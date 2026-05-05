Парковка по единым правилам: в России хотят отменить плату по выходным

В Госдуме вновь подняли вопрос унификации правил пользования платными парковками. Депутаты предложили закрепить на федеральном уровне единые дни, в которые автомобилисты смогут оставлять машины бесплатно

Речь идет о парковках, расположенных на государственных и муниципальных землях. Согласно инициативе, они должны стать бесплатными в выходные и нерабочие праздничные дни по всей стране. Авторы законопроекта считают, что это позволит устранить существующее неравенство между регионами.

Сейчас порядок предоставления бесплатной парковки определяется региональными властями. В результате, в одних городах автомобилисты могут не платить по воскресеньям и праздникам, тогда как в других такие льготы отсутствуют. Новый закон должен унифицировать подход и сделать условия более понятными.

В пояснительной записке отмечается, что количество платных парковочных зон в России продолжает расти, как и тарифы на их использование. Это происходит на фоне общего удорожания автомобилей и их содержания, что усиливает нагрузку на автовладельцев.

Попытка изменить правила предпринималась и ранее. В 2025 году аналогичный законопроект уже вносился на рассмотрение, однако поддержки не получил. Теперь депутаты рассчитывают вновь обсудить инициативу, учитывая растущую актуальность вопроса.