Changan будет выпускать электрокары и гибриды под новым брендом

Компания Changan зарегистрировала новый суббренд Qiyuan для электрокаров и гибридов около года назад. Однако первую серийную модель с индексом A07 широкой публике готовятся показать только сейчас

Интересный факт – Changan не стал следовать трендам и создал Qiyuan A07 выполнен в стилистике обычного лифтбэка, а не кроссовера. Да и в целом машина не выглядит вычурной – достаточно строгий общий стиль сочетается с необычными дизайнерскими элементами, вроде светодиодной полосы передней оптики. Салон может похвастать большим запасом пространства, так как колесная база здесь достигает почти трех метров.

Qiyuan A07 будет доступен сразу в двух версиях – гибридной и электрической. В первом случае мощность силовой установки составит 258 лошадиных сил. Параметры электрической модификации пока не раскрываются.