Changan представил свой новый рамный пикап

Китайская Changan Auto представила новую модель — среднеразмерный рамный пикап Lantop, но почему знатоки китайских машин чувствуют подвох?

Дело в том, что новинка, по сути своей, так таковой не является – автомобиль построен на базе другого пикапа – модели Kaicene F70, и обе новинки унифицированы между собой не только по узлам и агрегатам, но и по кабине с грузовым отсеком. Занятно, но и сам Kaicene F70 не является самостоятельной разработкой китайцев – машину строили при содействии специалистов Peugeot.

Но вернемся к Lantop, разумеется, внешне он отличается от F70 и сильно – все-таки кузовные панели здесь собственного дизайна. В целом облик получился достаточно брутальным. В техническом плане обе машины идентичны друг другу, за исключением одного нюанса – задней подвески. Если в F70 установлены рессоры, то на Lantop применена новая конструкция – независимая рычажная подвеска.