В Китае стартовали продажи нового Changan CS75 Plus

Компания Changan выводит на родной рынок четвертое поколение кроссовера CS75 Plus. Автомобиль получил новый дизайн, небольшую прибавку к мощности и мультимедийную систему, как у Mercedes-Benz. Цены стартуют от 121 900 юаней (примерно 1 600 000 рублей)

Главная внешняя особенность обновленного CS75 Plus - это более сложная светодиодная оптика, состоящая из ряда горизонтальных полос и одной линии, растянувшееся по всей ширине кузова. Форма решетки радиатора осталась прежней. Также автомобиль получил скрытые дверные ручки и новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков. Точные габариты модели: 4770/1910/1695 мм., при колесной базе в 2800 мм.

Внутри на передней панели установлены три экрана, которые объединяются в единый кластер, напоминающий систему MBUX от Mercedes-Benz. Он включает 10,25-дюймовую “приборку”, 14,6-дюймовый центральный дисплей и отдельный 12,3-дюймовый тачскрин для переднего пассажира. Рулевое колесо теперь двуспицевое, а рычаг КПП переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Стандартный CS75 Plus оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 192 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний. Самая дорогая версия с 2,0-литровым агрегатом выйдет на рынок в декабре этого года.

