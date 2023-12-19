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19 дек 2023

Changan начинает продажи обновленного пикапа Hunter

Changan начинает продажи обновленного пикапа Hunter
Автор фото: фирма-производитель

В Китае стартуют продажи обновленного пикапа Changan Lantop. Новый дизайн и гибридная силовая установка. В России данная модель известна под названием Hunter Plus

Автомобиль получил дизайн в стиле линейки Uni. Это выражено характерной светодиодной оптикой, безрамочной решеткой на радиатора. Салон также доработан. На передней панели устанавливается более широкий дисплей, разделенный на экраны “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле исчез рычаг КПП. На его месте теперь расположена платформа беспроводной зарядки для смартфона.

Новый Hunter предложен в двух вариантах гибридной силовой установки. Стандартная версия оборудована 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. и одним электромотором на 177 л.с. Полноприводная модификация дополнительно к данным моторам получила электродвигатель на 95 л.с. Отмечается, что на электротяге автомобиль способен преодолеть до 180 км, а в гибридном режиме - 1031 км.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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