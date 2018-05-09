Автопутешествия

Мало у кого может возникнуть столь нестандартная идея, как путешествие по Японии на автомобиле. Но маршрут по историческим местам этой страны мы проложили так, что максимальный отрезок пути не превышает пары сотен километров, – вполне комфортные условия, чтобы и машину протестировать, и осмотреть достопримечательности текст Виктор

По Стране восходящего солнца проще и удобнее перемещаться на скоростных поездах – это факт. Сеть железнодорожных путей полностью охватывает основные японские острова, вытянувшиеся в Тихом океане на 2300 км с юга на север. Из Токио до всех крупных городов страны таким образом можно добраться максимум за пять часов – на автомобиле при жестких ограничениях скорости потребуется втрое больше. Но если подойти к планированию маршрута с умом, а ваш компаньон в путешествии японский автомобиль, как, скажем, проверенный кроссовер Nissan Qashqai, то почему бы нет? Так и решаем поступить.

Перед началом поездки осваиваемся в салоне. Поскольку это одна из самых дорогих комплектаций LE+, то упакован кроссовер по полной программе. Прежде всего он оснащен множеством электронных ассистентов, помогающих в дороге. Автомобиль сам следит за мертвыми зонами и рядностью движения, умеет переключаться с дальнего света на ближний, контролирует степень усталости водителя, помогает при экстренном торможении и парковке, а также имеет камеры кругового обзора. У камеры заднего вида, кстати, есть омыватель, так что она остается функциональной даже в слякоть. Вдобавок «японец» оборудован двухзонной климатической системой, панорамной крышей и обогревом лобового стекла. Словом, готов к любым ситуациям.

Откровенно говоря, за время путешествия мы пошли, если можно так выразиться, нестандартным путем трижды. Во-первых, в качестве основного средства передвижения для знакомства с историческим наследием Японии выбрали не железнодорожный транспорт, а Nissan Qashqai. Во-вторых, решили познакомить этот автомобиль с его исторической родиной – модель Qashqai разработана для Европы и в Японии никогда не продавалась. В-третьих, в сфере наших интересов оказался не грандиозный в своей строгой красоте Киото, считающийся исторической столицей Японии, а городки Никко и Камакура, что недалеко от Токио. В Никко похоронен легендарный сёгун Токугава Иэясу, что сделало город одним из главных паломнических центров Японии, а в Камакуре заседало бакуфу – правительство, подчинявшееся сёгуну. Напоследок заглянули в Мацумото, где находится самый известный (если не считать белоснежного Химэдзи) замок Черного ворона.

Перекидывая мосты

Выбираясь из Токио в направлении Никко, отмечаем отличную обзорность автомобиля, за которую отвечают крупные зеркала и внушительная площадь остекления. Немалую роль в этом играет высокая посадка, позволяющая далеко видеть и хорошо чувствовать габариты кроссовера.

До Никко около 150 км. Однако из-за ограничений скорости на трассе в 80 км/ч (а в городах подчас и вовсе 40), а также горной дороги поездка заняла больше времени, чем мы рассчитывали. При этом на шоссе машина держится уверенно – настолько, что кажется, можно даже отпустить налившийся добротной весомостью руль. Высокий центр тяжести совершенно не ощущается.

Под капотом трудится 2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 144 «лошадки». Привод – полный, трансмиссия – бесступенчатый вариатор. Конечно, в пробках японской столицы мощность осталась невостребованной, зато идеально плавные и отзывчивые настройки вариатора оказались кстати: Qashqai как привязанный следует за педалью акселератора и так же легко замедляется.

Салон собран качественно и выглядит современно. Вставка под рояльный лак на центральной консоли смотрится очень выигрышно, да и другие решения дизайнеров нацелены на то, чтобы внутри машины было и уютно, и удобно. От эргономики только позитивные эмоции – все нужные кнопки-регуляторы находим сразу. Забегая вперед, скажем, что прекрасно зарекомендовала себя в дороге и мультимедийная система Nissan Connect 2.0, оснащенная 7-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и AM/FM/CD/MP3-проигрывателем. Экран отличается интуитивно понятным интерфейсом и моментально отвечает на каждое прикосновение.

