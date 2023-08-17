Changan Lumin EV: маленький электромобиль с запасом хода в 205 км

Китайская компания Changan представила обновленый компактный электромобиль Lumin EV стоимостью 725 000 рублей и запасом хода 205 км

Тот, кто помнит версию Lumin 2022 года может подумать, что ничего не поменялось, даже дальность хода сократили на 5 км. Главные изменения заключены в силовой установке и батарее. Lumin EV получил электромотор мощностью 48 л.с. (предыдущая версия - 41 л.с.). Максимальная скорость - 101 км/ч. Мощность зарядки была увеличена с 2 кВт до 3,3 кВт. Это позволит зарядить электромобиль от 30% до 80% примерно за 35 минут. Предположительно емкость самой батареи составит 18 кВт*ч, что позволит преодолеть до 205 км на одном заряде.

Следует уточнить, что данные изменения коснулись только стандартной версии. Прошлогодняя флагманская вариация с батареей емкостью 28 кВт*ч и запасом хода в 301 км вероятно не получит обновление.