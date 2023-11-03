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3 ноя 2023

Changan показал новый гибрид с запасом хода в 1160 км

Changan показал новый гибрид с запасом хода в 1160 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan представила новую гибридную версию знакомого в России лифтбэка Uni-V, но совершенно под иным названием - Qiyuan A06. Есть вероятность, что автомобиль привезут в Россию в следующем году

Самое интересное - это силовая установка. Qiyuan A06 комплектуется бензиновой атмосферной “четверкой” мощностью 110 л.с. и электромотором на 190 л.с. или 215 л.с. в зависимости от версии. Отмечается неплохая динамика - 6,9 с. до “сотни”. Заявленный запас хода в гибридном режиме - 1160 км. Средний расход топлива - 4,7 л. на 100 км.

В плане дизайна серьезных отличий от Uni-V нет. Новинка обзавелась только иным рисунком решетки радиатора. Оснащение салона, как и прежде, включает 3-, 10,3- и 7-дюймовые цифровые экраны “приборки” и мультимедийной системы. Габариты также примерно сопоставимы: 4720/1838/1435 мм., при колесной базе в 2750 мм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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