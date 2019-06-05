Давно возникшая идея отправиться большой семьей в путешествие смогла материализоваться, когда в наше распоряжение попал Skoda Kodiaq – первый семейный внедорожник чешской марки. Как выяснилось позже, выбор этого автомобиля для нашей поездки оказался оптимальным

Известно, что проживающий на Аляске бурый медведь кадьяк, в честь которого назван чешский внедорожник, изрядно выделяется на фоне собратьев. Он крупный (рост до 3 м, вес до 400 кг) и чрезвычайно сильный. При этом отличается довольно мирным нравом и всегда поддерживает семейные связи. Вдобавок эти животные активно делятся друг с другом навыками, умениями и опытом.

Неудивительно, что вместе с именем большой внедорожник от Skoda «перенял» у кадьяков и многие черты характера. Впрочем, об этом чуть позднее – нам еще только предстоит тесное знакомство с автомобилем. Пока же нужно выбрать направление. Думали недолго: грех не посетить Ярославскую область, на гербе которой тоже красуется медведь. А чтобы не растягивать вояж надолго, решили посетить два небольших, но крайне привлекательных для туриста города – Углич и Мышкин.

Все на борт!

Еще в процессе сборов невольно возник вопрос – ехать одной машиной или двумя? Народу-то собралось немало, пятеро взрослых да двое «младшеньких». Невольно закрадывались сомнения, сможет ли вся эта компания, к тому же с багажом, разместиться в одном Skoda Kodiaq. Однако кто не рискует… Словом, решили отправиться одним «бортом». И автомобиль не разочаровал! Понятно, что на третьем ряду седоки крупнее наших первоклашек вряд ли разместятся с комфортом, зато им там оказалось в самый раз. Более того, «мелкие» получили возможность развлекаться, не мешая взрослым (кто путешествовал с детьми, знает, сколь ценно это бывает в дороге).

Обитатели же второго ряда и вовсе устроились с царским комфортом. Благодаря внушительному диапазону продольной регулировки сидений даже рослым пассажирам удалось разместиться вольготно. Но особый восторг вызвали многочисленные приятные «фишки» салона. И речь не о банальных воздуховодах «климата» и даже не об отдельной розетке и порте USB. Kodiaq предлагает гораздо больше! Например, удобные откидные столики в спинках передних кресел. А под подголовником пассажирского сиденья обнаружился держатель для гаджетов. Причем по-настоящему универсальный, регулировки позволяют вставить в него любое устройство – от смартфона до крупного планшета.

И, разумеется, полное удовлетворение выразили и передний пассажир, и я как водитель. Понравилось буквально все: отличный профиль кресел, продуманная до мелочей эргономика, великолепная обзорность, обилие подстаканников и всяческих полочек-отсеков для мелочевки. И уж совсем сразила пара зонтиков, спрятанных в специальных нишах в торцах передних дверей. Такой заботой о клиентах мало кто может похвастаться.

Итак, все семеро заняли свои места, пристегнулись, нарадовались вместимости и проработке салона. Отправляемся в путь!

По морям, по волнам

Так случилось, что при выборе маршрута мы невольно задали нашему Kodiaq непростую задачу – показать себя в разных, причем порой в очень непростых условиях. Сначала пришлось выбираться из столицы. И выяснилось, что даже в «каменных джунглях» достаточно крупная машина маневрирует уверенно. Тем более что в сложных ситуациях на помощь приходят разнообразные электронные помощники. Так, выезжая с тесной стоянки, мы по достоинству оценили не только парктроники по всему кузову, но и систему камер кругового обзора. Признаюсь, в какой-то момент я так увлекся переключением картинок на крупном дисплее, что чуть не забыл, куда собирался ехать.

Выбравшись на шоссе, я обратил внимание и на другие способности машины. В первую очередь – на мощный поступательный разгон: тандем бензинового 180-сильного 2-литрового силового агрегата и 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG радует не только динамикой, но и высочайшей плавностью работы. Но больше всего удивляет расход топлива. Даже в городе (правда, без серьезных пробок) внедорожнику потребовалось чуть меньше 9 л на «сотню». На трассе же показания в окошке борткомпьютера стали стремительно падать, опустившись чуть ниже 7 л/100 км. И это при полной загрузке пассажирских мест и багажника!

Нельзя обойти вниманием и плавность хода. Тем более что этот параметр в какой-то момент вышел на первый план – чем дальше от Москвы, тем хуже дорожное покрытие. Уже за Сергиевым Посадом подвеске пришлось справляться и со стыками, и с выпуклыми «заплатками». Дальше – больше. Задев край Тверской области, мы попали на основательно разбитую дорогу: асфальт так потрескался, что скорее напоминал стиральную доску. Однако Kodiaq не подвел. Что на ровных, что на разбитых участках он вел себя одинаково – надежно, предсказуемо, уверенно. Отнюдь не все конкуренты «чеха» в подобных условиях и при такой загрузке смогли бы обеспечить нам столь же приятное передвижение, как это сделал SUV от Skoda.

