Changan представил свой самый дорогой кроссовер

Новый китайский кроссовер укомплектовали 2,0-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом

Китайская компания Changan рассекретила свой новый кроссовер, который будет продаваться под отдельным суббрендом UNI. Автомобиль получил название Uni-V и модельном ряду занял место на ступень выше UNI-T, который был представлен в начале этого года и ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию. По данным Carscoops, официальная премьера машины состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. На местном рынке продажи машины стартуют в первом квартале следующего года.

Машину укомплектовали 2,0-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами, Мощность агрегата составляет 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента, Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В дизайне новинка унаследовала черты концептуального Vision-V Concept и младшего UNI-T. Автомобиль получит узкие светодиодные фары, безрамочную решетку радиатора сложной формы выдвижные ручки дверей.