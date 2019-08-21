За яркими впечатлениями и эмоциями необязательно ехать за тридевять земель – достаточно лишь посмотреть по сторонам и выбрать правильное направление. Мы, например, всего в одной поездке перенеслись в будущее – спасибо 7-местному кроссоверу Mitsubishi Outlander, оснащенному самыми современными технологиями, – оказались в прошлом, чему способствовал крупнейший в Подмосковье этнографический парк «Этномир», и, устроившись в легкомоторном самолете, в прямом смысле взмыли в облака с взлетной полосы аэрограда «Можайский»

Парк «Этномир» – один из самых больших (если не крупнейших) этнографических проектов России. На территории 140 га представлены культура, традиции и быт разных народов мира. За один день вы можете побывать в языческой Руси и научиться плести корзины из ивовых листьев, перенестись в Сибирь прошлых веков, отведать чая в юрте кочевников, заодно потрепав по холке хаски, потом покрутить священные непальские барабаны, а на «десерт» оказаться на восточном базаре, где продают ароматные специи и сладости.

Сама концепция не нова, этнические деревни есть во многих странах – от Северной Европы до Западной Африки, от Восточной Азии до Австралии. Но мало где есть такие парки, в которых создатели попытались собрать самое интересное со всего мира. По плану через несколько лет здесь будут представлены все части света и в мельчайших подробностях будут воссозданы элементы этнической самобытности множества народов. Причем не без участия стран, чьи павильоны уже есть в «Этномире» или появятся чуть позже.

Дабы не терять время, выезжаем из Москвы рано утром, чтобы с северо-запада столицы проскочить 120 км до «Этнопарка» часа за два и оказаться на огромной и пока еще пустой парковке комплекса аккурат ко времени его открытия. Поскольку путешествовать решили вшестером – четверо взрослых и двое детей, – заранее выбрали обновленный Mitsubishi Outlander в варианте c 7-местным салоном.

Внешне автомобиль привлекает внимание энергичной передней частью кузова, в ходе последнего рестайлинга получившей новый бампер и полностью светодиодные фары в топовых комплектациях, а также декоративными накладками на дверях, новыми вариантами колесных дисков и спойлером на пятой двери.

Салон же был облагорожен с помощью небольших, но существенных штрихов. Так, все стеклоподъемники теперь подсвечиваются и имеют автоматический режим, USB-порт переместился из подлокотника на центральную консоль, а еще один разместился в районе задних центральных воздуховодов. В остальном у Outlander, как и прежде, приятный и уютный интерьер с качественными материалами.

И с эргономикой все в полном порядке. Так, центральный сенсорный экран своевременно отвечает на касание и поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Отдельно отметим прекрасную обзорность, благодаря которой хорошо чувствуются габариты автомобиля. Кстати, притом что этот автомобиль сам по себе немаленький, внутри он ощущается еще более просторным: двое взрослых седоков второго ряда чувствуют себя вольготно (не говоря уж о водителе и переднем пассажире), а чтобы устроиться еще удобнее, они могут отрегулировать наклон спинки.

Впрочем, главная новация в этом «японце» – третий ряд сидений, ранее не предлагавшийся. Чтобы попасть туда, один из наших младших пассажиров подает вперед одну из частей второго ряда (они сдвигаются на внушительные 25 см), наклоняет спинку – и вот уже перед ним достаточно просторный проход. Как результат, двое детей, входящих в наш экипаж, рассаживаются на третьем ряду с удовольствием. Хотя там без проблем могут путешествовать и взрослые, тем более что каждому из них там есть куда поставить баночку с напитком – есть собственные подстаканники – и положить смартфоны, без которых нынче даже «мелкие» уже не могут жить. При этом спинки регулируются по наклону, а если пассажир уж совсем маленький, то на «корме» можно установить детское кресло.

