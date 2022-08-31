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31 авг 2022

Changan представил свой новый рамный пикап

Changan представил свой новый рамный пикап
Автор фото: фирма-производитель

Китайская Changan Auto представила новую модель — среднеразмерный рамный пикап Lantop, но почему знатоки китайских машин чувствуют подвох?

Дело в том, что новинка, по сути своей, так таковой не является – автомобиль построен на базе другого пикапа – модели Kaicene F70, и обе новинки унифицированы между собой не только по узлам и агрегатам, но и по кабине с грузовым отсеком. Занятно, но и сам Kaicene F70 не является самостоятельной разработкой китайцев – машину строили при содействии специалистов Peugeot.

Но вернемся к Lantop, разумеется, внешне он отличается от F70 и сильно – все-таки кузовные панели здесь собственного дизайна. В целом облик получился достаточно брутальным.  В техническом плане обе машины идентичны друг другу, за исключением одного нюанса – задней подвески. Если в F70 установлены рессоры, то на Lantop применена новая конструкция – независимая рычажная подвеска.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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