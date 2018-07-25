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О Mitsubishi Outlander

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Мицубиси Аутлендер

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Двигателей
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Комлектаций
8 (открыть)
Последнее поколение
III рестайлиг 2 (открыть)
Отзывов на сайте
4 (прочитать)
Цены
от 1 389 000
до 2 159 990
Салон «японца» отличается комфортом и продуманной эргономикой
Салон «японца» отличается комфортом и продуманной эргономикой
Кошек в этом зоопарке хватает, причем самых разных
Кошек в этом зоопарке хватает, причем самых разных
Местный пятнистый олень не сильно боится человека
Местный пятнистый олень не сильно боится человека
Если льва называют царем зверей, то павлина можно признать царем птиц
Если льва называют царем зверей, то павлина можно признать царем птиц
В любом зоопарке лисы неизменно привлекают к себе внимание посетителей, не исключение и Экзотик Парк
В любом зоопарке лисы неизменно привлекают к себе внимание посетителей, не исключение и Экзотик Парк
Бенгальский тигр оказался не готовым променять сон на общение с гостями
Бенгальский тигр оказался не готовым променять сон на общение с гостями
Глядя на филина, многие вспоминают, что, встав пораньше, они выглядят примерно так же
Глядя на филина, многие вспоминают, что, встав пораньше, они выглядят примерно так же
Mitsubishi Outlander GT вид сзади
Сочетание вместительности и комфорта с отличной динамикой – вот что такое Outlander GT

Стремясь стать ближе к природе и общению с дикими животными, многие желают избежать толкотни, свойственной крупным зоопаркам. На этот случай мы рекомендуем место, где можно познакомиться с довольно редкими представителями мировой фауны. Мы съездили туда на Mitsubishi Outlander GT

Расположившись на 47-м километре Калужского шоссе, Экзотик Парк способен по-настоящему удивить гостей своими обитателями. Тут можно посмотреть на сурка-байбака, носуху и представителей семейства барсуков, полюбоваться тиграми да львами, послушать трели птиц, а заодно узнать, как лисы меняют свой зимний «наряд» на летний…

В овечьей шкуре

Мы не раз совершали путешествия в компании Mitsubishi Outlander, но этот автомобиль не устает по-хорошему удивлять. С одной стороны, он остается приверженцем традиционных ценностей, что выражается в просторном и уютном салоне, в удобной посадке, отличной эргономике и обзорности, в великолепной плавности хода и достойной управляемости. С другой стороны, при всякой новой встрече мы находим в нем какие-то новации. И речь не только о системе камер кругового обзора и обогреве лобового стекла (что весьма приятно и полезно), но и о появлении дополнительных систем активной безопасности.

Так, к мониторингу слепых зон добавился автоматический контроль несанкционированного пересечения линий разметки: когда машина наезжает на сплошную полосу без включенного поворотника, система предупреждает водителя звуковым сигналом. Впечатлила и функция предотвращения столкновений, контролирующая дистанцию до едущего впереди автомобиля в режиме реального времени. Если расстояние начинает быстро сокращаться, компьютер сначала предупреждает зазевавшегося шофера настойчивым сигналом, а в случае игнорирования зуммера электроника сама задействует тормоза, чтобы максимально смягчить последствия возможного столкновения.

Конечно же, благодаря такому расширению перечня важных функций Outlander стал еще более комфортабельным и дружелюбным. Впрочем, стоит оговориться, кроссовер, на котором мы путешествуем в этот раз, настоящий волк в овечьей шкуре. Ведь под капотом версии GT не простой мотор, а 227-сильная 3-литровая V-образная «шестерка». Именно она придает «японцу» настоящую многоликость. В плотном городском потоке двигатель привычно радует тихой работой, но стоит нажать на педаль «газа» порезче, и характер машины мгновенно меняется, из-под капота раздается агрессивный рык, а ускорение мощно вдавливает седоков в спинки кресел. Важно при этом не увлекаться, ведь разбег Outlander набирает быстро. Так что очень скоро приходится отпустить педаль – и кроссовер вновь превращается в спокойное и очень комфортное средство передвижения. Однако вскоре вновь хочется испытать сказочные ощущения бурного разгона. Конечно, если позволяет скоростной режим на трассе.

