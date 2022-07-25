Changan UNI-K приехал в Россию

Компания Changan раскрыла цены на кроссовер Uni-K в России. Рекомендованные розничные цены на вседорожник, предложенный в трёх комплектациях, стартуют с 3 219 900 рублей.

Давайте сразу разберемся с технической начинкой- итак, кроссовер можно будет заказать как в переднеприводом, так и в полноприводном варианте, однако, силовая установка в обоих случаях будет одинаковой – двухлитровый 226-сильный турбомотр, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Что касается оснащения, то уже в базе машина окажется богатой на опции – лобовое стекло с подогревом, круиз-контроль, медиакомплекс с 12,3-дюймовым тачскрином, круиз-контроль, система бесключевого доступа. Из неожиданных вещей стоит отметить встроенный видеорегистратор.