Минтранс готовит возможность постоплаты парковки

Минтранс России предложил изменить правила оплаты платных парковок и разрешить автомобилистам вносить оплату в течение суток после начала стоянки без получения штрафа. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение

Речь идет о парковках, где отсутствуют технические средства контроля въезда и выезда. По задумке ведомства, новая система позволит водителям избежать спешки с оплатой и сделает использование городских парковок заметно удобнее.

В министерстве считают, что переход к постоплате снизит административную нагрузку на автомобилистов и сделает механизм оплаты более гибким. Одновременно документ впервые закрепляет само понятие парковочной деятельности на федеральном уровне, формируя единую систему регулирования в этой сфере.

Сейчас правила оплаты парковки определяются региональными властями. В большинстве российских городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или СМС. Нарушение сроков оплаты обычно автоматически приводит к штрафу.