Весь мир – перед тобой

Признаться, мы и не заметили, как добрались до «Этномира». Видимо, свою роль в этом сыграли и всевозможные новейшие системы, обеспечивающие комфорт и безопасность. Тут и фирменная высококачественная «мультимедийка» Mitsubishi Connect, и двухзонный климат-контроль, отлично работающий по всему салону, и датчики дождя и света, и парктроники, и камера заднего вида. А еще «музыка» с шестью динамиками, круиз-контроль, множество вещевых боксов по всему салону…

В общем, когда ближе к полудню в парк подтянулась основная масса посетителей, мы уже досконально и без толчеи исходили улицу Мира – оригинальный комплекс из 15 павильонов – и пошли изучать остальную территорию гигантского парка. Каждый из павильонов на улице Мира выполнен в соответствии с архитектурными традициями той части света, которой посвящен. Здесь представлены традиционные для данного уголка земли сувениры, прочие товары, почти в каждом павильоне проходят мастер-классы, особенно интересные детям, не зря «Этномир» – одно из самых популярных направлений на уик-энд именно для семейного отдыха.

По всей территории установлено множество скульптур, посвященных известным людям. Есть памятники Гагарину, Ломоносову, первым покорителям Эвереста Эдмунду Хиллари и Тенцингу Норгею, восточным философам, писателям, ученым и даже литературным героям. Какую-то определенную логику в местах нахождения скульптур уловить пока трудно, но парк развивается, и когда он будет полностью закончен, идея авторов, думается, проявится с большей очевидностью.

Мы же тем временем решили подкрепиться: пришло время обеда. Конечно же, с едой в «Этномире» проблем нет, но у нас неизрасходованный запас снеди, загруженной «на дорожку». Кстати, несмотря на то, что нас шестеро и третий ряд уменьшил объем багажника, проблем с размещением поклажи не возник­ло – в отсек вошли несколько рюкзаков и пара сумок. Если же ездить меньшим составом, то третий ряд элементарно складывается (как и раскладывается) – и тогда места становится не просто много, а очень много (добрых 477 л). Хотя и это не предел: багажник можно сделать еще больше, сдвинув вперед второй ряд, а то и совсем его сложить, в итоге получив площадку длиной почти 170 см. Более того, Outlander имеет еще и удобный 17-литровый органайзер под полом, куда можно пристроить мелочовку или шторку из багажного отсека, которая становится ненужной при трехрядной компоновке. Да, вот еще любопытный факт: для 7-местной версии кроссовера предусмотрено 16 вариаций транс­формации салона!

Впрочем, вернемся в «Этномир». Пожалуй, одного светового дня достаточно, чтобы осмотреть весь парк. И даже если вы хотите увидеть танец шамана, который начинается в девять часов вечера на берегу лесного озера, останавливаться на ночлег здесь в общем-то необязательно, хотя условия для этого есть: открыто более десятка оригинальных этногостиниц.

Нырнуть в историю

Следующая ключевая точка нашего путешествия – аэроград «Можайский». Однако по пути следует непременно заскочить в Верею. Это самый маленький населенный пункт Подмосковья, имеющий статус города. Как самостоятельное поселение он был основан еще в XIV веке, а в XIX веке Верея была одним из самых больших городов Московской губернии, несмотря на то что во время войны 1812 года французы основательно его разграбили, а затем сожгли несколько десятков хозяйств.

Заодно есть время оценить ходовые качества автомобиля. Под капотом нашего Outlander находится 2,4-литровый 167-сильный бензиновый «атмосферник» MIVEC. И этот мотор нам нравится! Ведь в отличие от популярных ныне турбодвигателей у него нет никаких задержек при нажатии на «газ». К тому же педаль акселератора здесь очень отзывчивая, благодаря чему внедорожник резво срывается с места. И вариатор настроен великолепно – никакой «резиновости» реакций, типичных для этого типа трансмиссии, не наблюдается.

На шоссе SUV чувствует себя как рыба в воде. Курсовая устойчивость такова, что, кажется, можно отпустить руль – и Outlander все равно продолжит ехать прямо, даже если есть колейность и неровности. При этом мощности двигателя хватает с лихвой – обогнать фуру в напряженном транспортном потоке не составляет никаких проблем. А уверенно «осадить» машину позволяют эффективные и информативные тормоза.

