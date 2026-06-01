С 1 июня владельцам электромобилей грозят новые ограничения на подземных парковках

С 1 июня 2026 года владельцы электромобилей и гибридов могут столкнуться с новыми ограничениями при использовании подземных паркингов. В России начинает действовать новый свод правил МЧС СП 551.1311500.2026, который существенно ужесточает требования пожарной безопасности для такого транспорта

Если раньше специальные нормы применялись главным образом к парковочным местам с зарядными станциями, то теперь повышенные требования распространяются на все зоны размещения электромобилей. Фактически электротранспорт будет рассматриваться как отдельная категория транспортных средств, требующая специальной инфраструктуры.

Согласно новым правилам, электромобили и заряжаемые гибриды должны размещаться группами не более 10 машин. Такие зоны необходимо отделять от остальных автомобилей огнестойкими перегородками, противопожарными воротами или шторками, а также оснащать системами пожаротушения.

В МЧС пояснили, что нормы распространяются на проектируемые объекты, а также на существующие здания, где проводятся капитальный ремонт, реконструкция или изменение функционального назначения.

Нарушение требований может повлечь административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей до 110 тыс. рублей, а для юридических лиц до 2 млн рублей. В отдельных случаях деятельность компаний может быть приостановлена по решению суда.