Новоселье – это всегда прекрасно. Так я думал до вчерашнего дня

На 18-й этаж прекрасного офиса с видом на завод «Москвич» и огромный дилерский центр мы переехали около пяти лет назад. Хорошо!

Быстро выяснилось, что машины сотрудников ставить некуда. Но, как известно, автомобилист место всегда найдет. И мы нашли – на пустыре за учебным заведением N. Ну грязно и лужи летом, ну снег и лед зимой, ну машина вязнет, – ничего, главное, что есть место, где ее оставить. А если для этого надо приехать на час раньше начала рабочего дня, пока все не заняли, то этот час можно поработать и в машине. Главное, что есть место, куда встать. Да, и удивительно. как на этом грязном клочке земли люди относились друг к другу: помогали вытолкнуть застрявший седан, владельцы пафосных джипов доставали трос и вытаскивали убитый жигуленок», даже и просить не надо было.

Так было все эти пять лет. А на днях эту площадку, а точнее, Богом забытый пустырь, на котором ютилась половина машин из ближайших учреждений, закрыли. Нет, еще рядом с нашим офисом есть огромный дилерский центр, я отлично парковался около него три дня, но потом въезд туда, – о чудо! – тоже закрыли. Хотя на карте он значится как бесплатная парковка. Насколько это правомочно, не знаю, знаю только, что с этим вопросом никто разбираться не станет. Так что – приехал на работу, увидел новые шлагбаумы и поехал домой, искать парковку, чтобы дойти до метро и все -таки приехать в редакцию.

Конечно, можно и без нее, без машины, но, когда работаешь больше четверти века в автомобильном издании, когда не вылезаешь из-за руля с 1985 года, когда машина становится частью твоей жизни, отказаться от нее очень сложно. Да и смешно: главный редактор ездит на трамвае и пишет о машинах, глядя на фотографию в интернете. Нет, не потому что не дают на тесты – дают, пожалуйста, берите. Но теперь есть проблема: приезжаешь к офису, «прекрасному бизнес-центру», а машину просто негде поставить. Нет парковок. Ни платных, ни бесплатных, никаких нет вовсе, вообще нет, от слова «совсем». Приехать можешь, встать – нет. О былых временах, когда можно было приехать на тестовой машине в редакцию, всем коллективом осмотреть ее, каждому на ней проехать, поделиться мнением, – можно только вспоминать.

И во дворе дома, где я живу, тоже все забито напрочь, каждый сантиметр парковочного пространства занят машинами жильцов. Москва ощетинилась шлагбаумами, знаками «остановка запрещена» и «работает эвакуатор» – и они правда работают, хорошо работают, увозят, не мешкают.

Я знаю нескольких людей, которые почти не выезжают на своей машине в город из-за того, что боятся – вернувшись в двор своего дома, больше не припаркуются, место тут же займут. И я их понимаю. Не понимаю только одного: почему комфортную среду в городе создают только для пешеходов? Водители – не люди? Они чужие в Москве?

Да, Москва стала лучше, чище, красивей, общественный транспорт работает хорошо. Но нынешняя Москва – это ад для водителя. Почему мы заботимся о пешеходах и забываем про автомобилистов – ведь они такие же граждане? Почему нельзя заняться парковочным пространством – ведь автовладельцы платят налоги и немалые? Почему строятся многоэтажные дома и не создаются машиноместа? В этих домах не будет владельцев машин?

Странная ситуация: мы строим прекрасные дороги, развязки. По ним можно отлично ездить, но доехать в точку назначения и запарковать там машину нельзя. Тогда уж может, в один прекрасный день просто запретить личные автомобили? Зачем они?

Правительство Москвы много делает для города, может, оно немного сделает и для автомобилистов? Может, в городе должны чувствовать себя комфортно все люди? Этот вопрос способно решить только оно, Правительство Москвы, что дает надежду думать, что выход есть.

