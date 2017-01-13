Венгрия – удивительная страна. Здесь, в центре Европы, нашлось место всему – от потухших вулканов и старых крепостей до изысканных кафе и парадных дворцов. Чтобы увидеть это, понадобятся руль и четыре колеса: автопутешественникам мадьярские просторы подходят идеально. Мы выбрали для экспедиции Nissan Qashqai

Путешествие по Венгрии принято начинать со столицы. Но, чтобы великолепие Будапешта не «опустошило» перед знакомством с другими областями страны, мы откладываем плотное знакомство с этим городом на завершающий этап поездки. А дабы был стимул вернуться, делаем в памяти «закладку»: перед стартом решаем посмотреть на здание венгерского парламента – величественное, резное, удвоенное водами Дуная, давно ставшее символом города. Лучшая точка обзора – на противоположном берегу, в районе старой Буды. Отсюда мы, московские журналисты и Nissan Qashqai российской сборки, направляемся в регион лучших венгерских курортов, где можно зарядиться энергией для дальнейшего вояжа.

Правильный выбор

Ехать до термального озера Хевиз от Будапешта около двух часов. Вряд ли за это время можно устать в дороге (тем более что скоро за окном начнутся умиротворенные пейзажи берегов озера Балатон), зато перейти на «ты» с автомобилем времени как раз хватит. Пожалуй, этот «японец» – отличный спутник для подобных путешествий. Компактный, но с просторным салоном, где множество боксов, ниш, полочек для мелочей, с удобными сиденьями, вместительным багажником, отменной «мультимедийкой». Добавьте к этому 144-сильный 2-литровый двигатель, сочетающийся с вариатором, да полный привод – и поймете, что машина эта практически универсальна. Что подтверждается уже на выезде из города, где мы попадаем в плотный трафик: великолепно настроенный вариатор позволяет плавно и непринужденно двигаться даже на «черепашьей» скорости. И педаль «газа» реагирует мягко, но своевременно.

В салоне нам тоже нравится: спокойный, умиротворяющий дизайн, плавные линии, качественные материалы, точная подгонка панелей. Все органы управления, рычажки и клавиши расположены именно там, где ожидаешь их увидеть. Удобно устроено и управление системой Nissan Connect 2.0 с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем, навигацией и 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Она, кстати, помогает настроиться на венгерскую волну: можно послушать струнные сюиты или «Балканские танцы» Белы Бартока, признанные шедевры в исполнении оркестра Будапештской оперы – одной из самых уважаемых в Европе, или венгерский музыкальный авангард, скажем, Дьёрдя Лигети.

Наконец выбираемся на шоссе. Конечно, это не Германия с ее безлимитными трассами, но 130 км/ч можно поддерживать без риска получить штраф. Эту скорость Qashqai набирает играючи – снова отмечаем вариатор, благодаря которому под правой педалью всегда присутствует максимально возможный крутящий момент, отчего автомобиль моментально «подрывается» по мановению водителя. Причем кроссоверу с лихвой хватает прыти даже в самом экономичном режиме Eco, а уж в «стандартном» и тем более в «спортивном» динамика разгона становится еще более резвой. Интересно, что при интенсивном педалировании трансмиссия начинает достоверно имитировать переключение передач, что добавляет азарта. Двигатель при этом даже на высоких оборотах остается тихим. Отлично настроены и тормоза.

Водные процедуры

Впрочем, по тихим берегам Балатона – самого большого озера в Центральной Европе – не хочется ехать быстро. Влияет энергетика места, его еще в XIX веке облюбовала для отдыха австрийская и венгерская аристократия. С тех пор туристическая индустрия здесь главенствует.

Балатон не глубокий (название идет от слова «болото»), его зеленоватую поверхность оттеняют леса и темные вулканические породы – лава местами застыла в причудливых формах, напоминающих органные трубы. Главная жемчужина региона – термальное озеро Хевиз, природный SPA-бассейн, открытый круглый год, ведь даже зимой температура в нем не опускается ниже 27º С. Голубые толщи озера, образовавшегося в вулканическом кратере, неспроста чистые – вода здесь полностью сменяется за двое суток, а за устойчивость температуры отвечает источник в подводной пещере.

