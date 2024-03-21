Changan выводит на рынок обновленную версию седана Eado

Китайская компания Changan обновила седан Eado. Автомобиль получил новый дизайн и силовую установку. На родине цены стартуют от 83 900 юаней (примерно 1 080 000 рублей)

Теперь внешне автомобиль стал больше похож на старшую модель Changan Lamore. У них похожая решетка радиатора, узкая светодиодная оптика, бампера, а также имеются скрытые дверные ручки. Преемственность касается и интерьера. Единственное отличие - это дизайн рулевого колеса. Он был позаимствован у Changan Uni-V. На передней панели установлен вертикальный экран мультимедийной системы и узкая цифровая “приборка”. Начальные комплектации получат систему кругового обзора, а также функцию управления голосом “мультимедийки”.

Под капотом - 1,5-литровый турбомотор Blue Whale мощностью 170 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Заявленный средний расход - 6,14 л. на 100 км.