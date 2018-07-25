Стремясь стать ближе к природе и общению с дикими животными, многие желают избежать толкотни, свойственной крупным зоопаркам. На этот случай мы рекомендуем место, где можно познакомиться с довольно редкими представителями мировой фауны. Мы съездили туда на Mitsubishi Outlander GT

Расположившись на 47-м километре Калужского шоссе, Экзотик Парк способен по-настоящему удивить гостей своими обитателями. Тут можно посмотреть на сурка-байбака, носуху и представителей семейства барсуков, полюбоваться тиграми да львами, послушать трели птиц, а заодно узнать, как лисы меняют свой зимний «наряд» на летний…

В овечьей шкуре

Мы не раз совершали путешествия в компании Mitsubishi Outlander, но этот автомобиль не устает по-хорошему удивлять. С одной стороны, он остается приверженцем традиционных ценностей, что выражается в просторном и уютном салоне, в удобной посадке, отличной эргономике и обзорности, в великолепной плавности хода и достойной управляемости. С другой стороны, при всякой новой встрече мы находим в нем какие-то новации. И речь не только о системе камер кругового обзора и обогреве лобового стекла (что весьма приятно и полезно), но и о появлении дополнительных систем активной безопасности.

Так, к мониторингу слепых зон добавился автоматический контроль несанкционированного пересечения линий разметки: когда машина наезжает на сплошную полосу без включенного поворотника, система предупреждает водителя звуковым сигналом. Впечатлила и функция предотвращения столкновений, контролирующая дистанцию до едущего впереди автомобиля в режиме реального времени. Если расстояние начинает быстро сокращаться, компьютер сначала предупреждает зазевавшегося шофера настойчивым сигналом, а в случае игнорирования зуммера электроника сама задействует тормоза, чтобы максимально смягчить последствия возможного столкновения.

Конечно же, благодаря такому расширению перечня важных функций Outlander стал еще более комфортабельным и дружелюбным. Впрочем, стоит оговориться, кроссовер, на котором мы путешествуем в этот раз, настоящий волк в овечьей шкуре. Ведь под капотом версии GT не простой мотор, а 227-сильная 3-литровая V-образная «шестерка». Именно она придает «японцу» настоящую многоликость. В плотном городском потоке двигатель привычно радует тихой работой, но стоит нажать на педаль «газа» порезче, и характер машины мгновенно меняется, из-под капота раздается агрессивный рык, а ускорение мощно вдавливает седоков в спинки кресел. Важно при этом не увлекаться, ведь разбег Outlander набирает быстро. Так что очень скоро приходится отпустить педаль – и кроссовер вновь превращается в спокойное и очень комфортное средство передвижения. Однако вскоре вновь хочется испытать сказочные ощущения бурного разгона. Конечно, если позволяет скоростной режим на трассе.

N 55°24’52.8”, E 37°16’16.3”

Забавно, но наше нынешнее традиционно «подмосковное» путешествие так и не вышло за пределы столицы – перенос границ города поглотил немалые территории. А потому и Экзотик Парк на 47-м километре Калужского шоссе теперь находится уже в Москве!

И все же, приехав сюда, словно попадаешь в другой мир. К слову, удовольствие вполне доступное – цена билета для взрослых составляет 200–300 рублей, еще за «сотню» можно приобрести стаканчик угощения для местных обитателей. При этом окунаешься в атмосферу тишины и спокойствия, что приятно само по себе. Но тут ведь есть на что посмотреть! Точнее, на кого…

Сначала стоит зайти в крытую галерею. Нам не очень повезло – одно из самых интересных животных – носуха – оказалось очень необщительным. Хотя причина уважительная: у самки всего несколько дней назад появились детеныши. Так что она наотрез отказалась покидать малышей ради общения с гостями. Зато сервалы и каракал показали себя во всей кошачьей красе!

Не менее интересны и вольеры с птицами. Тут тоже царит разнообразие, имеются синие ушастые, серебряные, золотые, алмазные и королевские фазаны, утки-мандаринки, пестрые попугаи, внушительный филин. Но истинным украшением птичника, безусловно, являются белые и индийские павлины, охотно демонстрирующие свои роскошные хвосты.

Внушают уважение и представители семейства кошачьих. В просторных открытых вольерах вольготно расположились и статные рыси, и грациозные пумы. Кстати, последние тоже ждут прибавления – ближе к осени у них появятся котята. Но все-таки самые впечатляющие кошки – белый бенгальский тигр и семейство львов. Удивительно, но и в прайде царя зверей тоже ждут приплод! Причем появиться он должен в ближайшее время.

Вы можете спросить, а где же редкие виды? Не волнуйтесь, они тут тоже есть. К примеру, посетителям обязательно нужно подойти к клетке с барсуками, которых даже большинство взрослых видели только на картинках. Здешняя же парочка оказалась крайне общительной и… прожорливой. Едва заметив, что кто-то подошел к их клетке, звери стряхнули дремоту и бодро потопали поближе. Разумеется, они дождались заслуженного угощения.

Ситуация повторилась и у клетки с байбаком. Только завидев гостей, сурок буквально прилип к стене клетки. Однако гостинцы принял с достоинством – аккуратно взял орешки своими лапками и принялся удовлетворенно хрустеть.

А вот местные лисы оставили не столь умилительное впечатление. Во-первых, их шкурка показалась странной. Как выяснилось, нам это не показалось: из-за переменчивой погоды звери рано почуяли тепло и начали было «переодеваться» в летние шкурки. Однако пришедшее затем похолодание приостановило процесс. Вот и ходят бедняги с торчащими клочьями шерсти. Но не беда – скоро все восстановится и животные снова обретут свой лоск и грациозность. Куда хуже то, что у роскошной чернобурки мало что осталось от хвоста. Сотрудники парка пояснили, что животные попадают к ним из разных мест и в разном состоянии. Одни – бывшие артисты цирка, других, как темную лису, буквально вытаскивали из капканов и ловушек. Экзотик Парк охотно принимает и выхаживает любых.

Пожалуй, мы не станем рассказывать обо всех местных обитателях – их тут действительно немало, и все они заслуживают внимания. А потому просто советуем повторить наш маршрут – проехать несколько десятков километров и полюбоваться на братьев наших меньших. Поверьте, удовольствие от такой экскурсии получат не только дети, но и взрослые. Ну а если вы отправитесь в путь на вместительном, комфортабельном и вместе с тем мощном автомобиле (таком, как Mitsubishi Outlander GT), то гарантированно ощутите максимальное удовлетворение от поездки!