Хевиз – прекрасное место не только для лечения, но и для семейного отдыха: детей способна привести в восторг сама идея искупаться в бывшем вулканическом кратере. А ведь еще можно рассказать им про неповторимую флору и фауну озера – некоторые организмы в нем уникальны. Например, бактерии, способные разлагать целлюлозу и белок. Что же касается Nissan Qashqai, то для путешествий всей семьей он тоже подходит идеально: второй ряд сидений просторный – места для ног и над головой достаточно, профиль у дивана отличный, можно воспользоваться подстаканниками, а также дефлекторами климат-контроля, расположенными между передними сиденьями. Хватает места и для багажа (при необходимости задний диван раскладывается), а в подполье лежит полноценная запаска.

Ближе к народу

Пришло время сменить отдых с оздоровительным оттенком на активно-познавательный – отправиться в небольшие венгерские города, каждый из которых славится чем-то особенным. Будапешт пока минуем, оставляя «на сладкое». Хотя сравнение не слишком удачное, ведь всего в 20 км от столицы находится Сентендре, куда ценители десертов едут, чтобы отведать вкуснейший марципан и лицезреть процесс его приготовления в местном музее.

Но главная слава Сентендре не кулинарная, а художественная. Городок, заселенный выходцами из разных стран (включая православные Сербию и Грецию), привлекает художников уже почти два столетия – именно тут начался венгерский авангард во главе с Лайошом Вайдой. Но не только: яркие, немного наивные, напоминающие о крестьянском искусстве статуэтки Маргит Коваш (ее творчеству посвящен целый музей) тоже родом отсюда. А еще есть Музей общественного транспорта с массой интересных образцов – бодрой бирюзовой электричкой HEV, старыми моделями будапештского трамвая, советским троллейбусом ЗиУ-5.

В Эгере же, самом винном городе Венгрии, где прямо в скалах (тоже вулканического происхождения) вырублено множество винных погребов, вполне очевидным дегустациям можно найти не менее интересную альтернативу. Например, 40-метровый минарет, свидетельствующий, что город не раз переходил от венгров к османам. Или Епископский дворец и поражающую воображение неподготовленного туриста Эгерскую базилику в стиле ампир с огромным куполом, массивными колоннами, статуями на крыше.

Если же хотите начать день, посмотрев на окрестности из крепостного бастиона, то следует с утра пораньше направиться в Холлоке, небольшую деревню неподалеку от Эгера, и посетить там недавно реконструированный замок. А затем и самый большой в Венгрии Этнографический музей под открытым небом: в селе продолжают жить потомки общности poloc, которые до сих пор занимаются традиционными видами ремесел – гончарным делом и ткачеством.

Столичные перспективы

Пришло время возвращаться из сельской идиллии в столицу. Дорога не обещает быть долгой, да и японский кроссовер не даст усталости шансов, этому способствуют высокая посадка за рулем и на пассажирском месте, великолепная геометрия расположения относительно руля и педалей, отличная обзорность за счет крупных зеркал и большой площади остекления. Есть и функция кругового обзора, а также множество других электронных ассистентов, полезных в дороге. Тут и система контроля усталости водителя, и мониторинг слепых зон, и функция распознавания движущихся объектов, а также контроль рядности движения и интеллектуальная система помощи при парковке. Кроме того, наш Nissan Qashqai, собранный в Санкт-Петербурге, оснащен обогревом лобового стекла и двухзонным «климатом».

В движении же курсовая устойчивость на большой скорости напоминает езду по невидимым направляющим, словно это не кроссовер с довольно высоким центром тяжести, а солидный легковой автомобиль. Да и на извилистых дорожках Qashqai показывает себя хорошо. Баранка налита приятной тяжестью, реакции на управляющие действия спокойны и точны, а крены невелики. Благодаря таким настройкам можно уверенно держать высокую скорость даже в виражах. Наконец, свою «партию» готов сыграть полный привод, если понадобится ехать по пересеченной местности.

Нам, впрочем, забираться в буераки не пришлось – на мониторе навигации уже видны пригороды Будапешта. Вечерняя столица встречает мягкими красками. Совсем скоро зажжется подсветка на стенах парламента, которая превратит здание государственной важности в праздничную декорацию. Кстати, это сооружение, похожее на готический собор (под куполом хранятся регалии венгерских монархов), можно посетить по записи. И поразиться роскоши внутреннего убранства, мозаикам, витражам и золоту.

Район вокруг площади Лайоша Кошута, где и находится парламент, – отличное место для пеших прогулок. Недавно здесь завершилась реконструкция, зона стала пешеходной, озелененной и благоустроенной. Тут можно увидеть, как меняется город, вновь становясь одной из самых блестящих столиц Европы.