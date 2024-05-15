Рассекречена новая генерация Changan CS75 Plus

Китайская компания Changan представила четвертое поколение кроссовера Changan CS75 Plus. Данная модель во второй генерации представлена на российском рынке, но пока не ясно, когда мы дождемся обновления

Следующий Changan CS75 Plus выполнен в стилистике семейства Uni. Выделяется трапециевидная решетка радиатора с хромированными вставками, горизонтальные полосы светодиодной оптики, верхние элементы которой соединяются по всей ширине кузова, скрытые дверные ручки и задний сплошной фонарь с рисунком в виде клавиш. Со сменой поколений CS75 Plus немного прибавит в размерах: 4770/1910/1695 мм., при колесной базе в 2800 мм.

Под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с. В версии подороже этот агрегат форсирован до 192 л.с. Информации о 233-сильном 2,0-литровом двигателе, который устанавливался на предыдущее поколение, пока нет. Вероятно, в компании было принято решение от него отказаться.