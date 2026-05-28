Автомобильный портал Motorpage
28 май 2026

Минтранс готовит возможность постоплаты парковки

Минтранс готовит возможность постоплаты парковки
Автор фото: ru.freepik.com

Минтранс России предложил изменить правила оплаты платных парковок и разрешить автомобилистам вносить оплату в течение суток после начала стоянки без получения штрафа. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение

Речь идет о парковках, где отсутствуют технические средства контроля въезда и выезда. По задумке ведомства, новая система позволит водителям избежать спешки с оплатой и сделает использование городских парковок заметно удобнее.

В министерстве считают, что переход к постоплате снизит административную нагрузку на автомобилистов и сделает механизм оплаты более гибким. Одновременно документ впервые закрепляет само понятие парковочной деятельности на федеральном уровне, формируя единую систему регулирования в этой сфере.

Сейчас правила оплаты парковки определяются региональными властями. В большинстве российских городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или СМС. Нарушение сроков оплаты обычно автоматически приводит к штрафу.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Giulietta 2019

Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек

28 мая 2026

Mazda выпустила фирменные кроссовки в стиле кроссовера CX-5

27 мая 2026

Mercedes-AMG готовит новое поколение V8 с разными мощностями

27 мая 2026

В России насчитали 4 млн праворульных автомобилей. Какая модель стала самой популярной?

27 мая 2026
Lancia Gamma

Lancia возродила модель Gamma. Теперь это кроссовер

27 мая 2026
Lotus Emira 420 Sport

Lotus сделал Emira быстрее и легче

27 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) некоторые любят помощнее Тест драйв
28 мая 2026

Москвич M70
"Некоторые любят помощнее"
Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна
Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 9 5