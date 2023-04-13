Автомобильный портал Motorpage
13 апр 2023

Changan будет выпускать электрокары и гибриды под новым брендом

Changan будет выпускать электрокары и гибриды под новым брендом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan зарегистрировала новый суббренд Qiyuan для электрокаров и гибридов около года назад. Однако первую серийную модель с индексом A07 широкой публике готовятся показать только сейчас

Интересный факт – Changan не стал следовать трендам и создал Qiyuan A07 выполнен в стилистике обычного лифтбэка, а не кроссовера. Да и в целом машина не выглядит вычурной – достаточно строгий общий стиль сочетается с необычными дизайнерскими элементами, вроде светодиодной полосы передней оптики.  Салон может похвастать большим запасом пространства, так как колесная база здесь достигает почти трех метров.

Qiyuan A07 будет доступен сразу в двух версиях – гибридной и электрической. В первом случае мощность силовой установки составит 258 лошадиных сил. Параметры электрической модификации пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

На российский рынок вышел флагманский кроссовер CS95

07 апреля 2023
Changan Uni-V

Россию приехал новый Changan Uni-V

02 февраля 2023
Changan UNI-V

Changan UNI-V сертифицировали для России

30 декабря 2022

В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

22 декабря 2022
Changan Lantop

Changan представил свой новый рамный пикап

31 августа 2022
Changan CD701

Changan представил свой футуристичный фастбек

29 августа 2022

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс» Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"
Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий
Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"

Написано новостей:

3 2 8 0 5