Рулевое управление у этого Mitsubishi легкое, информативное и точное. Мы едем на автомобиле с высоким центром тяжести, но это практически не ощущает­ся даже на извилистой дороге с достаточно крутыми виражами. Внедорожник отзывается на управляющие действия своевременно и очень спокойно, можно сказать – с чувством достоинства. Так что довольны все – и водитель, и пассажиры.

Тем временем уже на подъезде к Верее возникает захватывающий пейзаж, который мог бы служить источником вдохновения для романтичных натур: на высоком холме над рекой Протвой возвышается колокольня Христорождественского собора, заложенного по приказу Ивана Грозного. От Центральной площади города, куда прибывают все местные и междугородние автобусы и где остановились мы, к колокольне ведет вымощенная брусчаткой дорожка. В XVIII веке это была одна из центральных улиц Вереи, сегодня же это просто прогулочная просека – местные жители уверяют, что брусчатка здесь не менялась на протяжении 200 лет.

Верея, кажется, вообще старательно игнорирует свой туристический потенциал. Здесь до сих пор нет ни одной гостиницы, а кафе – всего три. Городок можно назвать сонным – это не станет преувеличением, но назвать его скучным язык не поворачивается. Чего стоит только флигель дома купцов Стрепихеевых – дома, в котором ночевал Наполеон после Бородинского сражения. Сама усадьба была разрушена во время Второй мировой войны, а во флигеле сейчас находится одно из трех кафе города – «Бородино».

Очень интересен местный краеведческий музей, где в том числе представлена богатая коллекция старинных фотографий, глядя на которые отчетливо понимаешь: за последнюю сотню лет город почти не изменился. Добавились разве что современные вывески на домах, асфальт на дорогах да мачты освещения. А вид на Заречье со стороны валов Верейского кремля – визитная карточка Вереи – остался точно таким же, как во времена Ивана Грозного. Летом здесь особенно красиво: серебристые ивы, склонившиеся над излучиной Протвы, цветущий клевер, раскрасивший зеленый ковер фиолетовыми узорами, кудрявые облака, бегущие по синему небу, и лес на горизонте – то ли мираж, то ли действительно чаща, по которой мог прогуливаться генерал Иван Дорохов, освободивший городок от наполеоновских войск.

Генерал похоронен в подклете трапезной Христорождественского собора, а на его памятнике можно прочитать странную для героя Отечественной войны фразу: «Рабочим нечего терять, кроме своих цепей». Еще одна загадка – стоящая на крепостных валах недалеко от собора миниатюрная копия монумента «Воин-освободитель», установленного в берлинском Трептов-парке. Ответы на все эти вопросы следует искать все в том же краеведческом музее, где, впрочем, немало и других интерес­ных экспонатов. Например, утюг с поддувалом в виде... Льва Толстого. Такие утюги стали делать в Верее после того, как писателя отлучили от церкви: утюг был метафорой ада, где «жарится» русский классик.

Небо зовет?

Людям свойственно объединяться в группы по интересам, будь то образ жизни или хобби. Малая авиация – это и жизнь, и хобби, поэтому случайных людей здесь нет в принципе.

Аэроград «Можайский», расположенный на 94-м километре Минского шоссе, – оазис влюб­ленных в небо людей, которые могут легко заразить вас своим энтузиазмом. И даже если ты не собирался летать, а просто хотел заняться споттингом – фотографированием взлетающих и садящихся самолетов, то в какой-то момент устоять перед новыми горизонтами становится невозможно.

И вот ты уже в кабине небольшого Cessna 172 – самого массового самолета в истории авиации. Рядом – летчик-инструктор Юрий Выходцев, который проводит последние приготовления к полету. Пропеллер моментально набирает обороты, еще мгновение – и самолет начинает движение по влажной траве: утром прошел дождь. Инструктор сдвигает ручку управления до упора на себя: полный «газ». Во время разгона краем глаза можно заметить наш Mitsubishi Outlander, который в долю секунды остает­ся где-то внизу. Быстрый разбег, легкий толчок, взлет – это момент наивысшего восторга и упоения.

