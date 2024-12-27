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27 дек 2024

Changan показал интерьер нового гибридного кроссовера Nevo C798

Changan показал интерьер нового гибридного кроссовера Nevo C798
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan представила интерьер своей новой модели Nevo C798. Это среднеразмерный кроссовер длиной более 4,8 метра, оснащенный гибридной силовой установкой. Выход на рынок запланирован на начало 2025 года

Changan Nevo C798 отличается минималистичным интерьером. Среди ключевых особенностей — трехспицевое рулевое колесо, большая “плавающая” мультимедийная панель и отсутствие “приборки” (ее заменяет проекционный дисплей). На центральном тоннеле имеются две беспроводные зарядки гаджетов, подстаканники и вместительный отсек для хранения. Водительское кресло оснащено функциями подогрева, вентиляции и массажа, а переднее пассажирское кресло — режимом "нулевой гравитации". Также в салоне установлена аудиосистема с 16 динамиками и панорамная крыша площадью 1,2 кв. м. Дизайном автомобиля занимался Бертран Бах, создатель Opel Astra GTC и Changan Uni-T. Nevo C798 выделяется многоярусной светодиодной оптикой, подсвечивающимися “шильдиками”, скрытыми дверными ручками, а также наличием лидара на крыше.

Nevo C798 комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 98 л.с. и электромотором на 300 л.с. Покупателям будут предложены две батареи на выбор емкостями 21,5 и 31,7 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 95 и 165 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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