Древний «угол»

Наша первая остановка – Углич. Городок, получивший название из-за того, что Волга тут делает угол, сначала кажется вполне обычным. Но при ближайшем рассмотрении осознаешь, какая же у него богатая история.

В частности, здесь есть даже свой небольшой Кремль, а в нем – одна из местных достопримечательностей, Церковь Димитрия на Крови, построенная на месте убийства царевича Димитрия Угличского. Интересна и площадь, на которой сохранилось несколько старых купеческих домов. Но, пожалуй, главным центром притяжения стала аллея, соединяющая площадь с пристанью. В Углич заходит много круизных теплоходов, и местные жители организовали в парке настоящую выставку-продажу, где среди сувениров можно встретить по-настоящему редкие и красивые вещи – картины, деревянные и глиняные игрушки, расшитые платки.

Наконец, в городе немало совершенно не­ожиданных музеев – кукол и тюремного искусст­ва, городского быта и водки, городской дом «Терем», Парк-музей петуха. И даже расположенный неподалеку от плотины Центральный музей истории гидроэнергетики России.

Царевна-мышь

Махнуть от Углича до Мышкина – дело недолгое (особенно на хорошем автомобиле). У этого городка нет столь глубокой истории, однако многие туристы едут сюда с удовольствием. Возможно, причина кроется в легенде, связанной с этим населенным пунктом. Она гласит, что некогда князь Федор Мстиславский, проезжая по своим делам, прилег отдохнуть у берега Волги. И вдруг проснулся оттого, что по лицу пробежала мышь. Сперва он рассердился, но затем понял, что крохотный зверек спас его от подползающей змеи.

Правда это или вымысел – теперь уж не узнаешь. До конца прошлого века о легенде особо и не вспоминали: городок был одним из многих на Волге. Но в 1990-х о старой истории вспомнили и… сделали из нее «фишку». Получилось замечательно! Теперь и автотуристам, и пассажирам круизных кораблей здесь есть на что посмотреть. Конечно же, большинство достопримечательностей связано с мышью: фигурки можно обнаружить не только в сувенирных магазинах, но и на стенах, изразцах… Более того, прямо в центре города возвели целый Дворец Мыши! А неподалеку расположен очень милый музей, наполненный с любовью подобранными экспонатами, посвященными маленькому грызуну.

Несмотря на то что по масштабу и богатству Мышкин уступает Угличу, заехать сюда одно­значно стоит, особенно если вы путешествуете с детьми. Кстати, тут можно не только отдохнуть, но и переправиться через Волгу – паром ходит каждые полчаса.

С чувством глубокого удовлетворения…

Набравшись впечатлений, наша «делегация» постановила: пришло время искать место для пикника. Тем более что потенциал внедорожника позволяет смело покидать асфальт: тут вам и привод 4x4, и вседорожная геометрия кузова, и 189 мм дорожного просвета. Так что, поколесив по окрестностям, мы обнаружили подходящую поляну и занялись подготовкой к трапезе. Тут, кстати, следует поведать, куда мы уложили весь скарб.

Грузовые возможности Kodiaq – отдельная песня. В максимуме объем багажника можно довести до умопомрачительных 1980 л (если сложить все задние сиденья). При этом в 5-местной конфигурации он составляет 635 л, но в нашем случае емкость отсека оказалась скромной – 233 л. Однако почти все наши походные принадлежности удалось разместить без особых затруднений. Не зря ведь вот уже больше 120 лет философия чешской марки – Simply Clever. И в ее рамках инженеры бренда находят поистине гениальные решения того, как сделать автомобиль действительно удобным и практичным: в любой Skoda вы обнаружите немыслимое количество ниш, боксов, полочек, крючков, сеток, вариантов трансформации. И модель Kodiaq – яркое тому подтверждение.

…Распаковав сумки и назначив ответственных «за стол» и развлечения, я решил собрать свои впечатления об автомобиле. Прежде всего, заезд совсем не утомил физически – просторный салон, эргономичные сиденья, ездовой комфорт у Kodiaq такие, что не 500 км, а в два-три раза больше можно преодолеть и не устать. Далее, внедорожник оказался мощным, тяговитым, энергичным – он без труда набирает скорость («максималка» – 205 км/ч), уверенно совершает все обгоны, хорошо слушается руля, надежно тормозит. А съехав с твердого покрытия, способен и «грязь помесить» (в пределах разумного, конечно), и брод преодолеть, и на косогор взобраться. И именно благодаря этому SUV у всей нашей большой компании останутся самые лучшие воспоминания от путешествия по симпатичным и уютным городкам, раскинувшимся на берегах великой русской реки Волги.