Стало известно, когда BAIC запустит продажи новых внедорожников в России

Китайская компания BAIC готовится представить на российском рынке дизельную модификацию внедорожника BJ40 и новую модель - BJ60. Автомобили поступят в продажу весной и летом соответственно

Известно, что “альтернативный” BJ40 будет оснащаться 2,0-литровым дизельным турбоагрегатом мощностью 163 л.с. и 380 Нм. Пару ему составит автоматическая коробка передач. Привод - полный (постоянный на заднюю ось и жестко подключаемый на переднюю). Напомним, что бензиновая версия BJ40, которая продается на российском рынке с лета прошлого года, собирается на калининградском заводе “Автотор”.

Рамный полноприводный внедорожник BJ60 продается на родине с 2022 года, и с тех пор получил несколько модификаций. Пока точно неизвестно, в каком виде автомобиль приедет на российский рынок, но мало вероятно, что речь идет о фейслифтинге 2023 года. Предположим, что автомобиль поступит в продажу с бензиновой “турбочетверкой” объемом 2,0 л, работающей в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность - 266 л.с. и 406 Нм. На родине BJ60 также доступен с тем же дизельным мотором, как у BJ40 (163 л.с. и 400 Нм). Во всех случаях коробка - 8-ступенчатый “автомат”.