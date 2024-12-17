Changan показал обновленный CS75 Plus с 2,0-литровым турбомотором

Китайская компания Changan поделилась изображениями обновленного CS75 Plus с 2,0-литровым бензиновым турбомотором. Четвертое поколение вышло на рынок в сентябре этого года, но было доступно только с 1,5-литровым турбодвигателем. Напомним, что в России модель официально продается в предыдущей генерации

Версия с двухлитровым двигателем позиционируется как флагманская комплектация в линейке и получила приставку Ultra. Пока нет точной информации об уровне оснащения, но для CS75 Plus Ultra заявлены 20-дюймовые колесные диски, голосовой помощник с искусственным интеллектом iFlytek и система помощи водителю второго уровня, которая имеет функцию автоматической парковки в радиусе до 20 метров.

Мощность 2,0-литрового агрегата - 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 7,3 с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть только полный.