Покачивая крыльями, мы взбираемся все выше, облака – все ближе. Под нами – расчерченные ровными линиями поля, зеленый лес, деревеньки, словно игрушечные, крохотные муравьи – машины, «ползущие» по серой нитке Минского шоссе. Ознакомительный полет длится 30 минут. За это время успеваешь сделать круг, осмотрев Можайское водохранилище (местные называют его морем), и пролететь над Бородинским полем, а если останется время, можно попросить пилота перед посадкой пройти над взлетным полем аэрограда на предельно малой высоте – ощущения просто невероятные.

Полчаса на самом деле достаточно, чтобы понять, твое это или нет. Если вы не страдаете аэрофобией, то после такого опыта некоторая боязнь полетов, чего скрывать, может по­явиться. Впечатления от полета на крохотном самолетике совсем не такие, как на пассажирском лайнере. Непривычно все: и звук мотора, и ощущение «сквозняка» сквозь неплотно, как кажется, закрытую дверь (на самом деле ничего этого, конечно, нет). Когда аппарат входит в вираж и делает поворот, земля неумолимо приближается, но это опять только иллюзия. А вот турбулентность настоящая. Маленький самолетик болтает и раскачивает с крыла на крыло куда интенсивнее больших собратьев. Восходящие потоки могут подбросить планер вверх, напомнив об «американских горках», или заставить корпус мелко задрожать (и вас вместе с ним). Высота полета при этом всего 300 м, поскольку «Можайский» находится в зоне ответственности Кубинского военного аэродрома и выше подниматься на сверхлегких самолетах, как правило, нельзя.

Если же после приземления вы по-прежнему чувствуете твердую почву под ногами, кровь не стучит в висках и уже хочется все это повторить, то поздравляем: испытание малой авиацией вы выдержали! И возможно, подхватили вирус, у которого нет имени, но которым больны все люди, влюбленные в небо.

Вообще, жизнь аэродрома, даже небольшого, – очень увлекательная история. Аэроград «Можайский» был основан в 2012 году на базе расформированного аэроклуба в Кубинке. Энтузиасты от авиации сменили прописку, но не привычки, всего за год создав один из крупнейших в Центральной России частных аэродромов. Здесь можно позволить себе отдаться своей страсти – арендовать самолет и взмыть к облакам или, если позволяют финансы, снять ангар для хранения и обслуживания личного летательного аппарата. Его содержание, конечно, обойдется намного дороже, чем обслуживание того же Mitsubishi Outlander, хотя по цене, к примеру, 2-местная Cessna 150 вполне сопоставима с топовой комплектацией японского внедорожника.

А у него, кстати, с комфортом тоже полный порядок. Подвеска 7-местного Outlander не позволяет ему раскачиваться, при этом уверенно справляется с неровностями самого разного калибра. И это отсутствие сильной раскачки для семейного автомобиля очень важно, ведь не секрет, что детей в дороге часто укачивает. Но не в этот раз: в нынешнем путешествии маленькие пассажиры чувствовали себя прекрасно и временами даже не желали покидать облюбованную «галерку». Причем никаких намеков на морскую болезнь у них не было даже на разбитых грунтовках, с которыми подвеска справлялась играючи. Благодарить за это нужно доработанные амортизаторы, которыми модель обзавелась в ходе обновления. И шумоизоляция хороша – переговоры обитателей первого и третьего рядов проходили практически без повышения голоса.

Что же до «Можайского», то планы у его создателей поистине наполеоновские. После строительства дублера Минского шоссе, который еще улучшит транспортную доступность к аэродрому, количество ангаров для самолетов и прочих нужд планируется довести здесь до полутора десятков, появятся гостиница и ресторан, новые парковки. Хотя и сейчас инфраструктура тут вполне развитая – по крайней мере, полный привод нам в этот раз практически не пригодился. Разве что после обильных дождей пару раз в раскисшую грязь попали, но и там опасений застрять не было: этот Mitsubishi на любом покрытии дарит чувство стопроцентной уверенности. Например, грязевую лужу, вызвавшую ступор у водителя встречного седана, он словно не заметил – спокойно пересек и покатил дальше. Так что в путешествии по Подмосковью 7-местный Outlander показал себя отличным «семьянином», готовым с легкостью преодолевать любые расстояния и трудности.