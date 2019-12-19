Changan представил новый автомобиль для России

Китайская компания Changan привезла в Россию кроссовер CS55 с 1,5-литровым турбомотором и богатым оснащением

Новинка получила светодиодные дневные ходовые огни, массивную решетку радиатора, спойлер, рейлинги на крыше, а также 17- или 18-дюймовые колесные диски на выбор. На выбор клиентам предложат шесть цветов окраски кузова. Салон получил отделку тканью и искусственной кожей. Из опций клиентам будут предложены: система бесключевого доступа и запуска двигателя, аудиосистема Hi-End с восьмидюймовым дисплеем и камерой заднего, двухзонный климат-контроль.

CS55 оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбомотором. Мощность агрегата составляет 143 л. с. и 210 Н•м крутящего момента. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач Aisin. Старшие версии оснащаются шестиступенчатым «автоматом». С таким мотором разгон до сотни у SUV из поднебесной занимает 10,3 секунды. Максимальная скорость — 180 км в час.