Менее чем за полгода на российский рынок были выведены сразу два обновленных бестселлера Nissan – X-Trail и Qashqai. Понять, пришлись ли ко двору нововведения, помог автопробег по Латвии

О популярности моделей, сделавших заметные шаги в сторону премиальности, красноречиво говорят цифры. Так, с декабря прошлого года помолодевший X-Trail нашел 8,5 тыс. владельцев, а обновленный Qashqai всего за пару месяцев приобрели около 2 тыс. россиян. Весьма бодрые темпы для страны с буксующей экономикой!

Обновление моделей закладывалось три года назад – примерно через год после того, как на заводе в английском Сандерленде было запущено производство Qashqai второго поколения. Когда специалисты Nissan стали готовить апгрейд двух SUV с одинаковой платформой, они предложили рынкам сформулировать свои предложения по доработкам.

Российские маркетологи и инженеры создали свое видение новых качеств будущих машин и передали запросы разработчикам. Все изменения были нацелены на то, чтобы и без того популярные кроссоверы стали еще более привлекательными и динамичными. Этим объясняются приятные новости в экстерьере, интерьере, доработках двигателя, вариатора и подвески. Произведенные преобразования предстояло оценить и мне во время двухдневного свидания с Балтикой.

Дела музейные

В первый день я выбрал X-Trail. Рига встретила типичной для этих мест погодой – частым мелким дождем и холодом. Изящные средневековые шпили города едва выделялись на фоне свинцового неба. На улице оставаться не хотелось, и предложение организаторов поехать в Рижский автомобильный музей было очень уместным.

Надо сказать, что бывшая советская республика, оказавшаяся на окраине Евросоюза, и сама производит впечатление музея – в столице Латвии по-прежнему множество деревянных построек. Однако сохранилось и знакомое лицо города. Несмотря на то что на дорогах новые автомобили, да и витрины магазинов зачастую принадлежат мировым брендам, в целом на латвийских улицах и трассах кажется, будто время повернулось вспять и отступило лет на 15–20.

Дороги, напрямую не поддерживаемые Евросоюзом, заметно обветшали. А ведь при СССР были идеальными! Зато теперь они как нельзя лучше подходят для того, чтобы оценить поведение кроссоверов с доработанной подвеской. В этих SUV немного усилили стабилизаторы и одновременно слегка «распустили» пружины подвески, что в сочетании с заметно улучшенной шумоизоляцией явно повысило комфорт, в том числе на плохом покрытии.

Но вот и Автомобильный музей, также недавно обновившийся и вошедший в число достопримечательностей Риги. Здесь представлены мастерски восстановленные машины, мотоциклы и другая техника, с любовью сохраненная для потомков. Приятно, что многие экспонаты интер­активны, не забыты и советские модели. Кстати, в ходе решения одного из заданий квеста, предложенного организаторами, выяснилось, что Латвия первой среди советских республик начала выпускать аэрозольные автокраски.

После музея едем в сторону Юрмалы. На хорошей дороге, идущей вдоль моря с красивыми дюнами и косами, выясняю, что получилось после изменения настроек 2-литрового двигателя и появления нового гидротрансформатора в бесступенчатой коробке. Тут, впрочем, требуется отступление. В свое время, когда электроусилители руля стали активно теснить гидроусилители, я почти в каждой модели отмечал, что машины с таким узлом управляются не совсем естественно – неинформативно, неточно. Однако теперь я уже не знаю, какой из двух вариантов лучше – «приглаженный», в меру активный и экономичный электроусилитель с предсказуемыми характеристиками, или «честный», отзывчивый, но более прожорливый «гидроруль».

Та же история и с вариаторами – после этой поездки я точно знаю, что он должен работать так, как действует на этих двух «японцах»: скучное завывание двигателя осталось в прошлом. Пришло время наслаждаться привычной линейностью звука двигателя при разгоне и очень естественной, четкой имитацией ступеней. Стрелка тахометра раз за разом доходит до ограничителя, быстро включается очередная «передача». Похоже, пройдена некая точка невозврата и с завязанными глазами уже не сразу отличишь машину с вариатором от модификации с хорошим «автоматом» или «роботом».

В краю птиц и грунтовок

На следующий день беру Qashqai с тем же силовым агрегатом, что и у X-Trail, но эта машина оказалась с огромными 19-дюймовыми дисками и сверхнизкопрофильной летней резиной. Что ж, посмотрим, как это скажется на ездовом комфорте.

Главной достопримечательностью в этот день для меня стало озеро Каниерис, расположенное в лагуне, некогда бывшей частью Литоринового моря. Озеро площадью более 1000 га в Кемерском национальном парке с 1995 года включено в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. Здесь обитает более 200 видов птиц, за которыми можно наблюдать со специальной вышки или гуляя по живописной понтонной дорожке.

К озеру ведет приличная гравийка с легкой поперечной «гребенкой» – здесь 19-дюймовые «катки» сразу заставили вспомнить о том, что модель позиционируется именно как городской кроссовер, с колесами меньшего размера было бы, пожалуй, поуютнее. Тем более что грунтовых дорог в Латвии немало. Вот и на пути к еще одному интересному месту – Дорожному музею – они практически не кончались: в какой-то момент я даже подумал, что навигатор попросту завис, но тут из-за поворота вышла фура, и стало ясно, что это «нормальная» трасса. В музее же, расположившемся в бывшем старинном поместье на окраине городка Тукумс, собрана большая коллекция дорожных знаков, километровых столбов разных времен и техники, при помощи которой создавали и поддерживали дороги.

Увы, короткое прибалтийское турне подошло к концу. В этих местах с высокими соснами и суровым на вид морем обновленные Qashqai и X-Trail показали себя с лучшей стороны – кроссоверы стали более динамичными, комфортабельными и интеллектуальными.