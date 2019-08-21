За яркими впечатлениями и эмоциями необязательно ехать за тридевять земель – достаточно лишь посмотреть по сторонам и выбрать правильное направление. Мы, например, всего в одной поездке перенеслись в будущее – спасибо 7-местному кроссоверу Mitsubishi Outlander, оснащенному самыми современными технологиями, – оказались в прошлом, чему способствовал крупнейший в Подмосковье этнографический парк «Этномир», и, устроившись в легкомоторном самолете, в прямом смысле взмыли в облака с взлетной полосы аэрограда «Можайский»
Парк «Этномир» – один из самых больших (если не крупнейших) этнографических проектов России. На территории 140 га представлены культура, традиции и быт разных народов мира. За один день вы можете побывать в языческой Руси и научиться плести корзины из ивовых листьев, перенестись в Сибирь прошлых веков, отведать чая в юрте кочевников, заодно потрепав по холке хаски, потом покрутить священные непальские барабаны, а на «десерт» оказаться на восточном базаре, где продают ароматные специи и сладости.
Сама концепция не нова, этнические деревни есть во многих странах – от Северной Европы до Западной Африки, от Восточной Азии до Австралии. Но мало где есть такие парки, в которых создатели попытались собрать самое интересное со всего мира. По плану через несколько лет здесь будут представлены все части света и в мельчайших подробностях будут воссозданы элементы этнической самобытности множества народов. Причем не без участия стран, чьи павильоны уже есть в «Этномире» или появятся чуть позже.
Дабы не терять время, выезжаем из Москвы рано утром, чтобы с северо-запада столицы проскочить 120 км до «Этнопарка» часа за два и оказаться на огромной и пока еще пустой парковке комплекса аккурат ко времени его открытия. Поскольку путешествовать решили вшестером – четверо взрослых и двое детей, – заранее выбрали обновленный Mitsubishi Outlander в варианте c 7-местным салоном.
Внешне автомобиль привлекает внимание энергичной передней частью кузова, в ходе последнего рестайлинга получившей новый бампер и полностью светодиодные фары в топовых комплектациях, а также декоративными накладками на дверях, новыми вариантами колесных дисков и спойлером на пятой двери.
Салон же был облагорожен с помощью небольших, но существенных штрихов. Так, все стеклоподъемники теперь подсвечиваются и имеют автоматический режим, USB-порт переместился из подлокотника на центральную консоль, а еще один разместился в районе задних центральных воздуховодов. В остальном у Outlander, как и прежде, приятный и уютный интерьер с качественными материалами.
И с эргономикой все в полном порядке. Так, центральный сенсорный экран своевременно отвечает на касание и поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Отдельно отметим прекрасную обзорность, благодаря которой хорошо чувствуются габариты автомобиля. Кстати, притом что этот автомобиль сам по себе немаленький, внутри он ощущается еще более просторным: двое взрослых седоков второго ряда чувствуют себя вольготно (не говоря уж о водителе и переднем пассажире), а чтобы устроиться еще удобнее, они могут отрегулировать наклон спинки.
Впрочем, главная новация в этом «японце» – третий ряд сидений, ранее не предлагавшийся. Чтобы попасть туда, один из наших младших пассажиров подает вперед одну из частей второго ряда (они сдвигаются на внушительные 25 см), наклоняет спинку – и вот уже перед ним достаточно просторный проход. Как результат, двое детей, входящих в наш экипаж, рассаживаются на третьем ряду с удовольствием. Хотя там без проблем могут путешествовать и взрослые, тем более что каждому из них там есть куда поставить баночку с напитком – есть собственные подстаканники – и положить смартфоны, без которых нынче даже «мелкие» уже не могут жить. При этом спинки регулируются по наклону, а если пассажир уж совсем маленький, то на «корме» можно установить детское кресло.
