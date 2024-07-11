Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2024

Changan рассекретил облик нового CS75 Plus

Changan рассекретил облик нового CS75 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд компании Changan в скором времени пополнится обновленной версией кроссовера CS75 Plus. Модель в четвертом поколении получит новый дизайн и три экрана в салоне. Продажи должны начаться до конца 2024 года.

Новый CS75 Plus на 60 мм. длиннее и на 45 мм. шире предыдущей версии. Точные габариты: 4770/1910/1695 мм. при колесной базе в 2800 мм. Изменилась решетка радиатора, передняя оптика выполнена из узких полосок и стала многоярусной, а логотип бренда получил яркую подсветку. Задние блоки фар выполнены в виде сплошной полосы, состоящей из квадратных диодов. На передней панели в салоне расположились сразу три экрана под одним стеклом. Центральный и крайний перед пассажиром выполняют функцию мультимедийной системы, а оставшийся перед водителем - “приборки”. На центральном тоннеле расположились две зарядные станции для телефонов, а рычаг коробки передач перебрался на рулевую колонку.

Информации о силовой установке нет. Вероятно, под капотом останется прежний 1,5-литровый турбомотор мощностью 187 л.с. или 192 л.с. в зависимости от комплектации. Пока не ясно, сохранит ли модель 2,0-литровый агрегат на 233 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Ithome

Комментарии к новости

Последние новости

...

Changan рассекретил облик нового CS75 Plus

11 июля 2024
Changan CS75 Plus

Рассекречена новая генерация Changan CS75 Plus

15 мая 2024
Changan Eado (2024)

Changan выводит на рынок обновленную версию седана Eado

21 марта 2024
Changan Uni-Z

В Китае начинаются продажи кроссовера Changan Uni-Z. Ждем новинку в России

15 марта 2024
Changan Uni-V

В Китае стартуют продажи обновленного Changan UNI-V

28 февраля 2024
Changan Uni-V

Рассекречена новая гибридная версия Changan Uni-V

08 февраля 2024

 Новости Changan CS75 Plus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
Livan X6 Pro - livan x6 pro (2023) минимумы и максимумы
Тест драйв
05 июля 2024

Livan X6 Pro
"Минимумы и максимумы"
Belgee X50 - belgee x50 (2023) новое гражданство «китайца»
Тест драйв
01 июля 2024

Belgee X50
"Новое гражданство «китайца»"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 6 0