Главные храмы Никко сосредоточены компактно. Если оставить машину рядом с железнодорожной станцией, можно заодно осмотреть мост Синкё, перекинутый через горную реку Дайя. По легенде, в VIII веке здесь сплелись две змеи и помогли буддийскому монаху, будущему основателю храмов Ринно-дзи и Футарасан, пересечь бурную речку. В знак благодарности за чудо монах построил мост, чей силуэт, как говорится в древних писаниях, повторяет изгиб магических змей. Для публики мост открыли лишь во второй половине ХХ века – до этого ходить по нему имели право только монахи, посланники императора или сёгуна и сами святейшие персоны.

Далее начинается территория национального парка «Никко», где размещаются три храма, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо Ринно-дзи и Футарасана это еще и святилище Тосё-гу – возможно, самое красивое сооружение на планете. В Японии даже бытует поговорка: «Не говори «великолепно», пока не побываешь в Никко».

Действительно, стоя перед воротами Ёмэймон, украшенными замысловатой резьбой по дереву, трудно оторвать взгляд от этой красоты. А усыпальницы Иэясу и его сына находятся на холме, к которому ведет лестница из более чем двухсот ступеней в обрамлении гигантских криптомерий. Мавзолеи на удивление скромны, особенно после великолепия храмов и пагод внизу, и в этом, пожалуй, есть смысл: в какой бы роскоши ты ни жил, после смерти все это уже не имеет значения – помнить будут по делам.

Получить представление о том, как жили японцы в эпоху Эдо, можно в парке «Эдо Вандерленд», что на берегу реки Кину в местечке Каракура. По пути к нему на горных дорогах отлично зарекомендовала себя система помощи при старте в гору: мы часто останавливались, чтобы полюбоваться окрестностями. Оценили и управляемость кроссовера – она без преувеличения хороша. Рулевое управление налито серьезным усилием, позволяющим точно отслеживать углы управляемых колес, крены небольшие, а хватка за асфальт цепкая.

А в парке «Эдо Вандерленд» возведен в масштабе один к одному целый город – дома самураев и сельских жителей, правительственные учреждения, храмы, торговые лавки и онсэны. Артисты разыгрывают сцены из жизни давно минувших дней, имитируя поведение и речь предков, туристы же могут облачиться в одежды сиятельного князя даймё, сурового самурая, кроткой гейши или прекрасной принцессы.

Как в кино

Из-за ограничений скорости в Японии не погоняешь, но и без того чувствуется, что у Qashqai солидный запас тяги. Благодарить за это нужно мощный и адекватно реагирующий на «газ» двигатель и опять-таки великолепно настроенный вариатор, позволяющий в любое мгновение воспользоваться максимальным крутящим моментом. Просто нажимаешь на педаль акселератора – и кроссовер сразу начинает интенсивно ускоряться. Причем звук мотора даже на высоких оборотах совершенно не напрягает слух.

До Камакуры езды около 220 км. Город, основанный в конце XII века, известен более чем 170 храмами и гигантской статуей Будды, возведенной в 1252 году. Тогда это было самым большим изваянием Будды в мире, да и сегодня оно одно из крупнейших в Японии. При этом в салоне Nissan Qashqai мы ощущаем себя практически буддистами – настолько безмятежно чувствуешь себя за рулем этого автомобиля. Благодаря просторному и удобному заднему дивану понравится он и пассажирам. Для создания комфортного микроклимата у него имеются собственные вентиляционные дефлекторы, а для напитков – подстаканники. И сумкам с чемоданами в багажнике хорошо – места хватило для всего. А если бы потребовалось дополнительное пространство для поклажи, можно было сложить задний диван.

