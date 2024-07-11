Changan рассекретил облик нового CS75 Plus

Модельный ряд компании Changan в скором времени пополнится обновленной версией кроссовера CS75 Plus. Модель в четвертом поколении получит новый дизайн и три экрана в салоне. Продажи должны начаться до конца 2024 года.

Новый CS75 Plus на 60 мм. длиннее и на 45 мм. шире предыдущей версии. Точные габариты: 4770/1910/1695 мм. при колесной базе в 2800 мм. Изменилась решетка радиатора, передняя оптика выполнена из узких полосок и стала многоярусной, а логотип бренда получил яркую подсветку. Задние блоки фар выполнены в виде сплошной полосы, состоящей из квадратных диодов. На передней панели в салоне расположились сразу три экрана под одним стеклом. Центральный и крайний перед пассажиром выполняют функцию мультимедийной системы, а оставшийся перед водителем - “приборки”. На центральном тоннеле расположились две зарядные станции для телефонов, а рычаг коробки передач перебрался на рулевую колонку.

Информации о силовой установке нет. Вероятно, под капотом останется прежний 1,5-литровый турбомотор мощностью 187 л.с. или 192 л.с. в зависимости от комплектации. Пока не ясно, сохранит ли модель 2,0-литровый агрегат на 233 л.с.