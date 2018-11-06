Классический отдых на Алтае включает рыбалку, охоту, езду на конях и сплав по рекам. Мы добавили в этот список путешествие на автомобилях Skoda, задействовав топовое исполнение среднеразмерного кроссовера Kodiaq, выпущенного в Нижнем Новгороде

В экогостинице в окрестностях Горно-Алтайска по телевизору крутят «закольцованный» ролик. В нем сибиряк, министр обороны и президент Русского гео­графического общества Сергей Шойгу «поет» гимн земле алтайской. Как всякий военный, он не злоупотребляет красивыми эпитетами, зато приводит примеры из знакомого ему с детства мира сибирской природы: «В Подмосковье рыбам в пруды корм заливают ведрами, но они какие-то рыхлые, флегматичные. А теперь посмотрите на рыб в сибирских реках – хариус, муксун, нельма, омуль, таймень, тугун. Уже от самих этих названий веет силой, энергией».

Действительно, когда попадаешь на Алтай, то ощущаешь, что мощь полей, гор и быстрых рек здесь буквально разлита в воздухе. Неудивительно, что Skoda пригласила на тест своего флагманского кроссовера, названного в честь самых крупных в мире бурых медведей, именно сюда. И даже недолгого знакомства с Kodiaq оказалось достаточно, чтобы понять: «чех», выражаясь словами главы Мин­обороны, автомобиль совсем не «рыхлый», а напротив, энергичный, крепкий и верткий, как все представители дикой природы Сибири.

Медвежья стая

Формальным поводом для алтайской презентации стал успех продаж локализованных исполнений кроссовера Kodiaq. Его производство в Нижнем Новгороде началось в середине февраля, а в конце апреля дилеры стали продавать уже локализованные версии модели, предсказуемо подхлестнувшие спрос. Шутка ли, когда SUV чешской сборки пришли в Россию в июне 2017 года, за автомобиль нужно было выложить минимум 1 999 000 рублей. После локализации линейка пополнилась ранее недоступными переднеприводными версиями с начальным бензиновым 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., а цены за стильный, крупный, опционально 7-местный автомобиль снизились до психологически комфортных 1 339 000 рублей.

Впрочем, доступные модификации (с передним приводом, «механикой», 125-сильным мотором и 5-местным салоном) на алтайский тест не привезли. Вместо этого журналистам предложили самую мощную бензиновую комплектацию с 2-литровым 180-сильным мотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом», 7-местным салоном и высокотехнологичными опциями – адаптивным круиз-контролем, системами конт­роля рядности и слепых зон, светодиодной оптикой, топовой мультимедиа Columbus, трехзонным климат-контролем, автопарковщиком и прочими электронными благами.

Разумеется, машины нижегородской сборки получили расширенный пакет адаптации – в частности, «теплые» опции, увеличенный бачок омывателя, аккумулятор повышенной мощности и т.д. Однако кое-чего и лишились. Например, с кромок передних дверей пропали пластиковые накладки, защищающие от повреждений при открытии. Как выяснилось, эти элементы не прошли испытание российскими морозами – случалось, примерзали.

Мед как философия

Получив редакционное задание написать о путешествии по Алтаю, я, признаюсь, поначалу опешил. Дело в том, что в понедельник и вторник, выпавшие на командировку, большинство музеев и выставок здесь не работают. В результате я не попал, как планировал, в Горно-Алтайский музей им. А.В. Анохина, где в прозрачном саркофаге покоится принцесса Укока – мумия, обнаруженная археологами в 1993 году на плато Укок и, по местным поверьям, являющаяся хранительницей покоя.

Поэтому по совету местных знатоков отправился на пасеку, причем не на простую, а на самую крупную и известную в окрестностях Горно-Алтайска. Пасечное хозяйство Вячеслава Колесникова расположилось на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Для посетителей здесь проводятся экскурсии, дегустации и развлекательные программы. Абсолютный хит – сеансы «ульетерапии»: в домиках с вывеской «Сон на пчелах» можно буквально полежать на ульях, точнее, на настилах, под которыми в герметичных корпусах умиротворяюще жужжат несколько пчелиных роев. Воздух насыщен ароматами медоносных трав, пыльцой и прополисом: провел буквально пять – десять минут «на пчелах» – и ощутил себя отдохнувшим.

Ну и, разумеется, туристов привлекает собственно мед – гречишный, липовый, дягилевый, васильковый… А также медовые продукты: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, используемые в косметологии и медицине. Цены на эту вкуснейшую и наиполезнейшую продукцию как минимум втрое ниже, чем в Москве.

Вот только на высокогорную пасеку не на всякой машине доберешься, особенно в межсезонье с дождем и слякотью. Полноприводный же Kodiaq доставил до точки назначения без каких-либо проблем. Уже перед самой пасекой я намеренно направил его на крутой каменистый подъем с колеей, заполненной водой, да еще и усложнил задачу – остановил кроссовер на середине склона. Сперва он было забуксовал, но, когда я активировал клавишу «внедорожного» режима, дело пошло на лад. Электромагнитная муфта грамотно распределила тягу по осям, а система ESP притормозила колеса, начавшие терять сцепление. На обратном пути я столь же уверенно съехал с крутого холма. Кстати, система помощи при спуске Kodiaq предоставляет водителю свободу действий: вы можете менять скоростной режим тормозом и акселератором, остальную работу сделает «умная» система стабилизации.

Осторожно, коровы!

Коровы, коровы, лошади, овцы, снова коровы. Такого количества рогатых и копытных, гуляющих по асфальту без присмотра, я не видел ни в одном регионе России. Целые стада неспешно дефилируют по Чуйскому тракту и его ответвлениям, иногда животные лежат по обе стороны разделительной полосы и не хотят уступать место машинам. Но за два дня знакомства с локализованным Kodiaq я отточил технику изгнания скота с маршрута – сигнал клаксона, дальний свет, разгон-торможение и даже легкие тычки бампером.

В таких, приближенных к «боевым» условиях остается радоваться, что у чешского кроссовера эффективная тормозная система, настроенная по-спортивному, с запасом. По динамике же ускорения – это бесспорный фаворит в линейке Kodiaq: на ускорение до «сотни» отмерено 7,8 с. Правда, в «гражданском» режиме Drive «чех» может повести себя и слегка флегматично, поскольку коробка торопится выйти на повышенные передачи ради экономии топлива. Если же применить кикдаун или «спортивный» режим «робота» DSG и системы выбора режимов движения, 180-сильный SUV преображается – тут вам и спортивное звучание турбомотора, и острая педаль «газа», и ускорение, способное впечатлить любителей активной езды.

О подвеске можно сказать, что она плотная, но не жесткая. Нестись по волнообразной грунтовке можно без намека на тряску, в быстрых поворотах чешский «медведь» лишь немного «косолапит», подкрениваясь, – сказывается высокий центр масс и снаряженная масса 1700 кг. Управляемость для машины с габаритной длиной 4697 мм весьма достойная, она даст фору большинству конкурентов из массового сегмента.

Дело за малым – найти 1 834 000 рублей, которые просят за комплектацию Ambition, начальную для версии со 180-сильным мотором. Такой автомобиль по умолчанию щедро оснащен, но мы рекомендуем доплатить 58 000 руб­лей за два дополнительных кресла, систему бесключевого доступа (23 700 рублей), электропривод двери багажника (24 900 рублей) и «теплые» опции (от 24 800 рублей). Набор «умных» решений Simply Clever (а это в том числе пледы в багажнике и пара зонтов в передних дверях, пригодившихся на Алтае) полагаются любому Kodiak.