В небольшом частном Музее Китакамакура в нескольких старинных деревянных домах воссоздана атмосфера эпохи, предшествующей реставрации Мэйдзи, и проходят выставки. К примеру, можно увидеть экспозицию кукол. Среди экспонатов – работы современных авторов, а также куклы, которым более 100 лет. По их костюмам видно, как менялась народная одежда в разные эпохи.

Ближайший к музею знаковый храм – комплекс Энгаку-дзи – возведен в 1282 году в честь воинов, погибших в битвах с монгольскими завоевателями. Увы, время не пощадило оригинальные постройки: храм несколько раз сгорал до основания, а в 1923 году Великое землетрясение Канто разрушило большинство сооружений. Но японцы с невероятным усердием каждый раз их восстанавливали, сохраняя экстерьер и интерьер зданий. Как результат – Энгаку-дзи обладает действительно прекрасной фактурой, которую часто используют кинематографисты для воссоздания атмосферы старинной Японии.

Другие знаменитые храмы Камакуры – Хаса-дэра, прославляющий многорукую Каннон и место, где японцы оплакивают нерожденных детей; Цуругаока Хатиман-гу, посвященный Хатиману, богу войны; Токэй-дзи, во многом благодаря которому в Японии в 1873 году был принят закон о разводах, защищающий интересы женщин, – раньше он служил прибежищем для женщин, чьи мужья инициировали развод (это была исключительно мужская прерогатива). Ну и, конечно, Котоку-ин, знаменитый своим Великим Буддой.

Напоследок заглянули в святилище Дзэниараи Бэнтэн, расположенное в скальном гроте. Здесь японцы... моют деньги – в прямом смысле слова. Считается, что после этой нехитрой процедуры и принесения жертв духу Угафуку-дзину ваше благосостояние обязательно утроится.

Скрытые резервы

Заключительный пункт исторического путешествия – еще один объект из списка Национальных сокровищ Японии, замок Мацумото, более известный под поэтическим именем «замок Черного ворона». Нам предстоит преодолеть 232 км, и на протяжении 50 из них пейзаж слева по курсу украшает гора Фудзи. Самое время поэкспериментировать с настройками автомобиля. Если включить режим Есо, реакции на нажатие педали «газа» становятся подчеркнуто плавными для экономии топлива, притом что динамичности кроссовер не теряет. А можно, помимо «стандартного», активировать «спортивный» режим. Тогда Qashqai словно собирает мускулы и заметно активнее отвечает на подачу топлива, а вариатор начинает весьма достоверно имитировать переключение передач.

Черный как смоль замок Мацумото, построенный в 1594 году с оборонительными целями посреди озера, ни дня не использовался по назначению – все благодаря Токугаве Иэясу, который силой объединил страну и положил конец междоусобицам. Чтобы пройти к главной башне замка, надо было миновать плавающий мост, ведущий к малой северо-западной башне. Если посмотреть на нее, можно предположить, что у башни три этажа. Но на самом деле – четыре. Скрытый уровень, как и узкие лестницы с крутыми подъемами, коридоры «в никуда» и не связанные между собой покои – все это было сделано для того, чтобы сбить противника с толку.

У Мацумото есть одно невероятное для военно-оборонительных сооружений излишество – Цукими-ягура, или Павильон любования луной. Он был пристроен в 1633 году, и теперь ежегодно в сентябре, когда проходит Праздник любования луной, в Мацумото яблоку негде упасть. Всем хочется пережить опыт наблюдения за небесным телом с башни, куда поднимались великие самураи прошлого.

Нам же предстоит обратный путь в Токио, и, несмотря на насыщенный график, никто не чувствует усталости. С комфортом на протяжении всего путешествия по стране дела обстоят прекрасно. Да по-другому и не может быть, ведь дороги здесь отличные. И автомобили – тоже.