Признаться, мы и не заметили, как добрались до «Этномира». Видимо, свою роль в этом сыграли и всевозможные новейшие системы, обеспечивающие комфорт и безопасность. Тут и фирменная высококачественная «мультимедийка» Mitsubishi Connect, и двухзонный климат-контроль, отлично работающий по всему салону, и датчики дождя и света, и парктроники, и камера заднего вида. А еще «музыка» с шестью динамиками, круиз-контроль, множество вещевых боксов по всему салону…
В общем, когда ближе к полудню в парк подтянулась основная масса посетителей, мы уже досконально и без толчеи исходили улицу Мира – оригинальный комплекс из 15 павильонов – и пошли изучать остальную территорию гигантского парка. Каждый из павильонов на улице Мира выполнен в соответствии с архитектурными традициями той части света, которой посвящен. Здесь представлены традиционные для данного уголка земли сувениры, прочие товары, почти в каждом павильоне проходят мастер-классы, особенно интересные детям, не зря «Этномир» – одно из самых популярных направлений на уик-энд именно для семейного отдыха.
По всей территории установлено множество скульптур, посвященных известным людям. Есть памятники Гагарину, Ломоносову, первым покорителям Эвереста Эдмунду Хиллари и Тенцингу Норгею, восточным философам, писателям, ученым и даже литературным героям. Какую-то определенную логику в местах нахождения скульптур уловить пока трудно, но парк развивается, и когда он будет полностью закончен, идея авторов, думается, проявится с большей очевидностью.
Мы же тем временем решили подкрепиться: пришло время обеда. Конечно же, с едой в «Этномире» проблем нет, но у нас неизрасходованный запас снеди, загруженной «на дорожку». Кстати, несмотря на то, что нас шестеро и третий ряд уменьшил объем багажника, проблем с размещением поклажи не возникло – в отсек вошли несколько рюкзаков и пара сумок. Если же ездить меньшим составом, то третий ряд элементарно складывается (как и раскладывается) – и тогда места становится не просто много, а очень много (добрых 477 л). Хотя и это не предел: багажник можно сделать еще больше, сдвинув вперед второй ряд, а то и совсем его сложить, в итоге получив площадку длиной почти 170 см. Более того, Outlander имеет еще и удобный 17-литровый органайзер под полом, куда можно пристроить мелочовку или шторку из багажного отсека, которая становится ненужной при трехрядной компоновке. Да, вот еще любопытный факт: для 7-местной версии кроссовера предусмотрено 16 вариаций трансформации салона!
Впрочем, вернемся в «Этномир». Пожалуй, одного светового дня достаточно, чтобы осмотреть весь парк. И даже если вы хотите увидеть танец шамана, который начинается в девять часов вечера на берегу лесного озера, останавливаться на ночлег здесь в общем-то необязательно, хотя условия для этого есть: открыто более десятка оригинальных этногостиниц.
Следующая ключевая точка нашего путешествия – аэроград «Можайский». Однако по пути следует непременно заскочить в Верею. Это самый маленький населенный пункт Подмосковья, имеющий статус города. Как самостоятельное поселение он был основан еще в XIV веке, а в XIX веке Верея была одним из самых больших городов Московской губернии, несмотря на то что во время войны 1812 года французы основательно его разграбили, а затем сожгли несколько десятков хозяйств.
Заодно есть время оценить ходовые качества автомобиля. Под капотом нашего Outlander находится 2,4-литровый 167-сильный бензиновый «атмосферник» MIVEC. И этот мотор нам нравится! Ведь в отличие от популярных ныне турбодвигателей у него нет никаких задержек при нажатии на «газ». К тому же педаль акселератора здесь очень отзывчивая, благодаря чему внедорожник резво срывается с места. И вариатор настроен великолепно – никакой «резиновости» реакций, типичных для этого типа трансмиссии, не наблюдается.
На шоссе SUV чувствует себя как рыба в воде. Курсовая устойчивость такова, что, кажется, можно отпустить руль – и Outlander все равно продолжит ехать прямо, даже если есть колейность и неровности. При этом мощности двигателя хватает с лихвой – обогнать фуру в напряженном транспортном потоке не составляет никаких проблем. А уверенно «осадить» машину позволяют эффективные и информативные тормоза.
