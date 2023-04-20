Changan представил Shenlan S7

На автосалоне в Шанхае концерн Changan представил вторую модель из линейки Shenlan после лифтбека SL03 — среднеразмерный кроссовер S7

Практически все модификации автомобиля будут электрическими, но будет еще одна – гибридная. Ее создадут на базе полуторалитрового ДВС и электромотора – совокупная мощность силовой установки составляет 238 лошадиных сил. Максимальная скорость здесь ограничена на отметке в 180 километров в час.

К слову, полностью электрическая версия будет мощнее, но ненамного – 258 лошадиных сил. Данные о запасе хода пока не обнародованы. Дизайн во многом повторяет лифтбек SL03, но есть и уникальные элементы вроде Y-образных фонарей.