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25 июл 2022

Changan UNI-K приехал в Россию

Changan UNI-K приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель
Компания Changan раскрыла цены на кроссовер Uni-K в России. Рекомендованные розничные цены на вседорожник, предложенный в трёх комплектациях, стартуют с 3 219 900 рублей. 
Давайте сразу разберемся с технической начинкой- итак, кроссовер можно будет заказать как в переднеприводом, так и в полноприводном варианте, однако, силовая установка в обоих случаях будет одинаковой – двухлитровый 226-сильный турбомотр, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.
 
Что касается оснащения, то уже в базе машина окажется богатой на опции – лобовое стекло с подогревом, круиз-контроль, медиакомплекс с 12,3-дюймовым тачскрином, круиз-контроль, система бесключевого доступа. Из неожиданных вещей стоит отметить встроенный видеорегистратор.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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