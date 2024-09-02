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2 сен 2024

Changan CS75 Plus получил очередное обновление

Changan CS75 Plus получил очередное обновление

Китайская компания Changan показала обновленный кроссовер CS75 Plus спустя два года после дебюта актуальной версии. Напомним, что модель официально представлена на российском рынке, но пока в генерации 2021 года

На самом деле это первое большое обновление CS75 с начала жизненного цикла модели. Изменились внешний облик, интерьер и моторная гамма. Автомобиль получил иную решетку радиатора, многоярусную оптику, состоящую из ряда светодиодных линий. К тому же размеры стали немного больше: длина - 4770 мм., ширина - 1910 мм., высота - 1695 мм., а колесная база - 2800 мм.

В салоне появились три экрана: центральный тачскрин мультимедийной системы, цифровая “приборка” и отдельный дисплей для переднего пассажира. Также изменился центральный тоннель, где теперь располагается две платформы беспроводной зарядки. Рулевое колесо двуспицевое с немного приплюснутой нижней частью.

Под капотом стандартной комплектации расположился 1,5-литровый мотор мощностью 192 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний. Вероятно в ближайшем будущем компания выпустит гибрид на основе этого ДВС.
 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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