N 55°24’52.8”, E 37°16’16.3”

Забавно, но наше нынешнее традиционно «подмосковное» путешествие так и не вышло за пределы столицы – перенос границ города поглотил немалые территории. А потому и Экзотик Парк на 47-м километре Калужского шоссе теперь находится уже в Москве!

И все же, приехав сюда, словно попадаешь в другой мир. К слову, удовольствие вполне доступное – цена билета для взрослых составляет 200–300 рублей, еще за «сотню» можно приобрести стаканчик угощения для местных обитателей. При этом окунаешься в атмосферу тишины и спокойствия, что приятно само по себе. Но тут ведь есть на что посмотреть! Точнее, на кого…

Сначала стоит зайти в крытую галерею. Нам не очень повезло – одно из самых интересных животных – носуха – оказалось очень необщительным. Хотя причина уважительная: у самки всего несколько дней назад появились детеныши. Так что она наотрез отказалась покидать малышей ради общения с гостями. Зато сервалы и каракал показали себя во всей кошачьей красе!

Не менее интересны и вольеры с птицами. Тут тоже царит разнообразие, имеются синие ушастые, серебряные, золотые, алмазные и королевские фазаны, утки-мандаринки, пестрые попугаи, внушительный филин. Но истинным украшением птичника, безусловно, являются белые и индийские павлины, охотно демонстрирующие свои роскошные хвосты.

Внушают уважение и представители семейства кошачьих. В просторных открытых вольерах вольготно расположились и статные рыси, и грациозные пумы. Кстати, последние тоже ждут прибавления – ближе к осени у них появятся котята. Но все-таки самые впечатляющие кошки – белый бенгальский тигр и семейство львов. Удивительно, но и в прайде царя зверей тоже ждут приплод! Причем появиться он должен в ближайшее время.

Вы можете спросить, а где же редкие виды? Не волнуйтесь, они тут тоже есть. К примеру, посетителям обязательно нужно подойти к клетке с барсуками, которых даже большинство взрослых видели только на картинках. Здешняя же парочка оказалась крайне общительной и… прожорливой. Едва заметив, что кто-то подошел к их клетке, звери стряхнули дремоту и бодро потопали поближе. Разумеется, они дождались заслуженного угощения.

Ситуация повторилась и у клетки с байбаком. Только завидев гостей, сурок буквально прилип к стене клетки. Однако гостинцы принял с достоинством – аккуратно взял орешки своими лапками и принялся удовлетворенно хрустеть.

А вот местные лисы оставили не столь умилительное впечатление. Во-первых, их шкурка показалась странной. Как выяснилось, нам это не показалось: из-за переменчивой погоды звери рано почуяли тепло и начали было «переодеваться» в летние шкурки. Однако пришедшее затем похолодание приостановило процесс. Вот и ходят бедняги с торчащими клочьями шерсти. Но не беда – скоро все восстановится и животные снова обретут свой лоск и грациозность. Куда хуже то, что у роскошной чернобурки мало что осталось от хвоста. Сотрудники парка пояснили, что животные попадают к ним из разных мест и в разном состоянии. Одни – бывшие артисты цирка, других, как темную лису, буквально вытаскивали из капканов и ловушек. Экзотик Парк охотно принимает и выхаживает любых.

Пожалуй, мы не станем рассказывать обо всех местных обитателях – их тут действительно немало, и все они заслуживают внимания. А потому просто советуем повторить наш маршрут – проехать несколько десятков километров и полюбоваться на братьев наших меньших. Поверьте, удовольствие от такой экскурсии получат не только дети, но и взрослые. Ну а если вы отправитесь в путь на вместительном, комфортабельном и вместе с тем мощном автомобиле (таком, как Mitsubishi Outlander GT), то гарантированно ощутите максимальное удовлетворение от поездки!  

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Модели в этом тест-драйве

Mitsubishi Outlander

2001 - сегодня

1 389 000 руб.

Поколений
3 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
Тест-драйвов
30 смотреть
Отзывов
4 смотреть
Технические характеристики
На встречу с экзотикой Outlander Подробности
На встречу с экзотикой Outlander - Mitsubishi Outlander 2016 вид спереди На встречу с экзотикой Outlander - Mitsubishi Outlander 2016 вид спереди сбоку На встречу с экзотикой Outlander - Mitsubishi Outlander 2016 вид сбоку На встречу с экзотикой OutlanderВсе фото

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