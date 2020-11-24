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24 ноя 2020

Changan представил новый флагманский кроссовер

Changan представил новый флагманский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Новинка унаследовала черты концептуального Vision-V Concept и младшего UNI-T, а также получила 233-сильный мотор

Новинка унаследовала черты концептуального Vision-V Concept и младшего UNI-T. Так, кроссовер комплектуется узкими светодиодными фарами и безрамочной решеткой радиатора сложной формы. Кроме этого новинку укомплектовали выдвижными ручками дверей, необычным спойлером с двойными стоп-сигналами и 21-дюймовыми колесными дисками.

В салоне машины установили сенсорный дисплей необычной формы, джойстик коробки передач и специальную «шайбу» для выбора режимов езды. Машину укомплектовали 2,0-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами, Мощность агрегата составляет 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента, Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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