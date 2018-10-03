Взрослея, люди перестают верить в сказки, что не мешает им мечтать снова окунуться в них. Тем более что это вполне реально – мы, например, сели в Mitsubishi Outlander и выехали в… сказочную страну

Думаете, она где-то очень далеко? Отнюдь! Решив повторить наше путешествие, держите курс на Серпуховский район Подмосковья, к деревне Рудаково, именно там находится, без преувеличения, уникальное место. Название его говорит само за себя: Заповедник сказок «Берендеево царство».

Возрастной ценз

Кажется, совсем недавно мы уже путешествовали в комфортабельном салоне Outlander, помнится, он был с 3-литровым двигателем. Теперь же у нас автомобиль с 167-сильным мотором объемом 2,4 л. Сильно ли заметна разница? Все зависит от точки зрения и… возраста водителя!

Если вы молоды, энергичны, любите динамику и скорость, но не готовы жертвовать комфортом, то идеально подойдет 3-литровая версия GT. Нынешний же наш кроссовер больше похож на путешественника с солидным стажем, умудренного опытом и не любящего излишней суеты. Хотя все это ничуть не означает, что он медлителен или чересчур вальяжен: разгонная динамика у этого «японца» более чем достойная. Просто ему больше по душе уверенное равномерное передвижение, а не резкие спурты.

При этом, кстати, в полной мере раскрываются многие достоинства автомобиля. В частности, уровень комфорта. Тут нужно сказать и об отменной плавности езды на любом покрытии, и о внушительном запасе ходов подвески. Нельзя не упомянуть и о великолепной шумоизоляции – даже на высокой скорости в салоне этого Mitsubishi царит умиротворяющая тишина. Не будем забывать и о богатейшем оснащении: тут есть абсолютно все для комфортной жизни – от прекрасной климатической системы и мультимедиа до самых современных электронных ассистентов вроде систем курсовой устойчивости и камер кругового обзора.

К слову, на разбитом асфальте или грунтовке наш Outlander также ведет себя солидно, можно сказать, представительно. Признаемся, для того чтобы в этом убедиться, перед конечной целью нашей поездки мы специально свернули в сторону от дороги – уж очень велик был соблазн снова проверить кроссовер в деле. И он оправдал ожидания! Автомобиль так спокойно справляется с ухабами и кочками, что иногда можно даже дать волю адреналину, пустившись «во все тяжкие». Хотя делать этого все-таки не стоит, ведь в таком случае возрастет риск повредить бамперы или оцарапать бока. Но, если действовать с умом, осмотрительно, «японец» позволит своему владельцу многое.

Впрочем, мы забежали чуть вперед, ведь до того, как съехать с шоссе, нам пришлось немало поколесить по столичной области. И на асфальте SUV зарекомендовал себя наилучшим образом. Он оказался столь хорош, что получил нашу высшую оценку – звание автомобиля, как нельзя лучше приспособленного для дальних путешествий.

Нет, серьезно, такого титула по праву заслуживают очень немногие машины. Для этого требуется целый набор качеств. Важен и уют в салоне, и удобство органов управления, и достаточная тяга двигателя, и плавность работы коробки передач. А также надежность тормозов, качественная шумоизоляция, уверенное поведение на высокой скорости. Приятно, что инженеры Mitsubishi тщательно продумали все эти нюансы. Как результат, водителю и пассажирам Outlander абсолютно все равно, сколько километров предстоит проехать – лишь несколько десятков или всю тысячу, он готов буквально ко всему!

N 55°03’14.3”, E 37°08’20.9”

В нашем случае проехать в один конец пришлось чуть более 100 км, так что получить свою порцию удовольствия от езды мы успели. Но вот на обочине показался крупный указатель – значит, мы уже почти на месте. Об этом свидетельствует и скульптурная композиция у следующего поворота: мы точно на верном пути! Еще пара километров и… попадем в сказку.

Впрочем, местный «заповедник» только строится. Но уже сейчас приехать в него могут все желающие. Что в таком случае можно получить?

Первым делом стоит осмотреть большую открытую площадку (платить за это не нужно ни копейки). На ней собрано множество скульптур, посвященных самым разным героям сказок. Здесь есть и лешие, и Царевна-лягушка, и Кот в сапогах… Всех и не перечислить. Дети, завидев подобное разнообразие, приходят в полный восторг. Да и на лицах взрослых волей-неволей появляются улыбки. Кстати, после осмотра нас озадачил вопрос, из чего же сделаны местные скульптуры? Порой кажется, что они вырезаны из дерева, порой – что из камня. Позже мы все-таки наши ответ. Оказывается, местные художники используют простую, но оригинальную технику: собирают легкий каркас, который облепляют… обычным цементом, а уж потом шлифуют очертания фигур и раскрашивают.

Но одной бесплатной площадкой развлечение не ограничивается. Гостям предлагают посетить внутреннюю территорию, где находится дворец царя Берендея, ремесленный центр и даже небольшой зверинец. Чтобы попасть туда, следует заплатить 500 рублей за взрослого, 350 – за ребенка школьного возраста. По нынешним меркам не так много. А забегая вперед, скажем: оно того стоит!

Платная территория – это скрытое в лесу настоящее сказочное царство. Тут есть нарядный замок, украшенный множеством небольших фигур. Есть также Аллея влюбленных. И даже изба Бабы-яги (кстати, неподалеку можно «встретить» и ее саму). Имеется и крупное изваяние местного владыки Берендея, отца Ивана-царевича. Устав же от впечатлений и прогулок, гости могут посидеть на лавочках у сказочного пруда или в одной из уютных беседок. Во время отдыха можно полюбоваться на заготовки для очередных скульптур – художники, не останавливаясь на достигнутом, ваяют новых персонажей.

Ну а напоследок стоит заглянуть в зверинец, который иногда здесь называют «контактным зоопарком». На самом деле это не совсем так. Конечно, можно покормить сидящих в клетках кроликов или подкинуть угощение в загон с пятнистыми оленями. Однако к клетке с дикими кошками близко лучше не подходить. Навстречу нам вышла лишь одна из них – потрясающей красоты и грации каракал, – но и та своим сердитым взглядом и шипением быстро отбила охоту свести более близкое знакомство. Зато у вольера с мини-свинками народ задерживается надолго. Эти очаровашки, коих тут аж 38, охотно идут на контакт – берут угощение прямо с рук, позволяют чесать спинки. А уж миниатюрные поросята приводят в восторг и малышей, и взрослых! Тем более что они ловко «просачиваются» через ограждение и запросто гуляют по всей территории, подпуская к себе едва ли не вплотную.

Вдоволь нагулявшись, мы выяснили, что строительство комплекса еще далеко от завершения. Его создатели планируют не только увеличить количество скульптур, но и открыть новые территории. Так, в скором времени появится Парк молодоженов, а также Фермерская слобода. А значит, мы обязательно приедем сюда снова! И вам советуем посвятить один из выходных дней тому, чтобы забыть про повседневные заботы и хоть на несколько часов снова вернуться в детство. А если вы совершите это путешествие в компании с Mitsubishi Outlander, то максимум приятных впечатлений точно гарантирован!