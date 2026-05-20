20 май 2026

BMW вышел в лидеры по числу эвакуаций в Москве

Столичный департамент транспорта опубликовал статистику по нарушениям правил парковки среди владельцев премиальных автомобилей. По итогам первых месяцев 2026 года, именно автомобили BMW чаще остальных отправлялись на штрафстоянки

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 14 тысяч автомобилей премиальных брендов. Лидером антирейтинга стали модели BMW, которые эвакуировали 4710 раз. На втором месте расположился Mercedes-Benz с показателем 4245 случаев. Замкнул тройку Audi, автомобили которого отправляли на спецстоянки 2299 раз. Далее в списке нарушителей оказались Lexus и Land Rover. Машины японского бренда эвакуировали 966 раз, британской марки — 803 раза.

Отдельную статистику в Дептрансе привели и по люксовым автомобилям. За нарушения правил парковки на спецстоянки отправили 20 автомобилей Bentley, 14 Maserati, 10 суперкаров Lamborghini, 8 Rolls-Royce и 3 Maybach.

В ведомстве напомнили, что правила парковки одинаковы для всех водителей независимо от стоимости и статуса автомобиля. Наличие премиального бренда не освобождает от эвакуации в случае нарушения.
 

