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24 окт 2023

Changan CS95 получил обновление в России

Changan CS95 получил обновление в России
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный китайский кроссовер Changan CS95 теперь доступен для покупки в России. Стоимость начинается от 4 199 900 рублей

Главные внешние изменения - новая решетка радиатора с вертикальными вставками и иной дизайн блоков светодиодных фар. Внутри устанавливается 10,25-дюймовая “приборка” и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Оснащение включает 3-зонный климат-контроль, камеру заднего вида, электроприводы зеркал, стекол и багажной двери, передние сиденья с функцией массажа, аудиосистему Pioneer с 10 динамиками, а также панорамную крышу. Также для покупки доступна версия Black Edition с полностью черным цветом кузовом, которая обойдется на 70 000 рублей дороже.

Под капотом все та же рядная бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность увеличена до 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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