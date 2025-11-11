Автомобильный портал Motorpage
11 ноя 2025

Правительство не поддержало идею передачи региональным властям части полномочий ГАИ

Правительство России выступило против инициативы о расширении полномочий регионов в сфере дорожного надзора

Законопроект, предложенный депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, предусматривал передачу субъектам федерации права администрировать штрафы за парковку на местах для инвалидов. Сейчас аналогичные функции на уровне Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья действуют только в отношении нарушений, связанных со стоянкой под запрещающими знаками.

Автор инициативы объяснил свое предложение стремлением повысить оперативность реагирования на подобные правонарушения. Однако в правительстве считают, что документ не содержит обоснованных данных, подтверждающих неэффективность существующего порядка.

В правительственном заключении подчеркивается, что реализация законопроекта может создать предпосылки для передачи правоохранительных функций на уровень регионов, что способно нарушить единство правовой системы в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, по данным МВД, большинство субъектов не располагают необходимыми организационными и техническими ресурсами для исполнения подобных полномочий. Поэтому в правительстве сочли инициативу несвоевременной и рекомендовали ее отклонить.