Рулевое управление у этого Mitsubishi легкое, информативное и точное. Мы едем на автомобиле с высоким центром тяжести, но это практически не ощущается даже на извилистой дороге с достаточно крутыми виражами. Внедорожник отзывается на управляющие действия своевременно и очень спокойно, можно сказать – с чувством достоинства. Так что довольны все – и водитель, и пассажиры.
Тем временем уже на подъезде к Верее возникает захватывающий пейзаж, который мог бы служить источником вдохновения для романтичных натур: на высоком холме над рекой Протвой возвышается колокольня Христорождественского собора, заложенного по приказу Ивана Грозного. От Центральной площади города, куда прибывают все местные и междугородние автобусы и где остановились мы, к колокольне ведет вымощенная брусчаткой дорожка. В XVIII веке это была одна из центральных улиц Вереи, сегодня же это просто прогулочная просека – местные жители уверяют, что брусчатка здесь не менялась на протяжении 200 лет.
Верея, кажется, вообще старательно игнорирует свой туристический потенциал. Здесь до сих пор нет ни одной гостиницы, а кафе – всего три. Городок можно назвать сонным – это не станет преувеличением, но назвать его скучным язык не поворачивается. Чего стоит только флигель дома купцов Стрепихеевых – дома, в котором ночевал Наполеон после Бородинского сражения. Сама усадьба была разрушена во время Второй мировой войны, а во флигеле сейчас находится одно из трех кафе города – «Бородино».
Очень интересен местный краеведческий музей, где в том числе представлена богатая коллекция старинных фотографий, глядя на которые отчетливо понимаешь: за последнюю сотню лет город почти не изменился. Добавились разве что современные вывески на домах, асфальт на дорогах да мачты освещения. А вид на Заречье со стороны валов Верейского кремля – визитная карточка Вереи – остался точно таким же, как во времена Ивана Грозного. Летом здесь особенно красиво: серебристые ивы, склонившиеся над излучиной Протвы, цветущий клевер, раскрасивший зеленый ковер фиолетовыми узорами, кудрявые облака, бегущие по синему небу, и лес на горизонте – то ли мираж, то ли действительно чаща, по которой мог прогуливаться генерал Иван Дорохов, освободивший городок от наполеоновских войск.
Генерал похоронен в подклете трапезной Христорождественского собора, а на его памятнике можно прочитать странную для героя Отечественной войны фразу: «Рабочим нечего терять, кроме своих цепей». Еще одна загадка – стоящая на крепостных валах недалеко от собора миниатюрная копия монумента «Воин-освободитель», установленного в берлинском Трептов-парке. Ответы на все эти вопросы следует искать все в том же краеведческом музее, где, впрочем, немало и других интересных экспонатов. Например, утюг с поддувалом в виде... Льва Толстого. Такие утюги стали делать в Верее после того, как писателя отлучили от церкви: утюг был метафорой ада, где «жарится» русский классик.
Людям свойственно объединяться в группы по интересам, будь то образ жизни или хобби. Малая авиация – это и жизнь, и хобби, поэтому случайных людей здесь нет в принципе.
Аэроград «Можайский», расположенный на 94-м километре Минского шоссе, – оазис влюбленных в небо людей, которые могут легко заразить вас своим энтузиазмом. И даже если ты не собирался летать, а просто хотел заняться споттингом – фотографированием взлетающих и садящихся самолетов, то в какой-то момент устоять перед новыми горизонтами становится невозможно.
И вот ты уже в кабине небольшого Cessna 172 – самого массового самолета в истории авиации. Рядом – летчик-инструктор Юрий Выходцев, который проводит последние приготовления к полету. Пропеллер моментально набирает обороты, еще мгновение – и самолет начинает движение по влажной траве: утром прошел дождь. Инструктор сдвигает ручку управления до упора на себя: полный «газ». Во время разгона краем глаза можно заметить наш Mitsubishi Outlander, который в долю секунды остается где-то внизу. Быстрый разбег, легкий толчок, взлет – это момент наивысшего восторга и упоения.
