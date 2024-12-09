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9 дек 2024

Changan показал тизер нового большого кроссовера

Changan показал тизер нового большого кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan опубликовала первые изображения нового кроссовера. Ожидается, что благодаря длине около 5 метров модель может стать флагманом линейки Qiyuan

Новинка, известная сейчас под индексом C798, выделяется классическими пропорциями кузова, двухъярусной светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине передней и задней части кузова, а также лидаром на крыше, который намекает на наличие системы автопилота. Судя по опубликованной информации, за разработку лидаров отвечала компания Hesai, которая ранее стала ключевым партнером Changan в данной области.

Технические характеристики пока не известны. Можно предположить, что модель будет оснащаться как гибридной, так и полностью электрической силовыми установками. Вероятно, больше информации мы получим ближе к дате премьеры нового кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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