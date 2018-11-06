Классический отдых на Алтае включает рыбалку, охоту, езду на конях и сплав по рекам. Мы добавили в этот список путешествие на автомобилях Skoda, задействовав топовое исполнение среднеразмерного кроссовера Kodiaq, выпущенного в Нижнем Новгороде
В экогостинице в окрестностях Горно-Алтайска по телевизору крутят «закольцованный» ролик. В нем сибиряк, министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу «поет» гимн земле алтайской. Как всякий военный, он не злоупотребляет красивыми эпитетами, зато приводит примеры из знакомого ему с детства мира сибирской природы: «В Подмосковье рыбам в пруды корм заливают ведрами, но они какие-то рыхлые, флегматичные. А теперь посмотрите на рыб в сибирских реках – хариус, муксун, нельма, омуль, таймень, тугун. Уже от самих этих названий веет силой, энергией».
Действительно, когда попадаешь на Алтай, то ощущаешь, что мощь полей, гор и быстрых рек здесь буквально разлита в воздухе. Неудивительно, что Skoda пригласила на тест своего флагманского кроссовера, названного в честь самых крупных в мире бурых медведей, именно сюда. И даже недолгого знакомства с Kodiaq оказалось достаточно, чтобы понять: «чех», выражаясь словами главы Минобороны, автомобиль совсем не «рыхлый», а напротив, энергичный, крепкий и верткий, как все представители дикой природы Сибири.
Формальным поводом для алтайской презентации стал успех продаж локализованных исполнений кроссовера Kodiaq. Его производство в Нижнем Новгороде началось в середине февраля, а в конце апреля дилеры стали продавать уже локализованные версии модели, предсказуемо подхлестнувшие спрос. Шутка ли, когда SUV чешской сборки пришли в Россию в июне 2017 года, за автомобиль нужно было выложить минимум 1 999 000 рублей. После локализации линейка пополнилась ранее недоступными переднеприводными версиями с начальным бензиновым 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., а цены за стильный, крупный, опционально 7-местный автомобиль снизились до психологически комфортных 1 339 000 рублей.
Впрочем, доступные модификации (с передним приводом, «механикой», 125-сильным мотором и 5-местным салоном) на алтайский тест не привезли. Вместо этого журналистам предложили самую мощную бензиновую комплектацию с 2-литровым 180-сильным мотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом», 7-местным салоном и высокотехнологичными опциями – адаптивным круиз-контролем, системами контроля рядности и слепых зон, светодиодной оптикой, топовой мультимедиа Columbus, трехзонным климат-контролем, автопарковщиком и прочими электронными благами.
Разумеется, машины нижегородской сборки получили расширенный пакет адаптации – в частности, «теплые» опции, увеличенный бачок омывателя, аккумулятор повышенной мощности и т.д. Однако кое-чего и лишились. Например, с кромок передних дверей пропали пластиковые накладки, защищающие от повреждений при открытии. Как выяснилось, эти элементы не прошли испытание российскими морозами – случалось, примерзали.
Получив редакционное задание написать о путешествии по Алтаю, я, признаюсь, поначалу опешил. Дело в том, что в понедельник и вторник, выпавшие на командировку, большинство музеев и выставок здесь не работают. В результате я не попал, как планировал, в Горно-Алтайский музей им. А.В. Анохина, где в прозрачном саркофаге покоится принцесса Укока – мумия, обнаруженная археологами в 1993 году на плато Укок и, по местным поверьям, являющаяся хранительницей покоя.
Поэтому по совету местных знатоков отправился на пасеку, причем не на простую, а на самую крупную и известную в окрестностях Горно-Алтайска. Пасечное хозяйство Вячеслава Колесникова расположилось на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Для посетителей здесь проводятся экскурсии, дегустации и развлекательные программы. Абсолютный хит – сеансы «ульетерапии»: в домиках с вывеской «Сон на пчелах» можно буквально полежать на ульях, точнее, на настилах, под которыми в герметичных корпусах умиротворяюще жужжат несколько пчелиных роев. Воздух насыщен ароматами медоносных трав, пыльцой и прополисом: провел буквально пять – десять минут «на пчелах» – и ощутил себя отдохнувшим.
Ну и, разумеется, туристов привлекает собственно мед – гречишный, липовый, дягилевый, васильковый… А также медовые продукты: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, используемые в косметологии и медицине. Цены на эту вкуснейшую и наиполезнейшую продукцию как минимум втрое ниже, чем в Москве.
Вот только на высокогорную пасеку не на всякой машине доберешься, особенно в межсезонье с дождем и слякотью. Полноприводный же Kodiaq доставил до точки назначения без каких-либо проблем. Уже перед самой пасекой я намеренно направил его на крутой каменистый подъем с колеей, заполненной водой, да еще и усложнил задачу – остановил кроссовер на середине склона. Сперва он было забуксовал, но, когда я активировал клавишу «внедорожного» режима, дело пошло на лад. Электромагнитная муфта грамотно распределила тягу по осям, а система ESP притормозила колеса, начавшие терять сцепление. На обратном пути я столь же уверенно съехал с крутого холма. Кстати, система помощи при спуске Kodiaq предоставляет водителю свободу действий: вы можете менять скоростной режим тормозом и акселератором, остальную работу сделает «умная» система стабилизации.
Коровы, коровы, лошади, овцы, снова коровы. Такого количества рогатых и копытных, гуляющих по асфальту без присмотра, я не видел ни в одном регионе России. Целые стада неспешно дефилируют по Чуйскому тракту и его ответвлениям, иногда животные лежат по обе стороны разделительной полосы и не хотят уступать место машинам. Но за два дня знакомства с локализованным Kodiaq я отточил технику изгнания скота с маршрута – сигнал клаксона, дальний свет, разгон-торможение и даже легкие тычки бампером.
В таких, приближенных к «боевым» условиях остается радоваться, что у чешского кроссовера эффективная тормозная система, настроенная по-спортивному, с запасом. По динамике же ускорения – это бесспорный фаворит в линейке Kodiaq: на ускорение до «сотни» отмерено 7,8 с. Правда, в «гражданском» режиме Drive «чех» может повести себя и слегка флегматично, поскольку коробка торопится выйти на повышенные передачи ради экономии топлива. Если же применить кикдаун или «спортивный» режим «робота» DSG и системы выбора режимов движения, 180-сильный SUV преображается – тут вам и спортивное звучание турбомотора, и острая педаль «газа», и ускорение, способное впечатлить любителей активной езды.
О подвеске можно сказать, что она плотная, но не жесткая. Нестись по волнообразной грунтовке можно без намека на тряску, в быстрых поворотах чешский «медведь» лишь немного «косолапит», подкрениваясь, – сказывается высокий центр масс и снаряженная масса 1700 кг. Управляемость для машины с габаритной длиной 4697 мм весьма достойная, она даст фору большинству конкурентов из массового сегмента.
Дело за малым – найти 1 834 000 рублей, которые просят за комплектацию Ambition, начальную для версии со 180-сильным мотором. Такой автомобиль по умолчанию щедро оснащен, но мы рекомендуем доплатить 58 000 рублей за два дополнительных кресла, систему бесключевого доступа (23 700 рублей), электропривод двери багажника (24 900 рублей) и «теплые» опции (от 24 800 рублей). Набор «умных» решений Simply Clever (а это в том числе пледы в багажнике и пара зонтов в передних дверях, пригодившихся на Алтае) полагаются любому Kodiak.
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