Покачивая крыльями, мы взбираемся все выше, облака – все ближе. Под нами – расчерченные ровными линиями поля, зеленый лес, деревеньки, словно игрушечные, крохотные муравьи – машины, «ползущие» по серой нитке Минского шоссе. Ознакомительный полет длится 30 минут. За это время успеваешь сделать круг, осмотрев Можайское водохранилище (местные называют его морем), и пролететь над Бородинским полем, а если останется время, можно попросить пилота перед посадкой пройти над взлетным полем аэрограда на предельно малой высоте – ощущения просто невероятные.
Полчаса на самом деле достаточно, чтобы понять, твое это или нет. Если вы не страдаете аэрофобией, то после такого опыта некоторая боязнь полетов, чего скрывать, может появиться. Впечатления от полета на крохотном самолетике совсем не такие, как на пассажирском лайнере. Непривычно все: и звук мотора, и ощущение «сквозняка» сквозь неплотно, как кажется, закрытую дверь (на самом деле ничего этого, конечно, нет). Когда аппарат входит в вираж и делает поворот, земля неумолимо приближается, но это опять только иллюзия. А вот турбулентность настоящая. Маленький самолетик болтает и раскачивает с крыла на крыло куда интенсивнее больших собратьев. Восходящие потоки могут подбросить планер вверх, напомнив об «американских горках», или заставить корпус мелко задрожать (и вас вместе с ним). Высота полета при этом всего 300 м, поскольку «Можайский» находится в зоне ответственности Кубинского военного аэродрома и выше подниматься на сверхлегких самолетах, как правило, нельзя.
Если же после приземления вы по-прежнему чувствуете твердую почву под ногами, кровь не стучит в висках и уже хочется все это повторить, то поздравляем: испытание малой авиацией вы выдержали! И возможно, подхватили вирус, у которого нет имени, но которым больны все люди, влюбленные в небо.
Вообще, жизнь аэродрома, даже небольшого, – очень увлекательная история. Аэроград «Можайский» был основан в 2012 году на базе расформированного аэроклуба в Кубинке. Энтузиасты от авиации сменили прописку, но не привычки, всего за год создав один из крупнейших в Центральной России частных аэродромов. Здесь можно позволить себе отдаться своей страсти – арендовать самолет и взмыть к облакам или, если позволяют финансы, снять ангар для хранения и обслуживания личного летательного аппарата. Его содержание, конечно, обойдется намного дороже, чем обслуживание того же Mitsubishi Outlander, хотя по цене, к примеру, 2-местная Cessna 150 вполне сопоставима с топовой комплектацией японского внедорожника.
А у него, кстати, с комфортом тоже полный порядок. Подвеска 7-местного Outlander не позволяет ему раскачиваться, при этом уверенно справляется с неровностями самого разного калибра. И это отсутствие сильной раскачки для семейного автомобиля очень важно, ведь не секрет, что детей в дороге часто укачивает. Но не в этот раз: в нынешнем путешествии маленькие пассажиры чувствовали себя прекрасно и временами даже не желали покидать облюбованную «галерку». Причем никаких намеков на морскую болезнь у них не было даже на разбитых грунтовках, с которыми подвеска справлялась играючи. Благодарить за это нужно доработанные амортизаторы, которыми модель обзавелась в ходе обновления. И шумоизоляция хороша – переговоры обитателей первого и третьего рядов проходили практически без повышения голоса.
Что же до «Можайского», то планы у его создателей поистине наполеоновские. После строительства дублера Минского шоссе, который еще улучшит транспортную доступность к аэродрому, количество ангаров для самолетов и прочих нужд планируется довести здесь до полутора десятков, появятся гостиница и ресторан, новые парковки. Хотя и сейчас инфраструктура тут вполне развитая – по крайней мере, полный привод нам в этот раз практически не пригодился. Разве что после обильных дождей пару раз в раскисшую грязь попали, но и там опасений застрять не было: этот Mitsubishi на любом покрытии дарит чувство стопроцентной уверенности. Например, грязевую лужу, вызвавшую ступор у водителя встречного седана, он словно не заметил – спокойно пересек и покатил дальше. Так что в путешествии по Подмосковью 7-местный Outlander показал себя отличным «семьянином», готовым с легкостью преодолевать любые расстояния и трудности.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
2001 - сегодня
≈1 639 000 руб.