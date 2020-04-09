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9 апр 2020

Changan следует сервисным трендам

Changan следует сервисным трендам

Компания Changan приняла решение в связи пандемией COVID-19 предоставить своим клиентам по всей России возможность продлить срок прохождения регулярного технического обслуживания (ТО)

Согласно действующему регламенту о техническом обслуживании автомобилей Changan, установленный период прохождения ТО в зависимости от модели и срока эксплуатации, составляет 3, 6 или 12 месяцев. Исходя из текущей ситуации, связанной с повышенной эпидемиологической опасностью и распространением вируса COVID-19, клиенты Changan с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года получают возможность отсрочить прохождение регулярного технического обслуживания, если своевременное его прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории России.

Владелец автомобиля Changan имеет право воспользоваться данной отсрочкой в связи с закрытием дилерского центра, либо в случае нахождения клиента на лечении COVID-19. Отсрочка предоставляется на срок до 1 календарного месяца, начиная с даты, не позже которой необходимо пройти ТО согласно Регламенту, с обязательной отметкой в сервисной книжке. Данная отсрочка распространяется исключительно на временной интервал прохождения ТО, если временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Компания Changan будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в России. В зависимости от ее развития срок действия отсрочки может быть изменен.

При написании новости использовалась информация:
Changan

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