока, жилые дома и летний театр, спроектировал Федор Шехтель. Изначально все фасады были выдержаны в византийско-готическом стиле, но до наших дней уцелело фактически только одно здание – главный корпус конезавода, основанного в 1893 году. Конезавод фон Дервизов быстро стал одним из самых известных в России, здесь выращивали лошадей русской верховой породы, ничем не уступавшим знаменитым арабским скакунам, с которых история завода и начиналась. Во время Великой Отечес­твенной войны почти весь генофонд русской верховой породы погиб, неимоверными усилиями ее возродили здесь же в 1998 году. Сегодня в Старожилове содержится около 180 лошадей – капля в море по сравнению с поголовьем в 2800 животных в 1903-м.

Выбирая лучшее

Внедорожник Outlander Black Edition – не первый опыт японской компании в создании эксклюзивных комплектаций. Цель Mitsubishi – привлечь к автомобилям марки внимание молодой, активной аудитории, которая ценит в «железном коне» не только безотказность, комфорт, отточенную управляемость на скоростных шоссе и воплощение передовых технологий, но и дизайнерские решения. Если сравнить лимитированный Outlander Black Edition с автомобилем 2020 модельного года, то дизайнерские элементы становятся очевидными.

Прежде всего, версия доступна в белом и черном кузове. При этом 18-дюймовые легкосплавные диски покрыты лаком черного цвета, плюс черные молдинги пассажирских дверей, рейлинги, корпусы зеркал заднего вида, воздуховод переднего бампера и решетка радиатора. В салоне главные отличия от стандартной комплектации – новый дизайн панелей и красная прострочка на креслах, дверях, солнцезащитном козырьке, рычаге транс­миссии и рулевом колесе. Внимание также привлекает специальная комбинированная отделка сидений. Приятная на ощупь ткань в центральной части сидений не боится воды или грязи, так как имеет водоотталкивающие свойства.

Усадьбу фон Дервизов в Кирицах тоже построил Федор Шехтель по заказу еще одного сына Павла Григорьевича – Сергея. Расстояние между Старожиловом и Кирицами – 42 км, и лишь малый участок этого отрезка пути проходит по хорошей дороге, в основном под колесами разбитый, весь в рытвинах асфальт. Улучшенные амортизаторы подвески, которыми Outlander обзавелся в ходе рестайлинга, сделали все, чтобы поездка по этому «минному полю» была максимально комфортной (учитывая непростые обстоятельства). Некоторые выбоины оказались столь глубокими, что приходилось останавливаться, дабы визуально оценить, пройдут ли здесь наши автомобили, клиренс которых, к слову, составляет внушительные 215 мм.

В Кирицы добрались ближе к закату. Здешняя усадьба – самый масштабный проект Шехтеля до начала московского периода творчества архитектора. Посреди рязанских просторов Сергею Павловичу фон Дервизу грезился настоящий замок с английским садом, с башнями и шпилями, портиками и поддерживающими балконы «римскими птицами» – орлами. Строительство закончили в 1889 году, но уже в 1905-м владелец вместе с семьей эмигрировал в Париж, а после революции 1917-го здесь расположилось сельскохозяйственное училище. Сегодня в отреставрированной усадьбе находится санаторий.

В Рязанской области оказалось на удивление много хороших отелей на самый разный вкус. В нашей команде даже в какой-то момент наметился раскол: часть группы хотела заночевать на базе отдыха, поближе к природе, другая – тяготела к современным городским гостиницам со всем полагающимся в таком случае комфортом. В итоге нашли компромисс – гостиничный комплекс «Конюшенный двор» в Рязани, возведенный у живописного пруда, чьи берега укрыты ветками плакучих ив. Дополнительный плюс – бесплатная стоян­ка для машин гостей. Еще 73 км по трассе М5 – прекрасному (за редкими огрехами) шоссе, и мы на мес­те. И снова сюрприз: весь комплекс выполнен в фахверковом стиле – из Норвегии мы попали в немецкую Баварию, и аромат жарящегося где-то на углях мяса только усиливал ассоциации с Германией.

Более внимательное знакомство с отелем решили отложить на следующий день, и это стало правильным решением. После ужина в трактире при отеле усталость и калейдоскоп впечатлений дали о себе знать, а система комфортного сна Garden Sleep System, которой оснащены все номера гостиницы, позволила отлично отдохнуть. С утра же осмотрели комплекс подробнее. Он состоит из основного трехэтажного здания и домика с просторной верандой, который находится в стороне и прекрасно подойдет тем, кто хочет уединиться. В основном здании номера шести категорий – от стандартного площадью 16 м2 до семейного двухуровнего люкса с балконом. Есть тренажерный зал, баня и бассейн – любители активного отдыха найдут, чем себя занять. К пруду ведет открытая веранда, где жаждущие покоя и тишины найдут то, что ищут. Есть прокат водного оборудования: можно на катамаране не спеша прокатиться по водной глади, подкармливая любопытных уток. В ресторане сервируют завтрак, достойный пятизвездочного отеля. Как оказалось, у «Конюшенного двора» и «Рыбацкой деревни» один владелец, так что за будущее «маленькой Норвегии» в Рязанской области, думаем, можно не беспокоиться.

На обратном пути в Москву, как и договаривались, экипажи поменялись автомобилями, желая лично выяснить, чем различаются в плане комфорта и ходовых характеристик два наших Mitsubishi. Признаемся, мы честно пытались найти разницу и… потерпели неудачу: обе версии Outlander хороши – какую бы комплектацию модели вы ни выбрали, автомобиль станет по-настоящему универсальным спутником, причем как в путешествиях, так и в повседневной жизни.