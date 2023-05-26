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26 май 2023

Changan привезет в Россию пикап

Changan привезет в Россию пикап

Компания Changan планирует запустить в России продажи большого пикапа под названием Hunter Plus

Фактически, Hunter Plus станет конкурентом Great Wall Poer King Kong. При этом первый является мощнее – под капотом Changan находится двухлитровый турбомотор, который развивает 233 лошадиные силы, тогда как King Kong располагает мотором того же объема, но отдача у него скромнее – 190 лошадиных сил.

Вернемся к Hunter Plus. Машину к нам привезут в удлиненном варианте. Ее габариты следующие:  5600х1930х1865 миллиметров при колёсной базе 3430 миллиметров. Страт продаж пикапа намечен на конец июня. Комплектации на сегодняшний день неизвестны, как и точная стоимость. Инсайдеры говорят, что ценники будут стартовать с отметки в 3.3 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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