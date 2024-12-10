Changan опубликовал официальные изображения нового большого кроссовер Nevo C798

Китайская компания Changan поделилась полноценными изображениями нового кроссовера Nevo C799. Ранее в интернете был опубликован тизер, который продемонстрировал оптику и форму кузова новой модели, но сейчас мы можем в полной мере оценить дизайн флагмана линейки Qiyuan

Судя по опубликованным изображениям, C798 стилистически выделяется среди других моделей семейства Qiyuan, Здесь есть своя оптика, состоящая из L-образных вытянутых элементов, крупный воздухозаборник, пластиковые накладки на колесные арки, а также эффект парящей крыши. Также автомобиль выделяется хромированными накладками по периметру, скрытыми дверными ручками и наличием лидара на крыше.

Пока габариты автомобиля не подтвердились, но предполагается что его длина составит приблизительно 5 м. В связи с этим, также ожидается трехрядный салон. На шпионских снимках интерьера можно заметить, что внутри есть большой центральный дисплей мультимедии, узкая цифровая “приборка” и две беспроводные зарядки на центральном тоннеле.